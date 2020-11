PEZZO GROSSO ELOGIA SAVIANO CHE ELOGIA S. FRANCESCA CABRINI…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Pezzo Grosso oggi ci ha sorpreso. Leggete e capirete perché….

Stilum Curiae non è ideologica, è obiettiva, si basa su fatti ed esprime opinioni, ma non ha pregiudizi (come la cricca di S. Marta vorrebbe far credere).

Vorrei dare un esempio che sorprenderà molti lettori affezionati, che condividono il pensiero forte che ispira i commenti di Stilum Curiae.

Ho appena letto sul settimanale L’Espresso di oggi domenica 15 novembre un articolo nientepopodimeno che di Roberto Saviano.

Un bellissimo articolo, lo riconosco, talmente sorprendente che ve ne propongo l’essenza.

Il titolo si riferisce al problema scuola-Covid ed è questo: “Questa didattica distanzia l’uguaglianza”. In tal senso Saviano dice cose sagge.

Ma è l’esempio che propone che merita la riflessione. Quale esempio dell’importanza della scuola e dell’educazione, propone Santa Francesca Cabrini.

Ricorda Saviano che nel 1889 la nostra santa viene mandata in missione negli Sati Uniti per prestare assistenza agli immigrati italiani.

Santa Francesca capisce che era essenziale cominciare la sua opera anche costruendo scuole per insegnare l’inglese ai nostri italiani. Per rendere attraente apprendere la lingua inglese, considerata la lingua con cui i nostri migranti venivano umiliati e disprezzati, Santa Francesca comincia, prima di iniziare le lezioni, a prendersi cura soprattutto dei bambini, lavandoli e pettinandoli, al fine di far loro amare ciò che avrebbe insegnato.

Ora riprendo l’ultima frase di Saviano, riportandola virgolettata: “Ma a Little Palermo mancavano gli ospedali, non c’erano le strade, non c’erano fognature, quindi la gente chiedeva a Francesca Cabrini: <ma perché non costruisci strade e fognature prima di costruire scuole>? E lei rispondeva: <Perché una strada, quando finiscono i soldi, nessuno la ripara, ma se tu formi una testa, quella poi ti può riparare molte strade>”.

Saviano omette riferimenti alla dottrina che Santa Francesca insegnava, ma come esempio di vero aiuto al nutrimento intellettuale, porta una santa, una grande santa ed implicitamente (e forse inconsapevolmente) spiega che la nostra fede è amore al prossimo, amore vero, non fatto di elemosina, pappa e calzini, ma anche di fede-ragione.

Questo solo un cattolico lo sa proporre con tanto vigore per il bene del prossimo.

Son certo che Bergoglio non lo avrebbe fatto, avrebbe magari proposto qualche considerazione di altri italiani di grande fama migrati nel periodo in Usa, che contribuirono alla valorizzazione dei nostri italiani in America. Magari Rodolfo Valentino o Joe Petrosino, Caruso, ecc. Invece Saviano ha citato Santa Francesca Cabrini. Una Santa.

