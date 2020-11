ECCO COME IL PAPA AUTOCRATE TOGLIE LIBERTÀ AI VESCOVI.

Marco Tosatti

Cari amici Stilumcuriali, la notizia è passata sotto silenzio da parte della grande stampa, ma è stata colta da chi ha una sensibilità ecclesiale pronunciata Abbiamo fatto una lunga conversazione con un vecchio amico addentro al mondo curiale e ne abbiamo tratto alcuni spunti. Che ci confermano come questo Pontificato, nato sotto il segno dell’autocrazia, e dell’arbitrarietà, continui imperterrito su quella strada. Una vera pena, per chi crede nella Chiesa cattolica uno spazio di libertà e giustizia. Buona lettura.

§§§

IL PAPA CAMBIA ANCORA IL CODICE – Letture alternative

Ormai siamo abituati ad una flessibilità normativa imbarazzante… Non solo DPCM ma anche Motupropri. E nel mondo vaticano ce lo insegnano i giustizialisti “Come una madre amorevole” o “Vos estis lux mundi” che mandano per aria secoli e secoli di garanzie del diritto e frantumano quei sacrosanti principi di giustizia che nel passato la Chiesa ha insegnato al mondo. Basta un tratto di penna e il diritto viene modellato in base alle esigenze del Principe, con buona pace di principio di legalità, come ricordava nel luglio dello scorso anno lo storico Roberto de Mattei nel suo articolo “Il principio di legalità si estingue nella Chiesa?”.

Oggi, 4 novembre, il Pontefice Misericordioso – perché gli altri sono stati tutti brutti e cattivi – ci regala un’altra perla della sua personalissima visione del diritto della Chiesa, che sembra quasi modellarsi su quelle tendenze antigiuridiste che hanno infettato gli anni dell’immediato post-concilio, poi messe a freno in parte da Paolo VI ma soprattutto da Giovanni Paolo II che nel 1983 promulgò il nuovo Codice di Diritto Canonico. Diciamo “sembra” perché dubitiamo che il Sommo de cujus abbia piena contezza di quelle teorie, visto che la sua è una visione prettamente strumentale fondata sulla classica supponente miopia sudamericana.

È di oggi, infatti, la pubblicazione del Motu Proprio Authenticum charismatis con la quale si riforma il testo del can. 579 del Codice di Diritto Canonico, che finora recitava così: «I Vescovi diocesani possono, ciascuno nel proprio territorio, erigere con formale decreto istituti di vita consacrata, purché sia stata consultata la Sede Apostolica.» (Episcopi dioecesani, in suo quisque territorio, instituta vitae consecrate formali decreto erigere possunt, dummodo Sedes Apostolica consulta fuerit.) ; mentre ora suonerà così: «I Vescovi diocesani possono, ciascuno nel proprio territorio, erigere validamente con formale decreto istituti di vita consacrata, previa licenza scritta della Sede Apostolica» (Episcopi dioecesani, in suo quisque territorio, instituta vitae consecratae formali decreto valide erigere possunt, praevia licentia Sedis Apostolicae scripto data.).

La motivazione sarebbe un presunto principio di “maggiore ecclesialità”, in linea con un Rescritto ex audientiaal Cardinale Segretario di Stato che lo stesso Bergoglio aveva firmato nel giugno 2016, disponendo che quella “consultazione” prevista dal can. 579 dovesse “intendersi come necessaria ‘ad validitatem’, pena la nullità del decreto di erezione”.

In altre parole i Vescovi, che fino ieri avevano l’obbligo (“dummodo” introduce di solito una condizione necessaria) di consultare la Santa Sede prima di erigere definitivamente nella loro diocesi un istituto di vita consacrata, oggi per farlo hanno non solo l’obbligo di chiedere ma dovranno anche necessariamente ottenere per iscritto la licenza della Santa Sede, altrimenti il loro atto è nullo.

Sembra una sfumatura, e anzi potrebbe apparire quasi un atto dovuto avere l’approvazione della Santa Sede prima di erigere un istituto religioso… eppure tecnicamente per il diritto canonico non è così. E non è così nemmeno per la teologia (che è l’anima del diritto canonico), che vuole che il Vescovo, successore degli Apostoli, sia libero di stimare il carisma del singolo istituto e informare la Santa Sede della sua erezione, ma senza la necessità di avere un placet formale o, peggio ancora, una “licenza” scritta.

Curioso che una disposizione simile venga da un Papa che non fa altro che sbandierare a destra e a manca parole come “collegialità”, “sinodalità”, “sussidiarietà”, “comunione”, “amicizia”, “fratellanza”. Lo stesso papa che ha rimesso ai vescovi il giudizio “aumma aumma” sul sacramento del matrimonio. Eppure, effettivamente, è lo stesso papa che ritiene i vescovi “suoi funzionari” (cosa che nemmeno papa Bonifazio) tanto da considerli passibili di “perdita dell’ufficio” (come se essere Vescovo equivalesse a fare il vicario per la pastorale giovanile) se accusati (e non dichiarati colpevoli, s’intende) di presunte culpae in vigilando. Da cui naturalmente il Misericordioso è esente, caso Becciu docet.

Ma, al di là di questo dato prettamente ecclesiologico – che conferma ancora una volta la visione accentratrice, dispotica, autocratica, autoreferenziale dell’enigmatico papa argentino – riteniamo vi sia un altro aspetto da non sottovalutare. La nuova disposizione viene da lontano come ricordavamo, e risale a quel Rescritto ex audientia del 1° giugno 2016 col quale Parolin si affrettava a comunicare che “Il Santo Padre Francesco … ha stabilito che la previa consultazione della Santa Sede sia da intendersi come necessaria ad validitatem per l’erezione di un Istituto diocesano di vita consacrata, pena la nullità del decreto di erezione dell’Istituto stesso” perché “ogni nuovo Istituto di vita consacrata, anche se viene alla luce e si sviluppa all’interno di una Chiesa particolare, è un dono fatto a tutta la Chiesa, vedendo la necessità di evitare che vengano eretti a livello diocesano dei nuovi Istituti senza il sufficiente discernimento che ne accerti l’originalità del carisma, che definisca i tratti specifici che in essi avrà la consacrazione mediante la professione dei consigli evangelici e che ne individui le reali possibilità di sviluppo, ha segnalato l’opportunità di meglio determinare la necessità, stabilita dal Diritto Canonico, di richiedere il suo parere prima di procedere alla erezione di un nuovo Istituto diocesano”.

Dunque il Papa mette in discussione le qualità di giudizio dei Vescovi che non saranno più realmente autonomi nella loro facoltà “nativa” di erigere un istituto di vita consacrata di diritto diocesano ma per farlo dovranno aspettare che la Santa Sede gli risponda per iscritto che possono procedere. Una forma di controllo quasi poliziesco che irretisce i carismi ma soprattutto, crediamo, aziona un altro meccanismo, ancora più subdolo, in pieno stile sudamericano: evitare che i Vescovi che magari non sono del tutto in linea (non in comunione, attenzione!) col pensiero di Francesco possano erigere degli istituti religiosi che abbiano magari carismi “differenti” rispetto allo stile di questo celeste direttorio… ops, pontificato.

Se guardiamo, infatti, alla cronaca, il Rescritto del 2016 fu una risposta all’ingenuo tentativo di mons. Raymond Argüelles, vescovo di Lipa nelle Filippine, che si era reso protagonista dell’erezione di un’associazione pubblica di fedeli denominata “Fratelli di San Francesco e dell’Immacolata” attraverso la quale era convinto della bontà di dare ad alcuni membri dei soppressi Francescani dell’Immacolata, su cui si era già abbattuta la lama della Misericordia. Lo stesso documento avrebbe così bloccato l’erezione di un monastero femminile fondato in Gran Bretagna da suore esclaustrate dalle Francescane dell’Immacolata.

A nostro avviso è evidente che l’azione di oggi sia un ulteriore tentativo per tenere sotto scacco tutto ciò che sfugge al controllo e che potrebbe costituire un pericolo per la chiesa 2.0, anche perché non si comprende bene per quale motivo, mentre tutto è in rovina e la questione che quotidianamente i superiori religiosi del mondo si pongono è cosa fare dei propri beni visto il numero sempre più esiguo di vocazioni e di presenze, il Papa decide di stringere sulle modalità di costituzione di nuove ipotetiche realtà… In più è anche oggettivo che solo quei “pazzi” dei tradizionalisti potrebbero fondare oggi, in questa Chiesa e in questo mondo, degli istituti religiosi, e non certo i progressisti che, si sa, sono per lo smantellamento assoluto di tutta la piramide gerarchica.

E mentre si teme che a breve possa arrivare un’altra lama con la limitazione del diritto di dire la Messa antica così come riconosciuto ampiamente da Benedetto XVI col Summorum Pontificum, nulla ci toglie dalla testa che il vero senso dell’Authenticum charismatis sia stato scritto col succo di limone, e che in realtà contenga un veleno mortale che si inietta nel rapporto, ormai di fatto compromesso, tra autorità papale ed episcopale e aggiunge un’altra pietra al sepolcro della Chiesa del silenzio, quella Chiesa che resiste nella fede di sempre, quella Chiesa ridotta a una vita catacombale che per salvarsi dai pretoriani del bergoglismo pratico fa come un opossum, in attesa di una umanamente improbabile, ma spiritualmente sempre possibile, risurrezione.

§§§

