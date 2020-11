TESTIMONIO: LOS HOMBRES DE MCCARRICK GUÍAN LA IGLESIA

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, hemos recibido este testimonio de parte de quien fue un joven sacerdote en pleno florecimiento de la época de McCarrick. No creo que haya necesidad de algún comentario. Buena lectura.

§§§

(Este comentario fue escrito en respuesta al artículo The McCarrick Report and the need for new protocols”, de Richard Fitzgibbons, M.D., en el sitio web Catholic World Report.

Gracias, Dr. Fitzgibbons, por haber compartido la verdad con nosotros, lo que los obispos nunca hacen.

Fui seminarista en la costa este de los Estados Unidos, desde 1993 a 1999, la edad de oro de McCarrick en Newark. Todos asistimos a la Misa que celebró Juan Pablo II bajo una lluvia torrencial en el Estadio Meadowlands el 5 de octubre de 1995: fue el momento de triunfo de McCarrick. Yo tenía 21 años y era el blanco perfecto para el “reclutamiento” por parte de mis superiores. El mensaje a los jóvenes de mi generación era: “¡Esta es una gran institución para ustedes, a la que pueden entregar sus vidas! ¡Tengan confianza en nosotros y estén tan cerca de Dios como nosotros!”. En realidad, éramos manipulados por hombres que no se preocupaban por nosotros. No podemos decir con certeza hasta qué punto Juan Pablo II fue manipulado por McCarrick, pero los obispos que gobernaban y siguen gobernando hoy en día el sistema estadounidene -los hombres de McCarrick, McCarrick´s men- simplemente no se preocuparon por nosotros.

¿Es de extrañar que muchos de nosotros hayamos caído como sacerdotes en un comportamiento incoherente y pecaminoso (comportamiento que dañó a muchas personas, para vergüenza nuestra) y que luego fuéramos abandonados por los hombres que nunca se preocuparon en primer lugar por ellos?

La única razón por la que McCarrick fue “descubierto” es que surgió una denuncia por un delito que involucraba a un menor. Lo que emerge claramente de las docenas de hechos contenidos en el Informe McCarrick que se acaba de publicar es que el comportamiento homosexual y una cultura homosexual entre hombres adultos -seminaristas, sacerdotes, obispos y cardenales- se dan por descontado, se aceptan y se considera normal.

El Informe rechaza inexorablemente la versión según la cual se trataría “sólo de unos pocos sacerdotes descarriados”. Yo también pensé lo mismo durante años, defendiendo la institución a la que serví lealmente, pero era una ilusión piadosa: la red homosexual es el modelo predominante. Es lo que se supone por defecto. Seminaristas y sacerdotes son el vivero de los hombres de McCarrick que todavía gobiernan la institución. A los obispos no les gustan los jóvenes que renuncia a sus vida para servirles: los consideran simplemente peones útiles, que se descartan en forma sumaria apenas cesa su utilidad.

El mal está oculto todavía a los ojos de la mayoría de los creyentes, porque los hombres de McCarrick suponen -correctamente – que los creyentes no quieren enfrentar la gravedad de la situación. Déjenme decir que es mucho, mucho peor también respecto a lo que algunos creen que saben.

Una última pregunta importante. Todos sabemos que Bergoglio es uno de los hombres de McCarrick. Por eso, cada vez que vamos a Misa y el sacerdote dice “En unión con Francisco, nuestro Papa”, es como si dijera: “En unión con los hombres de McCarrick”. Hasta que los buenos católicos y los buenos sacerdotes no tengan el coraje de confrontar a nuestros obispos acerca de por qué nuestra Iglesia sigue siendo dirigida todavía por hombres de McCarrick que no se preocupan por nosotros, la Iglesia Católica seguirá siendo una secta de mentiras, o sea, sin exageración, una organización criminal.

Peter Mitchell

Residencia San Juan Neumann, Riverdale, NY, 1993-94

Seminario San Carlos Borromeo, Overbrook, PA, 1994-99

Ordenado en 1999, reducido al estado laical en el 2017

Publicado originalmente en italiano el 18 de noviembre del 2020, en https://www.marcotosatti.com/ 2020/11/18/testimonianza-gli- uomini-di-mccarrick-guidano- la-chiesa/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino