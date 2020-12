Pezzo Grosso, el Papa y la propiedad ¿Pero santo Tomás? ¿Pero san Ignacio de Loyola?

Marco Tosatti

Muy estimados Stilumcuriale, Pezzo Grosso leyó la más reciente manifestación pública del pontífice reinante en el tema de la propiedad privada, según la cual “no es intocable”, se fijó no en la lapicera, sino en la computadora -más bien, al teléfono inteligente- para llamar su atención sobre algunas glosas de la prosa pontificia. Disfruten la lectura.

§§§

Estimado Tosatti, como dice Fausto Bertinotti: ¡finalmente un Papa que sabe hacer su trabajo! (¿el sindicalista?).

Pero todos sabemos que ningún derecho es absouto e intocable (excepto el de abortar, ¿o no?). Ya Bergoglio había recordado que la propiedad es un robo, al citar a Martín Lutero en una entrevista muy reciente en el Corriere della Sera: Para Martín Lutero <no socorrer a los pobres es un hurto contra ellos>.

En síntesis, la nueva Doctrina sociale de la Iglesia ahora la inspira Lutero, medicina para la Iglesia. ¡Pobre de nosotros!

Tratemos de aclarar este punto sobre la propiedad privada, cuyo derecho para Bergoglio es “tangible”.

El artículo 42 de la Constitución reconoce sabiamente la legitimidad y la garantiza. legitimidad y la garantiza. Ciertamente, estableciendo los modos de adquisición y los límites de uso para asegurar la función social, sobre todo haciéndola accesible a todos.

No dice que los que no han podido acceder a ella deben ser compensados por haber sido robado por los que han tenido éxito. Imagínese, Tosatti, cuántas solicitudes de <acción de clase> se harían a los que no socorren a los presuntos pobres, los del ingreso de ciudadanía de 5 estrellas, quiero decir…

En mi opinión, a Bergoglio no se le explicó que la propiedad es un derecho humano fundamental y un estímulo para esforzarse personalmente y no depender del Estado asistencial.

La desigualdad, en un contexto de libertad y de derecho, es consecuencia de selección debida a diferentes capacidades y esfuerzos. Si se debiera a la violencia y al abuso, sería abuso, y es el abuso el que, por lo tanto, debe verse afectado, no una norma legal correcta.

Me pregunto a veces si Bergoglio ha estudiado la Suma Teológica de santo Tomás de Aquino.

La Escolástica del mundo medioeval no se ocupaba en sentido estricto de economía, sino de las necesidades del hombre, y lo hacía utilizando la razón a la luz de la Revelación. Santo Tomás, inspirándose en la Ética Nicomaquea, de Aristóteles, comprendió la importancia de la propiedada privada y la consideró lícita e incluso útil, porque estimula al hombre a producirla y a conservarla mejor de cuanto haría con la propiedad colectiva.

Pero santo Tomás explica también que la propiedad privada genera la paz, ¡porque el conflicto nace cuando los bienes y las cosas son comunes!

Sepa usted que santo Tomás comprendía y aceptaba también la desigualdad entre las criaturas y en las posesiones.

En el discurso, siempre informado aquí a continuación, el Papa dice también algo que me ha provocado curiosidad: “En el Evangelio, lo que Dios nos pide es ser el pueblo de Dios, no la élite de Dios. Porque los que siguen el camino de la élite de Dios terminan por el conocido clericalismo elitista que, trabaja para el pueblo, pero nada con el pueblo y sin sentirse pueblo”.

¡Pero tú piensa!

¿Pero Cristo no había dicho a los discípulos que debían ser “la luz del mundo”, al relatarles la parábola de la lámpara? ¿Pero no había afirmado también: “ustedes son la sal de la Tierra, pero si la sal se vuelve insípida, con qué la salará? Ya no sirve para nada, si no para ser arrojada al camino y pisoteada por los hombres” (Mt 5, 13).

¿Pero cuánto tiempo hace que don Bergoglio no hace los ejercicios espirituales de san Ignacio de Loyola?

PEZZO GROSSO

Publicado originalmente en italiano el 1 de diciembre del 2020, en https://www.marcotosatti.com/ 2020/12/01/pezzo-grosso-il- papa-e-la-proprieta-ma-san- tommaso-ma-santignazio/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

