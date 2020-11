STORIE ORDINARIE DA COVID. SEI MILITI CONTRO UN PASSEGGINO.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un amico di Milano ci ha inviato questa storia raccontata da Jacopo Parravicini, Fisico dell’Università della Bicocca, a Milano. Grazie a entrambi per questo contributo, che non può fare a meno di strapparci un mesto sorriso…buona lettura.

§§§

“Chi si ferma è perduto”, ovvero “Sei militi contro un passeggino”

Dura è la vita del padre di famiglia in un autunno dominato dall’epidemia, quando uno starnuto preclude l’accesso a tutte le scuole del Regno per settimane e un colpetto di tosse impone agli zelanti pediatri il ricorso al temutissimo tampone, con la tregenda che comporta per infanti ancora muniti di pannolino l’infilzare naso e bocca. Costretti a vivere per giorni tra le mura domestiche trasformate in un autodromo per tricicli e monopattini, finalmente questa domenica mia moglie e io ci arrischiamo a fare uscire i figli: la maggiore col suo monopattino (quattro anni), il minore sul suo passeggino (un anno e mezzo), l’ultima in una comoda pancia (ancora per poco).

Ricevo sul campo la nomina di autiere, con l’incarico di spingere gagliardamente il passeggino. Giungiamo al laghetto del vicino Parco di Monza, laddove la figlia, sotto la supervisione della moglie, si mette a rincorrere acquatici pennuti. Le ruote del mezzo che sto guidando risentono del terreno sconnesso della riva, obbligandomi a procedere con cautela; ciò fintanto che mi accorgo che mio figlio si è miracolosamente addormentato. Rinfrancato da questa notizia, arresto gradualmente il mezzo accanto a una panchina e vi poso finalmente le terga in acconcia postazione, che mi permette di vigilare su consorte e discendenza.

Ahimè, non avevo tenuto conto che il motto dell’Esercito Italiano è rimasto ancora quello dei tempi del littorio: “Chi si ferma è perduto!”

Da meno di un minuto sedevo controllando il sonno pomeridiano, più unico che raro, del pargolo, quando vedo avvicinarsi una Campagnola dell’Esercito Italiano. La livrea mimetica indossata dal mezzo e dai suoi occupanti fa sì che io mi accorga di loro quando ormai ci sono addosso. Quattro militi sul retro, due davanti.

Si fermano a ridosso del passeggino: “Qui lei non può stare!” mi intimano perentori.

Cerco di rispondere all’attacco con una difesa elastica, chiedendo le ragioni dell’ordine impartito.

“Dovete mettervi in testa che si esce solo per motivi di necessità. Potete stare seduti anche sul vostro divano!”

Il combattente ha allargato l’offensiva a mio figlio; cerco di rompere l’accerchiamento provando nuovamente a far valere le nostre ragioni sulla necessità di movimento e aria aperta per la salute dei giovani virgulti d’Italia.

“Mi sembra una necessità il far prendere aria ai bambini; sono qui con mia moglie incinta e mia figlia, che sono là, e mio figlio, che si è addormentato sul passeggino. Per questo mi sono fermato sulla panchina.”

Il comandante del gruppo di fuoco non vuole sentir ragioni e preannunzia l’uso della forza.

“Se non se ne va le devo fare un verbale, vuole un verbale?”

Di fronte alla prospettiva dell’artiglieria pesante non mi rimane che abbandonare la posizione faticosamente conquistata. L’intervento ha rotto la trincea di sonno del mio figliolo, il quale inizia a esprimere tutto il suo disappunto a guisa di sirena antiaerea.

Ben sei militi sono stati necessari per neutralizzare l’attacco condotto con bambino e passeggino, ma infine gli indomiti difensore dei Sacri Confini se ne sono andati a prendersi il meritato encomio per aver sventato questa nuova minaccia alla Sicurezza Nazionale!

§§§

