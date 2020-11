TESTIMONIANZA: GLI UOMINI DI MCCARRICK GUIDANO LA CHIESA.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, abbiamo ricevuto questa testimonianza da parte di quello che era un giovane prete nel pieno fiorire dell’epocaMcCarrick. Non credo abbia bisogno di nessun commento. Buona lettura.

§§§

GLI UOMINI DI McCARRICK SONO ANCORA ALLA GUIDA DELLA CHIESA

(Questo commento è stato scritto in risposta all’articolo “The McCarrick Report and the need for new protocols” di Richard Fitzgibbons, M.D., su Catholic World Report.

Grazie, Dr. Fitzgibbons, per aver condiviso la verità con noi, cosa che i Vescovi non fanno mai.

Sono stato seminarista sulla costa orientale degli Stati Uniti dal 1993 al 1999, il periodo d’oro di McCarrick a Newark. Abbiamo tutti assistito alla Messa di Giovanni Paolo II sotto una pioggia battente allo stadio Meadowlands il 5 ottobre 1995: è stato il momento di trionfo di McCarrick. Avevo 21 anni ed ero il bersaglio perfetto per il “reclutamento” da parte dei miei superiori. Il messaggio ai giovani della mia generazione era: «Questa è una grande istituzione per voi a cui dare la vita! Abbiate fiducia in noi e state vicini a Dio come noi!» In realtà, venivamo manipolati da uomini che non si curavano di noi. Non possiamo dire con certezza fino a che punto Giovanni Paolo II sia stato manipolato da McCarrick; ma i Vescovi che governavano e governano ancora oggi il sistema statiunitense – gli uomini di McCarrick, McCarrick’s men – semplicemente non si curavano di noi.

C’è da stupirsi se così tanti di noi sono caduti come sacerdoti in un comportamento incoerente e peccaminoso (comportamento che ha danneggiato molte altre persone, con nostra vergogna) e sono stati poi abbandonati dagli uomini che non si sono mai preoccupati anzitutto di loro?

L’unico motivo per cui McCarrick è stato “scoperto” è che è emersa una denuncia per un reato che coinvolgeva un minore. Ciò che emerge in modo chiaro dalle decine di fatti contenuti nel rapporto McCarrick appena pubblicato è che il comportamento omosessuale e una cultura omosessuale tra uomini adulti – seminaristi, preti, Vescovi e Cardinali – è dato per scontato, accettato, e considerato normale.

Il Rapporto sconfessa inesorabilmente la versione secondo la quale si tratterebbe di «solo pochi preti traviati». Ho pensato anch’io la stessa cosa per anni, difendendo l’istituzione che ho servito lealmente; ma era una pia illusione. La rete omosessuale è il modello predominante. È il presupposto predefinito. Seminaristi e preti son il vivaio degli uomini di McCarrick, che ancora governano l’istituzione. I Vescovi non amano i giovani che rinunciano alla loro vita per servirli: essi li considerano semplicemente pedine utili, da scartare in modo sommario non appena la loro utilità viene meno.

Il male è ancora nascosto agli occhi della maggior parte dei credenti, perchè gli uomini di McCarrick presumono – correttamente – che i credenti non vogliano confrontarsi con la gravità della situazione. Lasciatemi dire che essa è molto, molto peggiore anche rispetto a ciò che alcuni credono di sapere.

Un’ultima domanda importante. Sappiamo tutti che Bergoglio è uno degli uomini di McCarrick. Quindi, ogni volta che andiamo alla Messa, e il sacerdote dice «In unione con Francesco, il nostro Papa», è come se dicesse: «In unione con gli uomini di McCarrick». Fino a quando i buoni cattolici e i buoni sacerdoti non avranno il coraggio di affrontare i nostri Vescovi sul motivo per cui la nostra Chiesa è ancora oggi guidata da uomini di McCarrick che non si preoccupano di noi, la Chiesa cattolica rimarrà una setta di menzogne ossia – senza esagerazione – un’organizzazione criminale.

Peter Mitchell

St. John Neumann Residence, Riverdale, NY, 1993-94

St. Charles Borromeo Seminary, Overbrook, PA, 1994-99

Ordinato nel 1999, ridotto allo stato laicale nel 2017

§§§

