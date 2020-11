L’APSA, I SOLDI, LA SEGRETERIA. CAMBIARE TUTTO AFFINCHÉ NULLA CAMBI

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, fatti e novità si accavallano sul computer del povero scrivente in maniera tale che si fa fatica a inseguirli. È il caso di un articolo estremamente interessante apparso su Infovaticana, e in cui si spiega come e qualmente l’operazione sbandierata dal vaticanismo di regime come un ‘operazione di grande pulizia – il passaggio di fondi dalla Segreteria di Stato all’APSA di Galantino e Zanchetta – sia in realtà pura facciata. Il Gattopardo avrebbe potuto prendere lezioni per corrispondenza da papa Bergoglio & C….Buona lettura.

§§§

In papa Francesco sta crescendo una forte passione per la scrittura di lettere al suo Segretario di Stato, l’ineffabile Parolin, Ieri è stata resa pubblica una lettera di Sua Santità, datata 20 agosto, con le indicazioni di trasferire i fondi dalla Segreteria di Stato all’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, APSA. Nella stessa lettera, firmata da Papa Francesco, si dà il termine del 1° novembre per l’esecuzione dell’ordine, che sembra essere già passato, quindi la notizia dovrebbe essere che la Segreteria di Stato non ha più fondi e che l’APSA conferma che l’ordine di Papa Francesco è stato eseguito. Temiamo che questo sia un altro ordine scaduto che vuole essere solo una cortina fumogena, un miraggio, prima dell’eterno macroscandalo che invade i palazzi sacri.

La “lettera – ordine” lascia così tante porte aperte che permette tutte le interpretazioni che si vogliono. Con la facilità con cui si dà l’ordine all’APSA di rilevare la sezione amministrativa del Segretario di Stato con tutti i suoi dipendenti e di cambiare tutte le firme sui conti esistenti, questo viene fatto in una mattina e la questione è risolta. Ma non lo è e non lo sarà. L’APSA non ha soldi e la crisi che si trascina, aumentata dall’epidemia fino a limiti che ancora non conosciamo, significa che il Segretario di Stato ha dovuto assumere i suoi deficit per decenni con importi molto significativi. Per capirci, dopo aver speso tutto quello che viene pagato, tutto, e grattando in tutti gli angoli, in tutto e ogni anno di più, la Segreteria di Stato ha passato all’APSA circa 100 milioni di euro, come confessano i conti pubblicati, per rimanere a zero. L’APSA paga tutte le spese di personale della Segreteria di Stato e del corpo diplomatico. Quest’anno possiamo supporre che questo buco almeno raddoppierà.

Non è possibile vendere questo come se l’APSA avesse vinto, la lettera di Papa Francesco parla di “fondi propri” lasciando da parte il groviglio di fondazioni incontrollate, e di “fondi altrui” che sembrano rimanere nelle mani dell’onnipotente Segreteria di Stato che approfitterebbe dell’occasione per uscirne pulita, riacquistare il suo prestigio e versare nell’APSA i “fondi danneggiati” che le stanno costando tanto, in reputazione e in denaro.

Vendere come panacea che il trasferimento all’APSA, meglio, il miraggio del trasferimento, risolverà tutti i nostri mali, per ridere e non fermarsi. Galantino, consigliato da Zanchetta e sorvegliato dal prefetto SJ sono la nostra salvezza e chi non crede lascialo scoppiare. Vince il silenzioso Parolin che è capace di non sapere nulla di ciò che accade nel suo reparto e di uscire rafforzato, e con soldi più tranquilli, dal più grande scandalo recente in Vaticano. Edgar è un morto vivente con cui si sta giocando e che sarà ospitato quando opportuno.

La lettera di Papa Francesco a Parolin è sui media, in ritardo, ma c’è ed ha potuto uscire solo da Papa Francesco o da Parolin. È di un mese prima della decapitazione di Becciu, ha dormito fino ad ora? Oppure abbiamo a che fare con una lettera ora prodotta con una data adeguata per farci credere quanto sono intelligenti e intelligenti nell’anticipare i problemi? Dobbiamo imparare che se le firme in Vaticano non sono affidabili, possiamo immaginare l’affidabilità delle date. I fondi che avrebbero dovuto già passare non sono ovviamente passati e chi si strofina le mani dovrà grattarsi le tasche, la cattiva eredità la assumel’APSA non importa quanto finga di vestirla di trionfi e gioie.

Un nuovo personaggio appare nelle indagini del caso londinese: Renato Giovannini, preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Guglielmo Marconi di Roma, che sarebbe stato uno degli emissari della Segreteria di Stato nelle trattative. Per la procura di Roma c’è “l’imminente pericolo che si disperdano cose o tracce del reato” ed è “probabile che venga occultata la documentazione rilevante per il perseguimento dell’indagine”. Per questo motivo, l’autorità giudiziaria dispone il sequestro “della documentazione e dei supporti informatici contenenti dati relativi ai reati per i quali sono trattati, che costituiscono il corpus delicti o cose rilevanti per il reato”. “Per questo ieri la Guardia di Finanza e la Gendarmeria hanno effettuato incursioni in uffici, case, auto e cassette di sicurezza e sequestrato documenti cartacei digitali a Crasso, Tirabassi e Mincione. Ha inoltre perquisito le abitazioni di altre persone “non indagate” come Giovannini, i figli e socio di Crasso, padre e moglie di Tirabassi e delle società Interfinium, San Filippo di Genova e Wrm Services. Le filiali compaiono a Dubai e vedremo in quali altre “destinazioni turistiche”.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK cercate

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: apsa, fondi, info vaticana, segreteria di stato



Categoria: Generale