ADORAZIONE PERPETUA: IL DPCM COPRIFUOCO NE TENGA CONTO.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, da Trieste riceviamo questa lettera che mette in evidenza un problema reale, e di cui sarebbe opportuno tenere conto. Speriamo che le autorità abbiano la sensibilità di rendersene conto, e agire di conseguenza. Buona lettura.

§§§

Al Prefetto dott. Michele Di Bari

Capo del dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione

Ministero Interno Michele.dibari@interno.it

OGGETTO: DPCM 3.11.2020 – problemi connessi al culto cattolico.

Signor Direttore,

in qualità di Presidente del Movimento Cattolico per la Famiglia e la Vita, mi rivolgo a Lei per rappresentare un problema derivante dalle norme anticontagio introdotte con il DPCM 3.11.2020, che dispone il divieto di uscire dalla propria abitazione nella fascia oraria 22.00-5.00.

Il medesimo decreto ha lasciato inalterata la celebrazione del culto cattolico che continua a svolgersi secondo le modalità concordate fra lo Stato e la CEI.

In Italia, in una cinquantina ci cappelle di limitate dimensioni, si effettua l’Adorazione perpetua del Ss. Sacramento, da parte dei fedeli su base volontaria, quotidianamente ed ininterrottamente per tutta la giornata; tali cappelle costituiscono il cuore della Comunità locale, in parrocchia, e sono sostenute da fedeli, uomini e donne volontari con turni settimanali di 1 ora per ciascun aderente: sono sempre aperte, giorno e notte, con la presenza costante di almeno due adoratori, con il Santissimo sacramento esposto solennemente e l’adorazione silenziosa.

Poiché il DPCM in parola prevede tuttavia che il divieto di uscire di casa possa essere derogato per esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità, la prego di voler esaminare l’opportunità di comprendere in questa ultima categoria anche le necessità di spostamento dall’abitazione alla cappella per i turni di adorazione notturna da parte dei volontari, dando disposizioni in tal senso alle forze dell’ordine incaricate dei controlli.

Ad ulteriore sostegno della presente richiesta osservo che l’Adorazione Perpetua non può considerarsi un

trascurabile elemento complementare del culto, ma per un cattolico fervente rappresenta un’esigenza spirituale primaria; e che tale forma di devozione in nulla può costituire, per le modalità in cui è svolta, un pericolo di contagio, unica ragione che può consentire una limitazione delle libertà individuali costituzionalmente riconosciute.

Grato per l’attenzione che vorrà riservare a questa richiesta ed in attesa di cortese risposta, porgo distinti saluti.

Trieste, 11 novembre 2020

Salvatore Porro

Presidente del Movimento Cattolico per la Famiglia e la Vita

§§§

Tag: adorazione perpetua, porro, trieste



Categoria: Generale