Primo Vescovo in Cina dopo l’Accordo. Un Ligio Funzionario. Che Caso.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’amico Vincenzo Fedele ha trovato sulla Catholic News Agency questo articolo relativo all’ordinazione del primo vescovo cinese dopo l’accordo fra Santa Sede e Pechino per la nomina dei nuovi presuli. che ha suscitato tanti dubbi e perplessità. Inutile dire che il neo-vescovo, di Qingdao, è membro dell’Associazione Patriottica cattolica, il braccio religioso del regime, ed è conosciuto come un ligio funzionario dello Stato per ciò che attiene alla politica religiosa del PCC. Buona lettura.

§§§

L’Associazione patriottica cinese annuncia l’ordinazione di un nuovo vescovo

Il Vaticano non ha annunciato alcuna nomina di un vescovo di Qingdao prima dell’ordinazione del 23 novembre.

Staff CNA, 24 nov 2020 / 08:00 ( CNA ) .- L’Associazione patriottica cinese ha annunciato lunedì l’ordinazione di un nuovo vescovo di Qingdao.

L’ordinazione episcopale di Thomas Chen Tianhao,陈天浩, ha avuto luogo il 23 novembre nella Cattedrale di Qingdao ed è stata presieduta dal vescovo Fang Xingyao Presidente dell’Associazione Cattolica patriottica, secondo una dichiarazione e le foto reperibili sul sito dell’associazione.

Chen, 58 anni, aveva precedentemente ricoperto il ruolo di presidente dell’Associazione patriottica di Qingdao nella provincia di Shandong nel 1998 e come membro del Comitato permanente dell’Associazione patriottica nazionale dal 2010. È stato ordinato sacerdote nel 1989 dopo aver studiato in un seminario nello Shandong.

Nel 2019, Chen ha guidato gli incontri del comitato permanente della provincia dello Shandong per “studiare lo spirito” del pensiero del presidente cinese Xi Jinping in cui sono stati celebrati i risultati dal Dipartimento del lavoro del Fronte unito, in accordo con l’Associazione patriottica cinese.

Il Vaticano non ha annunciato la nomina di un vescovo di Qingdao prima di questa ordinazione e non ha risposto alla richiesta di commento della CNA sulla cerimonia.

Asia News ha riferito che questa potrebbe essere considerata la prima ordinazione episcopale avvenuta utilizzando le rubriche previste dall’accordo provvisorio tra Cina e Santa Sede. Ma il Vaticano ha dichiarato di ritenere che due vescovi siano già stati nominati precedentemente secondo il “quadro normativo stabilito dall’accordo”.

Quando il 22 ottobre il Vaticano ha annunciato il rinnovo dell’accordo biennale con la Cina, un articolo de L’Osservatore Romano ha lodato i risultati dell’accordo, affermando che il vescovo Antonio Yao Shun, della regione autonoma di Jining della Mongolia interna, e il vescovo Stefano Xu Hongwei, di Hanzhong nella provincia dello Shaanxi, erano stati nominati nell’ambito di riferimento dell’accordo quadro.

Ha anche affermato che “sono in corso i procedimenti per le nuove nomine episcopali, alcune in una fase iniziale, altre in fase avanzata”.

Ci sono fonti cinesi che indicano che Chen sia stato eletto per la prima volta, e nominato vescovo di Qingdao, il 19 novembre 2019, e su questo concorda anche Asia News.

Come vescovo di Qingdao, Chen succederà al vescovo Giuseppe Li Mingshu, morto nel giugno 2018. Mons. Li aveva ricoperto la carica di vescovo di Qingdao, con l’approvazione della Santa Sede, dal 2000.

L’accordo Vaticano-Cina, firmato per la prima volta il 22 settembre 2018 e rinnovato il mese scorso, riguarda la nomina dei vescovi in Cina. Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, ha affermato che l’obiettivo dell’accordo è “l’unità della Chiesa” in Cina. I cattolici erano stati divisi per decenni tra l’Associazione patriottica cinese, approvata dal governo, e le comunità cattoliche clandestine illegali, che erano rimaste in comunione con Roma.

Un rapporto del 2020 della Commissione esecutiva del Congresso degli Stati Uniti sulla Cina ha rilevato che i cattolici cinesi hanno subito “crescenti persecuzioni” dopo l’accordo.

Tutte le religioni in Cina sono state sottoposte alle politiche di “sinizzazione” e controllo tecnologico da parte del Partito Comunista Cinese e, in particolare, i musulmani uiguri cinesi nella provincia dello Xinjiang, hanno sofferto forzati, indottrinamento, sterilizzazione, aborto forzato e torture nei campi di detenzione, secondo i rapporti.

Nonostante la crescente condanna internazionale dell’internamento, da parte della Cina, di oltre un milione di uiguri nei campi di detenzione, né Papa Francesco né la Santa Sede hanno commentato ufficialmente la situazione. Ma un nuovo libro cita Papa Francesco dove dice che spesso pensa agli uiguri.

“Penso spesso ai popoli perseguitati: i Rohingya, i poveri uiguri, gli yazidi – quello che ha fatto loro l’Isis è stato veramente crudele – o i cristiani in Egitto e Pakistan uccisi dalle bombe esplose mentre pregavano in chiesa”. Questa citazione di Papa Francesco è riportata da A.P.. ed è tratta dal libro “Let Us Dream”.

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian ha risposto a questa menzione sugli uiguri dichiarando che “non vi era alcun fondamento fattuale” al commento del Papa.

“Persone di tutti i gruppi etnici godono dei pieni diritti di sopravvivenza, sviluppo e libertà di credo religioso”, ha detto Zhao in un briefing quotidiano, secondo quanto riporta A.P.

Gli Stati Uniti e altri 38 paesi hanno chiesto alle Nazioni Unite di indagare sulla situazione e di condannare le violazioni dei diritti umani da parte della Cina nello Xinjiang.

L’ordinazione episcopale di Thomas Chen Tianhao nella cattedrale di Qingdao, Cina, il 23 novembre 2020 (fonte: www.chinacatholic.cn.)

§§§

