Youtube Continua la Sua Aggressione Verso Voci Libere e Cattoliche.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, non c’è bisogno di essere complottisti per capire che sta avvenendo un attacco, coordinato o meno non so, ma concomitante di sicuro, da parte dei Poteri prevalenti in quello che vorrebbe essere il Nuovo Ordine Mondiale contro la libertà: molte libertà fondamentali utilizzando come strumento una malattia e un virus, libertà di espressione, di esprimere pareri e tesi che non siano omologhe al politically correct, in tema di etica, antropologia, morale e politica da parte delle piattaforme social tipo facebook, Youtube, Twitter. Nei giorni scorsi Stilum ha parlato dell’aggressione da parte di Youtube nei confronti di Adoración y Liberación. Ecco adesso un comunicato del direttore di questo sito. Buona lettura.

§§§

COMUNICAZIONE MOLTO URGENTE DI ADORACION Y LIBERACION

2 dicembre 2020

Vicente Montesinos

Direttore di Adoracion y Liberacion

Cari fratelli:

YouTube ha proposto di chiudere Adorazione e Liberazione. Non possono sopportare che continuiamo a pubblicare contenuti che in nessun momento violano nessuno dei presunti regolamenti in loro possesso, ma che tuttavia continuano ad aprire incessantemente gli occhi su tutto ciò che sta facendo il Nuovo Ordine Mondiale, in accordo con Jorge Mario Bergoglio e la sua «Religión Mondo unico ».

Non possono sopportare che continuiamo ad alzare la nostra voce di fronte al Deep State e alla Deep Church. La censura generalizzata di qualsiasi media dissidente da parte del sistema globalista machiavellico stabilito e critico di tutti i suoi agenti (gli agenti creativi di tutte le barbarie che vengono imposte con la questione Covid-19; gli agenti creativi della tirannia del mondo unico; gli agenti creativi della frode elettorale negli Stati Uniti che cercano di fermare la vittoria di Donald Trump per continuare ad avanzare nei loro piani; gli agenti creativi della Chiesa profonda, che l’hanno occupata, per distruggerla e metterla al servizio di questo nuovo ordine mondiale concordato, gli agenti che cercano di mettere a tacere gli appelli alla verità di monsignor Carlo Maria Viganò; ecc., ecc., ecc….) ha messo gli occhi su Adorazione e Liberazione, visto che siamo diventati una delle pochissime voci critiche, che spiegano il piani spirituali e terreni che hanno come scopo, da questa alleanza delle forze del male, a porre fine alla civiltà occidentale, alle libertà degli esseri umani e alla Chiesa Cattolica, come l’unico baluardo difensivo rimasto contro tutto questo piano satanico; oggi già nelle mani, nella sua “parte ufficiale”, di questi globalisti, marxisti e massoni.

E hanno messo gli occhi su Adorazione e Liberazione in modo veloce e disperato, vedendo come in un anno siamo passati da 10.000 a 87.400 iscritti, come i nostri video vengono riprodotti da centinaia di migliaia di persone, e come la marea di Adorazione e Liberazione , in cooridnamento con il Catholic Faithful Remnant, è inarrestabile.

Gli eventi stanno precipitando. Il 18 novembre 2020, Adorazione e Liberazione ha ricevuto una notifica da YouTube. La scusa era un video del nostro caro professor Damián Galerón. Ce ne sono dozzine e dozzine…. Ma dovevano usare un pretesto. Quel video; intitolato “Chiudi tutto”; dissero che era “incitamento all’odio”. Il video, come tutti, può piacere più o meno, ma logicamente non c’è incitamento all’odio. Ho presentato ricorso contro la decisione di YouTube, dove si diceva che, in caso di ricorso, il caso sarebbe stato attentamente studiato. Dopo tre minuti (questo è testualmente) ho ricevuto la decisione: “dopo una revisione esaustiva” la decisione è stata confermata e il canale sarebbe stato chiuso per una settimana, con la minaccia che se ci fosse un altro blocco sarebbe stato per due settimane; e se ci sarà un terzo Adorazione e Liberazione (con anni di lavoro e 87.400 iscritti) sarebbe stato escluso da YouTube per sempre …

Oggi, 2 dicembre, ricevo la notifica a causa di un video di…14 mesi fa! … per istigazione all’odio … Un video che è stato pubblicato sul Canale da settembre 2019! Il video non incita all’odio … È un video in cui un fratello nella fede, Fran Orvich, racconta la sua testimonianza di conversione; prima non era cattolico, era omosessuale … Parla di amore, di preghiera, di fede … Mi appello, dicendo che è inammissibile …, e adducendo tutta l’ingiustizia e la falsità che questo suppone. Che non c’è incitamento all’odio … che questo significa che chiuderanno il canale …, ecc, ecc, ecc … E dicono lì, in Appello, che passeranno a riesaminare il caso in dettaglio … Dopo 2 minuti (Testualmente!) Ho ricevuto una notifica da Youtube che dopo un’attenta revisione del mio caso, la decisione è confermata. Che il Canale è chiuso da due settimane, e che la prossima mossa è L’ELIMINAZIONE DEFINITIVA DELLO STESSO

Prima di tutto, e prima di tutti gli eventi che stiamo vivendo, vogliamo ringraziare Dio per averci permesso di combattere per il suo Regno. Ci sentiamo privilegiati di svolgere una parte umile di questa battaglia spirituale; e ringraziamo il Signore che ci permette, anche in minima parte, di partecipare con la sua Croce, a questi continui momenti di persecuzione e tribolazione.

Secondo, rinnoviamo le nostre preghiere per i nemici che perseguitano, molestano, minacciano, molestano, diffamano, ecc …; e che oggi si sentiranno incredibilmente felici. Una gioia superficiale, banale; e che non è da Dio, logicamente. I nostri nemici sono nelle mani del Signore, poiché fanno il male, deridono il male degli altri e si divertono a infliggere il male ad altre persone. Preghiamo per loro. Non c’è niente di più triste che vivere, come tutte le persone che partecipano, in un modo o nell’altro, e sotto lo stesso regista che le manipola (il maligno), a questa persecuzione, rimossa dall’odio, dall’invidia, dal tentativo di mettere a tacere la verità, la persecuzione della sua anima ad altre anime e la tristezza di fare il male. Vi incoraggio a pregare per queste persone. Sono molto infelici. Ricordate che chi è pieno, spiritualmente, emotivamente e sentimentalmente (chi è pieno di Dio), non spreca il suo tempo distruggendo il lavoro degli altri. Non voglio essere al loro posto, vivere una vita di odio, che può solo finire male, purtroppo per loro. Insisto. Pregate per coloro che ci perseguitano.

In terzo luogo, vogliamo dire alle decine di migliaia di anime unite a noi in questa lotta quotidiana per la verità senza tempo, di non aver paura. Non avere paura! Il nostro impegno per la salvezza delle anime e per dare Gloria a Dio rimane intatto… Rinnovato se possibile, con più entusiasmo e forza che mai! Certamente: se vuoi che continuiamo a offrirti contenuti quotidiani per questi tempi finali; avremo più bisogno di te. Avremo bisogno della tua costante preghiera. Avremo bisogno che tu sia fedele per venire con noi nei luoghi che ti indichiamo per continuare a partecipare alle nostre trasmissioni, e che tu le condivida più che mai. E avremo bisogno che tu stia attento agli eventi che si svolgeranno nelle prossime due settimane e che tu ci dia il tuo sostegno in essi. Abbiamo bisogno di te in questa battaglia! Siamo tanti! Uniti possiamo!

Quindi per ora:

Chiediamo a tutti voi di iscrivervi ai due canali YouTube di Adorazione e Liberazione, per favore.

Quello di Adorazione e Liberazione di sempre, se non sei ancora iscritto (e attivato il campanello), in modo che quando ci “aprono” tra due settimane, tutto ti arriverà immediatamente (finché non ci chiuderà di nuovo). Iscriviti QUI, per favore.

Il secondo canale di Adorazione e Liberazione (Dando Caña, di Adorazione e Liberazione), dove andremo in onda nei prossimi 15 giorni (Iscriviti ora QUI, per favore, e attiva anche la campana di notifica)

Ti chiediamo tutto questo, e anche che tu sia attento al nostro sito web (adoraciónyliberacion.com) registrandoti nel menu a destra per ricevere tutte le voci; perché attraverso tutti questi canali ti informeremo di tutto ciò che accade … e cosa sta arrivando … Restate sintonizzati! Devi essere il primo a scoprire tutto!

Perché nei prossimi giorni avvieremo un grande progetto, che assicurerà una volta per tutte la voce di Adorazione e Liberazione e del Rimanente Fedele Cattolico. Per questo è anche importante che, nella misura in cui puoi; Ci aiuti finanziariamente perché abbiamo bisogno di aiuto per avviarlo. Vuoi che Adorazione e Liberazione continuino a lavorare in modo assolutamente indipendente, senza bisogno di sussistere e crescere altro che il tuo aiuto? Vuoi che smettiamo di dipendere una volta per tutte dalle piattaforme del Nuovo Ordine Mondiale e dalla loro censura? Che incoraggia anche la peggiore carogna possibile a usare questi piani globalisti per perseguitarci? In questo modo, e una volta per tutte, non dovremo sopportare la pubblicità, potrai guardare tutti i nostri video in tutta tranquillità, non saremo soggetti a censura …! Aiutaci a creare questo progetto! Ecco come farlo:

AIUTA

Grazie di cuore per il vostro costante sostegno, preghiera, fiducia, aiuto, follow-up, sostegno, affetto e amore fraterno!

Durante la prima settimana di chiusura, che ha preceduto queste due, abbiamo ricevuto centinaia e centinaia (ed è letteralmente) di sostegno e volontà di andare avanti nella battaglia … Non ti deluderemo!

Siamo contenti, perché se il malvagio, ei suoi tirapiedi e cani rabbiosi, attaccano in questo modo … è perché siamo sulla strada giusta! Laus Deo!

E perché le persone che cercano di farci del male ci stanno aiutando … A fare un salto che prima o poi avremmo dovuto fare. C’è sempre un lato positivo!

Quindi rallegriamoci! Grazie ad amici e nemici, e agiamo!

Non voglio salutarti senza chiederti di diffondere questo post; in modo che si sappia in ogni angolo del pianeta cosa sta facendo il nemico contro l’Adorazione e la Liberazione, e che sappiano che continueremo, più convinti e più forti che mai.

E senza chiedervi, in modo speciale, in questo momento di persecuzione dei veri cattolici, di pregare per chi ci accompagna, con ancor più sofferenza, in questa persecuzione: monsignor Viganò; Padre Tamayo, padre Minutella, padre Chabelo, padre Wenceslao, padre Hugo, padre Marcelo, padre Iván … e tanti altri sacerdoti che ci amano, ci sostengono e ci sostengono, e che soffrono nella loro carne il tremendo persecuzione della chiesa di Bergoglio e dei suoi alleati del Nuovo Ordine Mondiale …, che possono chiudere in questo o in quel modo, ma non ci chiuderanno la bocca … Non soprattutto la nostra anima! Un’anima che, purtroppo, questi persecutori hanno chiuso.

E ricorda … il diavolo è la Scimmia di Dio … imita tutto ciò che Dio fa … ma in peggio … ride della sua dolcezza … e si diverte … Ma … povero lui … è già sconfitto!

Per questo riporto qui le parole che ci ha dato il 21 novembre Sua Eccellenza Mons. Carlo Maria Viganò: «In tutto questo però i nostri avversari dimenticano che la Chiesa non è un gruppo di persone senza volto che obbediscono ciecamente ai mercenari , ma un corpo vivente con un capo divino: nostro Signore Gesù Cristo. Pensare di poter uccidere la Sposa di Cristo senza il suo intervento è un inganno che solo Satana poteva credere possibile. Anzi, si accorgerà che proprio crocifiggendola, coprendola di saliva e di frustate come il Salvatore fu crocifisso duemila anni fa, sta firmando la sua sconfitta definitiva. Oh mors, ero mors tua: morsus tuus ero, inferne [Oh morte, sarò la tua morte: diavolo, sarò il tuo pungiglione] »

Duc in Altum!

Fino al paradiso non ci fermiamo!

Santi o niente!

Viva Cristo Re!

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: adoracion, censura, montesinos, youtube



Categoria: Generale