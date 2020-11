NON TI PAGO. L’ECONOMIA DELLA MUSICA SACRA. IN STREAMING.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’appuntamento domenicale del Maestro Aurelio Porfiri è dedicato questa settimana a un tema misconosciuto, e peraltro drammatico: il declino della musica sacra. Ecco una breve presentazione della puntata di domenica. Buona lettura.

***

La Musica Sacra ha conosciuto un grande declino negli ultimi decenni. Questo per alcuni sembra un problema che riguarda soltanto un piccolo numero di persone; ma in realtà dire questo sarebbe un grande errore, in quanto il patrimonio della Musica Sacra è patrimonio di tutti, cattolici e non.

Il fatto che oggi si conosca questo declino deve essere affrontato come problema culturale, artistico e spirituale di tutti.

Aurelio Porfiri, musicista di Chiesa da decenni, nel suo libro “Non ti pago!” identifica uno dei problemi più grandi nella mancanza di rispetto per l’aspetto professionale del musicista di Chiesa, oramai ridotto ad un vago volontariato, ed al travagliato rapporto fra sacro e denaro.

Ne parlano con Aurelio Porfiri l’economista Ettore Gotti Tedeschi e i musicisti Domenico Morgante, Enrico Vercesi e Gabriele Damiani.

Il programma inizierà alle 18 e può essere seguito sul canale You Tube RITORNO A ITACA e sulla fanpage in Facebook di Aurelio Porfiri.

