RAGAZZI: I POSSIBILI BROGLI DEM FERISCONO LA DEMOCRAZIA USA.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, con grande piacere pubblichiamo questa riflessione del dott. Maurizio Ragazzi sulle elezioni presidenziali e soprattutto sui loro risvolti di possibile frode elettorale. Un contributo di cui lo ringraziamo di cuore che svela un quadro di corruzione democratica di cui certamente non vi parleranno né i grandi giornali, affiliati a regime “progressista” né le televisioni, riguardo a cui l’unico consiglio che mi sento di dare è di spegnerle. Buona lettura.

§§§

ELEZIONI USA: COS’E’ DAVVERO IN GIOCO NELL’ATTUALE DISPUTA SULLA PRESIDENZA

(DR. MAURIZIO RAGAZZI – WASHINGTON)

Negli ultimi mesi, ci si è riempiti la bocca, negli USA, con argomenti speciosi su di un’asserita discriminazione razziale “sistemica”. Quella che stiamo scoprendo essere davvero sistemica (pur se regolarmente ignorata dai media) e’, invece, la corruzione in vari stati dell’Unione retti da amministrazioni Democratiche. Il caso della Pennsylvania e’ in tal senso istruttivo.

Come si sa, la Pennsylvania è uno degli stati ancora in bilico fra Trump e Biden in seguito alle elezioni dello scorso 3 novembre. Da decenni roccaforte dei Democratici, questo stato venne vinto da Trump alle elezioni del 2016. Nonostante le sparate interessate dei sondaggisti (tesi, nella quasi totalità, ad inculcare negli elettori che Trump non aveva possibilità di successo), in realtà le prospettive di una conferma della vittoria di Trump in questo stato erano assai concrete, come il voto ha evidenziato. Ma, per ottenere la certificazione di questo risultato, i Repubblicani devono fare i conti con l’oste, cioè con un sistema ben oliato che, con mezzi poco ortodossi, non intende lasciar scampo a chi si oppone all’establishment Democratico.

Già prima delle elezioni, in una dichiarazione in data 28 ottobre sottoscritta anche dai giudici Thomas e Gorsuch relativa ad una mozione portata davanti alla Corte Suprema degli USA sul voto in Pennsylvania,[1] il giudice costituzionale Alito (il giudice che, nella divisione del lavoro alla Corte Suprema, si occupa degli appelli e delle mozioni provenienti dalla Pennsylvania) aveva osservato un fenomeno a dir poco curioso.

La Corte Suprema della Pennsylvania (massimo organo gudiziario dello stato)[2] aveva adottato un decreto alterando misure decise dal legislatore della stessa Pennsylvania in base ai suoi poteri costituzionali: mentre il legislatore dello stato aveva permesso il voto per corrispondenza, ammesso che fosse arrivato entro le ore 20.00 del giorno delle elezioni, la Corte Suprema della Pennsylvania aveva deciso, con una maggioranza di quattro voti a tre, che il voto per corrispondenza non dovesse necessariamente arrivare entro tali termini, permettendo un ritardo di tre giorni.

Come se ciò non bastasse, il voto per corrispondenza sarebbe stato valido anche se il timbro postale fosse stato illeggibile! Non c’è chi non veda come queste assurdità espongono al rischio (o alla quasi certezza) di brogli, finendo per rendere poco o niente credibile l’intero sistema elettorale. Per di più, l’intervento della Corte Suprema della Pennsylvania, che modificava le direttive del legislatore,[3] e’ in contrasto con il dettato costituzionale sulle regole relative alle elezioni federali: secondo l’Articolo I, sezione 4, della Costituzione americana, spetta al legislatore dello Stato (non alle sue corti), ed eventualmente al Congresso federale, prescrivere tempo, luogo e modalità delle elezioni. La lettera della legge non potrebbe essere più chiara.

Per questa ragione, il 28 ottobre, la Corte Suprema americana aveva ordinato che “i voti ricevuti dopo il giorno delle elezioni [cioè quelli arrivati fra le 20.00 del 3 novembre e le 17.00 del 6 novembre] dovessero essere tenuti separati cosicché, qualora la decisione della Corte Suprema della Pennsylvania venisse ribaltata, un rimedio congruo sarebbe comunque disponibile”.

Ma questa chiara istruzione non è evidentemente bastata. Il 6 novembre, in mezzo a conteggi, ricorsi, e voti per corrispondenza apparsi all’improvviso (e… sorprendentemente in gran maggioranza per Biden), il giudice Alito è dovuto intervenire di nuovo con un ordine a tutti gli uffici delle contee per le elezioni in Pennsylvania ingiungendo loro di osservare le istruzioni date dalle autorità della Pennsylvania in seguito a quanto deciso il 28 ottobre, cioè che (1) i voti arrivati dopo il 3 novembre siano tenuti in luogo separato, sicuro e sigillato, e (2) che questi voti, se conteggiati, lo siano separatamente dagli altri.[4]

Indipendentemente da chi alla fine venga dichiarato vincitore delle elezioni presidenziali, questa storia (paradossale) della Pennsylvania dimostra come la perseveranza di Trump nel pretendere che tutti i voti legalmente espressi (e solo quelli) siano conteggiati, invocando magari anche l’intervento della Corte Suprema, sia un vero servizio reso alla democrazia americana, che non può diventare una repubblica delle banane, con frodi, sotterfugi, e conflitti di competenza negli stati retti dai Democratici, senza che nessuno (e tanto meno i media, sempre meno investigativi e sempre più irregimentati) osi fiatare.

[1] https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/20-542_i3dj.pdf.

[2] Ecco la piramide del sistema giudiziario in Pennsylvania, con la Corte Suprema al suo apice: http://www.pacourts.us/learn.

[3] Nonostante la Pennsylvania voti tradizionalmente per il candidato Democratico alle elezioni presidenziali (salvo il recente caso di Trump), l’Assemblea Generale della Pennsylvania (il legislatore) è attualmente a maggioranza Repubblicana (mentre il governatore è Democratico). Siamo quindi in presenza dell’ennesimo esempio nel quale un legislatore a maggioranza Repubblicana vede frustrata una sua decisione politica adottata in base alle prerogative costituzionali a lui riservate.

[4] https://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/110620zr_g31i.pdf.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: biden, elezioni, pennsylvania, ragazzi, trump



Categoria: Generale