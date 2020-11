McCarrick, il Rapporto Vaticano e VIganò. Abbiamo un Papa proprio Distratto…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, adesso che il frastuono del rapporto McCarrick, quello disegnato ad usum delphini dalla Segreteria di Stato si è un po’ placato, mi permetto sommessamente di spigolare su alcuni dettagli, che però dettagli non sono. Tutti ci ricordiamo dell’intervista che Valentina Alazraki gli ha fatto, e della domanda su McCarrick e Viganò. Chiedeva Valentina:

– Ci sono alcuni che continuano a pensare che è vera e che continuano a chiedersi il perché, se lei sapeva o no di McCarrick. Nella stampa c’è di tutto ovviamente – .

Papa Francesco: – Di McCarrick non sapevo nulla, naturalmente, nulla. L’ho detto diverse volte, non sapevo nulla. Voi sapete che io di McCarrick non sapevo nulla, altrimenti non avrei taciuto. Il motivo del mio silenzio è stato prima di tutto che le prove erano lì, vi ho detto: “giudicate voi”. È stato davvero un atto di fiducia. E poi, per quello che vi ho detto di Gesù, che nei momenti di accanimento non si può parlare, perché è peggio. Tutto va a sfavore. Il Signore ci ha indicato questo cammino e io lo seguo.

Ora, ricordiamoci anche che quel 23 giugno 2013, in cui l’arcivescovo Viganò ebbe un’udienza con il neo-Pontefice, fu Bergoglio ad aprire il tema McCarrick, e non il Nunzio. Il Papa gli chiese qualcosa del genere: McCarrick come è? E infatti dopo l’intervista mons. Viganò dichiarò: “Fa finta di non ricordare cosa gli ho raccontato di McCarrick e fa finta che non sia stato lui a chiedermi di McCarrick in primo luogo”. E conclude: “Che il papa abbia detto di non sapere nulla è una bugia”. Ora sappiamo che questo Pontefice, ahimè, si concede diciamo così, delle piccole libertà con la verità, sia quella passata sia quella delle intenzioni.

https://www.marcotosatti.com/2018/02/11/un-bestiario-clericale-il-papa-puo-dire-le-bugie-e-il-cardinale-blaise-cupich-galantino-la-chiesa-e-la-politica/

https://www.marcotosatti.com/2019/06/11/vigano-conferma-ilpapa-sapeva-di-mccarrick-dal-2013-e-non-ha-fatto-nulla-una-dichiarazione-lintervista-al-wp/

https://www.marcotosatti.com/2018/03/23/scandalo-vigano-e-benedetto-omissioni-menzogne-e-deformazioni/

***

Ma è proprio così? McCarrick per lui era un cardinale fra i tanti? E nessuno gliene aveva detto nulla? Ora dal rapporto preparato dalla Segreteria di Stato, e in cui mancano – elemento assolutamente sbalorditivo – sia il Segretario di Stato, il cardinale Angelo Sodano, protagonista assoluto dell’ultima fase del pontificato di Giovanni Paolo II, sia il Segretario di Stato di Benedetto XVI, il cardinale Tarcisio Bertone – emerge che due dei principali collaboratori di papa Bergoglio gli avevano parlato di Thedore McCarrick eccome.

Per quanto riguarda l’allora arcivescovo Angelo Becciu – all’epoca sostituto in Segreteria di Stato – il rapporto afferma che Becciu ha ricordato in un’intervista “di aver menzionato a papa Francesco l’esistenza di vecchie accuse relative a McCarrick nel 2013 e poi di nuovo a un certo punto tra il 2014 e il 2016”.

Becciu è venuto a conoscenza di alcune importanti informazioni da quando, nel 2000, ha lavorato come funzionario della Nunziatura di Washington, diventando così testimone della preoccupazione del nunzio Gabriel Montalvo per i misfatti di McCarrick. Il rapporto afferma che Becciu “disse a papa Francesco che il nunzio Montalvo era apparso scioccato quando venne a sapere della nomina a Washington perché Montalvo aveva escluso McCarrick dalla terna dopo aver ricevuto lettere che riportavano accuse fatte da altri sulla precedente condotta immorale di McCarrick con un seminarista”.

Ma non solo, Becciu ha anche detto al Santo Padre che “era sua convinzione che a McCarrick fosse stato successivamente vietato di viaggiare, e che questo era in relazione alle stesse accuse che erano emerse prima della nomina a Washington”.

Il rapporto racconta di un’occasione in cui McCarrick venne a Roma, dicendo che “ha ricordato l’arcivescovo Becciu chiedendo retoricamente: ‘Ma cosa ci fa McCarrick qui? Non dovrebbe essere qui'”.

L’altro personaggio importante che ha portato McCarrick all’attenzione del Pontefice è l’attuale Segretario di Stato, Pietro Parolin. Nel marzo del 2016 McCarrick scrive a papa Bergoglio e al card. Parolin. Il porporato statunitense si rivolge così a Francesco: “Santo Padre, grazie per avermi permesso di portare avanti queste mie piccole opere. Spero di poter essere utile a Lei e alla Chiesa e sono, naturalmente, sempre disposto a lasciar passare tutto, se in qualche modo Lei preferisce che io vada in un ritiro più profondo o in una casa di preghiera”. Questa ultima frase è interessante e indicativa: leggendola, sembra evidente che McCarrick desse per scontato che papa Francesco fosse consapevole delle “restrizioni” poste alla sua vita dal Vaticano; e forse che i due ne avessero parlato in una precedente conversazione.

Anche qui è utile ricordare che poco prima del 23 giugno 2013 mons. Viganò aveva incrociato McCarrick che usciva dall’udienza con il Pontefice, e vedendo il Nunzio, gli ha detto con un gran sorriso e in tono trionfante: “Mi manda in Cina”.

Il rapporto ricorda che il card. Parolin aveva ricevuto una lettera simile; e colse l’occasione per parlare del caso McCarrick. Secondo quanto riporta il Rapporto, Parolin disse in “una breve conversazione con papa Francesco che McCarrick era stato ‘oggetto di pettegolezzi’ riguardo ad atti imprudenti del passato con adulti e che la Congregazione per i Vescovi aveva precedentemente indicato a McCarrick che egli avrebbe dovuto condurre una vita più riservata e non viaggiare così tanto”. Il rapporto prosegue dicendo che “il cardinale Parolin ha ricordato che “non la ha presentata come una questione di grave preoccupazione, o come qualcosa di molto grave”, ma che ha chiesto se si dovesse fare qualcosa, notando che ‘Continua a scrivere. Continua a viaggiare. Continua a incontrare persone’. Il cardinale Parolin ha ricordato che papa Francesco ha commentato che “forse McCarrick potrebbe ancora fare qualcosa di utile”.

E lì la questione McCarrick giacque, fino a quando James Grein, il seminarista che McCarrick avrebbe molestato quando era ancora minore, non ha deciso di aprire nei suoi confronti un’azione giudiziaria, facendo esplodere la bomba.

Questi sono gli elementi del puzzle. A ciascuno di voi giudicare quanto siano attendibili le “distrazioni” di papa Bergoglio, le sue amnesie, (o bugie, se vogliamo credere a Viganò) e quanto sia attendibile un rapporto che cerca di scaricare tutte le responsabilità su un pontefice che all’epoca, molto malato, si fidava dei suoi collaboratori. Ma che il rapporto, preparato dagli stessi – la Segreteria di Stato – che in realtà era parte in causa si è ben guardato dall’interrogare. Chissà perché…

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: becciu, mccarrick, papa, parolin, vigano



Categoria: Generale