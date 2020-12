Pezzo Grosso, il Papa e la Proprietà. Ma San Tommaso? Ma Sant’Ignazio?

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Pezzo Grosso ha letto la più recente esternazione del Pontefice regnante in tema di proprietà privata, secondo cui “non è intoccabile”, e ha subito dato di piglio non alla penna ma al computer – anzi allo smartphone – per consegnare alla vostra attenzione alcune chiose alla prosa pontificia. Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, come dice Fausto Bertinotti: finalmente un Papa che sa fare il suo mestie! (il sindacalista?).

Ma sappiamo tutti che nessun diritto è assoluto ed intoccabile (tranne quello di abortire, o no?).

Già Bergoglio aveva ricordato che la proprietà è un furto, citando Martin Lutero in una intervista recentissima sul Corriere della Sera. Per Martin Lutero <non soccorrere i poveri è un furto ai loro danni>.

Insomma la nuova Dottrina sociale della Chiesa la ispira ormai Lutero, medicina per la chiesa. Poveri noi!

Vediamo di chiarire questo punto sulla proprietà privata il cui diritto per Bergoglio è “toccabile “.

L’articolo 42 della Costituzione ne riconosce saggiamente la legittimità e la garantisce. Certo stabilendone i modi di acquisto e i limiti di utilizzo per assicurare la funzione sociale, soprattutto rendendola accessibile a tutti.

Mica dice che chi non è riuscito ad accedervi deve esser compensato per esser stato derubato da chi ci è riuscito. Si immagini Tosatti quante richieste di <class action> verrebbero fatte verso chi non soccorre i supposti poveri, quelli del reddito di cittadinanza dei 5stelle, intendo….

Secondo me non è stato spiegato a Bergoglio che la proprietà è un diritto fondamentale dell’uomo ed è uno stimolo a impegnarsi personalmente e a non contare sullo stato assistenziale.

La diseguaglianza, in un contesto di libertà e di diritto, è conseguenza di selezione dovuta a capacità diverse ed impegno. Se fosse dovuta a violenza e sopruso, si tratterebbe di abuso, ed è l’abuso che pertanto va colpito, non una norma di legge corretta.

Mi domando a volte se Bergoglio abbia studiato la Summa Teologica di San Tommaso d’Aquino.

La Scolastica del mondo medioevale non si occupava stretto senso di economia, ma dei bisogni dell’uomo, e lo faceva utilizzando la ragione alla luce della Rivelazione. San Tommaso, ispirandosi all’Etica Nicomachea di Aristotele, capì l’importanza della proprietà privata e la considerò lecita e persino utile perché stimola l’uomo a produrla e conservarla meglio di quanto non farebbe con la proprietà collettiva.

Ma San Tommaso spiega anche che la proprietà privata genera la pace, perché il conflitto nasce quando i beni e le cose sono in comune!

Sappiate che San Tommaso capiva ed accettava anche la diseguaglianza fra le creature e nei beni posseduti.

Nel discorso, sempre qui sotto riportato, il Papa dice anche una cosa che mi ha incuriosito: “Nel Vangelo, quello che Dio ci chiede è di essere Il popolo di Dio, non l’élite di Dio. Perché quelli che seguono la via dell’élite di Dio, finiscono per il noto clericalismo elitario che, lavora per il popolo, ma niente con il popolo, senza sentirsi un popolo”.

Ma tu pensa!

Ma Cristo non aveva detto ai discepoli che dovevano essere “la luce del mondo”, raccontando loro la parabola della Lampada? Ma non aveva anche affermato: “Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non a esser gettato via e calpestato dagli uomini”(Mt 5,13).

Ma da quanto tempo don Bergoglio non fa gli esercizi spirituali di sant’Ignazio?

PEZZO GROSSO

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: pezzo grosso, proprietà, sant'ignazio



Categoria: Pezzo Grosso