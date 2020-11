DEOTTO: VOGLIO DIFENDERE LA MIA DIGNITÀ DI UOMO LIBERO.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, l’amico e collega Paolo Deotto ci ha mandato queste poche righe, che credo trovino un’eco in molti di noi, in questa follia collettiva manovrata e alimentata dall’incapacità di gestione di chi purtroppo per noi e il Paese è al Governo. Buona lettura.

§§§

Caro Marco,

con domani torniamo in clima di prigionia; ho pensato (visto che mi muoverò quando e come riterrò opportuno) di non piantar grane e compilare la cosiddetta “autocertificazione”, ma aggiungendo in calce, in caratteri ben evidenziati, questa postilla:

“Dichiaro, infine, di aver compilato questo modulo solo e unicamente per evitare discussioni. Faccio presente che la richiesta stessa di una giustificazione è illegittima, perché non prevista da alcuna norma di legge e che la libertà personale è inviolabile. I cosiddetti “DPCM” sono atti amministrativi, che non hanno forza di legge e tantomeno possono modificare la Costituzione; pertanto, non possono limitare la mia libertà di cittadino. Infine, faccio presente che sporgerò denuncia contro il sig. Giuseppe Conte, presidente pro-tempore del consiglio dei ministri, per tutti i reati, tentati o consumati, che l’AG possa ravvisare nei di lui comportamenti”.

In fede, firma, eccetera

Non servirà a nulla? Non lo so. Però devo difendere la mia dignità di uomo libero. La libertà e la dignità vanno difese anche con le armi. Non siamo ancora a questo punto. Usiamo intanto l’arma della carta e della firma da uomini liberi. E soprattutto cerchiamo di essere liberi nella testa e nel cuore.

§§§

