McCarrick, el Informe vaticano y Viganò. Tenemos un Papa simplemente distraído…

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, ahora que el alboroto del Informe McCarrick -elaborado ad usum delphini por la Secretaría de Estado- se ha calmado un poco, me permito espiar tranquilamente algunos detalles, que sin embargo no son detalles. Todos recordamos la entrevista que le hizo Valentina Alazraki, y la pregunta sobre McCarrick y Viganò. Valentina preguntó:

– Hay algunos que siguen pensando que es verdad y siguen preguntándose el por qué, si usted sabía o no de McCarrick. En la prensa obviamente hay de todo–.

Papa Francisco: – De McCarrick yo no sabía nada naturalmente, nada. Lo dije varias veces, yo no sabía nada. Ustedes saben que yo no sabía nada de McCarrick, de otro modo no habría callado. El motivo de mi silencio fue ante todo que las pruebas estaban allí, les dije: “juzguen ustedes”. Fue realmente un acto de confianza. Y después, por lo que he visto de Jesús, que en los momentos de obstinación no se puede hablar, porque es peor: todo va en contra. El Señor nos ha indicado este camino y yo lo sigo.

Ahora bien, recordemos también que ese 23 de junio de 2013, en el que el arzobispo Viganò tuvo una audiencia con el nuevo pontífice, fue Bergoglio quien presentó el tema McCarrick, no el nuncio. El Papa le preguntó en general: ¿Cómo es McCarrick? Y efectivamente después de la entrevista monseñor Viganò declaró: “Finge que no recuerda lo que le conté sobre McCarrick y finge que no fue él quien me preguntó sobre McCarrick en primer lugar”. Y concluye: “Que el Papa haya dicho que no sabía nada es una mentira”. Ahora sabemos que este Pontífice, por desgracia, digamos así, se permite pequeñas libertades con la verdad, tanto la pasada como la de las intenciones.

¿Pero es precisamente así? ¿McCarrick era para él uno de los muchos cardenales entre tantos? ¿Y nadie le dijo nada? Ahora bien, del informe preparado por la Secretaría de Estado, y en el que faltan -elemento absolutamente asombroso- tanto el Secretario de Estado, el cardenal Angelo Sodano, protagonista absoluto de la última fase del pontificado de Juan Pablo II, como el secretario de Estado de Benedicto XVI, el cardenal Tarcisio Bertone, surge que dos de los principales colaboradores del papa Bergoglio le habían hablado de Thedore McCarrick y mucho.

En lo que se refiere al entonces arzobispo Angelo Becciu -en esa época sustituto en la Secretaría de Estado-, el informe afirma que Becciu recordó en una entrevista “haber mencionado al papa Francisco la existencia de viejas acusaciones relativas a McCarrick en el 2013 y luego de nuevo en cierto momento entre el 2014 y el 2016”.

Becciu tuvo conocimiento de algunas informaciones importantes desde que en el 2000 trabajó como funcionario de la Nunciatura en Washington, convirtiéndose así en testigo de la preocupación del nuncio Gabriel Montalvo por las fechorías de McCarrick. El informe afirma que Becciu “le dijo al papa Francisco que el nuncio Montalvo había parecido sorprendido cuando se enteró del nombramiento en Washington, porque Montalvo había excluido a McCarrick de la terna después de haber recibido cartas que informaban acusaciones hechas por otros sobre la anterior conducta inmoral de McCarrick con un seminarista”.

Pero no sólo eso. Becciu también le dijo al Santo Padre que “tenía la convicción que posteriormente se la había prohibido viajar a McCarrick, y que esto estaba en relación con las mismas acusaciones que habían surgido antes del nombramiento en Washington”.

El informe habla de una ocasión en la que McCarrick llegó a Roma, diciendo que “el arzobispo Becciu recordó haber preguntado retóricamente: ‘¿Qué está haciendo McCarrick aquí? No debería estar aquí’”.

La otra persona importante que llevó a que el Papa prestara atención sobre McCarrick es el actual secretario de Estado, Pietro Parolin. En marzo de 2016 McCarrick escribió al papa Bergoglio y al cardenal Parolin. El cardenal estadounidense se dirigío a Francisco de la siguiente manera: “Santo Padre, gracias por haberme permitido llevar adelante estas pequeñas obras mías. Espero poder ser útil a Usted y a la Iglesia y, por supuesto, estoy siempre dispuesto a dejar pasar todo, si de alguna manera Usted prefiere que yo vaya a un retiro más profundo o a una casa de oración”. Esta última frase es interesante e indicativa: leyéndola, parece evidente que McCarrick dio por descontado que el Papa Francisco estaba al tanto de las “restricciones” impuestas a su vida por el Vaticano; y quizás que los dos habían hablado de ello en una conversación anterior.

También aquí es útil recordar que poco antes del 23 de junio monseñor Viganò se había cruzado con McCarrick, quien salía de una audiencia con el Pontífice, y al ver al nuncio le dijo con una gran sonrisa y en tono triunfal: “[El Papa] me manda a China”.

El informe recuerda que el cardenal Parolin había recibido una carta similar; y aprovechó la ocasión para hablar del caso McCarrick. Según el Informe , Parolin dijo en “una breve conversación con el papa Francisco que McCarrick había sido ‘objeto de habladurías’ respecto a actos imprudentes en el pasado con adultos y que la Congregación para los Obispos había indicado previamente a McCarrick que debía llevar una vida más reservada y no viajar tanto. El informe continúa diciendo que “el cardenal Parolin recordó que no lo presentó como un asunto de grave preocupación o como algo muy grave”, sino que preguntó si se debía hacer algo, señalando que ‘Sigue escribiendo’. Continúa viajando. Sigue encontrándose con personas. El cardenal Parolin recordó que el papa Francisco comentó que “tal vez McCarrick todavía podría hacer algo útil”.

, Parolin dijo en “una breve conversación con el papa Francisco que McCarrick había sido ‘objeto de habladurías’ respecto a actos imprudentes en el pasado con adultos y que la Congregación para los Obispos había indicado previamente a McCarrick que debía llevar una vida más reservada y no viajar tanto. El informe continúa diciendo que “el cardenal Parolin recordó que no lo presentó como un asunto de grave preocupación o como algo muy grave”, sino que preguntó si se debía hacer algo, señalando que ‘Sigue escribiendo’. Continúa viajando. Sigue encontrándose con personas. El cardenal Parolin recordó que el papa Francisco comentó que “tal vez McCarrick todavía podría hacer algo útil”. Y allí se mantenia la cuestión McCarrick, hasta que James Grein, el seminarista al que McCarrick habría molestado cuando todavía era menor, decidió emprender una acción judicial respecto a ello, haciendo explotar la bomba.

Estos son los elementos del rompecabezas. Cada uno de ustedes juzgue cuán fiables son las “distracciones” del papa Bergoglio, sus amnesias (o mentiras, si queremos creer a Viganò) y cuán fiable es un informe que intenta descargar todas las responsabilidades en un pontífice que en su momento, muy enfermo, confiaba en sus colaboradores. Pero que el informe, preparado por ellos mismos – la Secretaría de Estado – que en realidad formaba parte del caso está bien guardado contra los interrogatorios. Quién sabe por qué.. .

Publicado originalmente en italiano el 27 de noviembre del 2020, en https://www.marcotosatti.com/2020/11/27/mccarrick-il-rapporto-vaticano-e-vigano-abbiamo-un-papa-proprio-distratto/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

