PG. IL CORRIERE CONFERMA: IL PAPA È IL PONTEFICE DEL DISORDINE.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Pezzo Grosso ha letto l’intervento di Sergio Romano sul Corriere della Sera in difesa del Pontefice regnante. Non vogliamo aggiungere nulla alle sciabolate con cui Pezzo Grosso affetta l’altezzoso commentatore, se non che essere anziani e aver fatto la carriera diplomatica non è garanzia di nulla, se non appunto, di essere anziani e aver fatto la carriera diplomatica. E poi?

§§§

Caro Tosatti, i quasi centenari a difesa di Bergoglio?

L’ultranovantenne algido editorialista del Corriere, in eterno profumo di ambienti risorgimentali SERGIO ROMANO , ha scritto oggi sulla sua rubrica – L’ago della bilancia – qualcosa che merita una considerazione.

Anzitutto ci fa sapere che il Corriere vuole il suo Eugenio Scalfari amico del Papa e non vuole lasciare a Repubblica il monopolio del sostegno a Bergoglio in questo (per lui) difficile momento.

Ma per competere con Repubblica il Corriere ci mette un novantunenne, ex diplomatico, come Scalfari (96 anni ) pieno di sé e supponente quanto basta.

Ma oggi Romano nell’intento di esser apprezzato dal mondo intero per la sua difesa dei diritti civili, svela il ruolo di Bergoglio in questa battaglia “civile”, che peraltro già Bergoglio aveva intrapreso appoggiando Pannella e Bonino.

Titolo dell’articolo: “Diritti civili, se il Papa e l’Europa sono l’ultimo bastione nel mondo”. Titolo interno: “Le conquiste degli ultimi decenni sono minacciate oggi da un diffuso desiderio di <ritorno all’ordine>”.

Non riprendo l’articolo, che è un condensato di ipotetiche sciocchezzuole e processi alle intenzioni, senza contenuto intellettuale.

Sintetizzo solo un messaggio che mi ha incuriosito, riferito appunto all’ansia di questo Sergio Romano di svilire Trump e appoggiare Bergoglio, grande e vero difensore dei diritti civili e del diritto degli omosex ad avere una famiglia. Al contrario ovviamente di Trump.

Per arrivare a dare il suo assist and blessing a Bergoglio, il nostro Romano è costretto a fare una sintesi storica banale e errata.

In pratica ci spiega che dopo la seconda guerra mondiale, finalmente, quelli che lui chiama “pannellianamente” diritti civili si son affermati contro i regimi autoritari ed illiberali che li avevano negati.

Persino, ci spiega Romano, grazie a Papa Giovanni XXIII e al Concilio Vaticano II.

Ma ora questi diritti civili son in pericolo! C’ è una minaccia di “ritorno all’ordine “ (ovviamente ispirata da Trump), dovuto a rigurgiti sovranistici, razzisti, negazionisti, omofobici, ecc.

A presiedere e difendere il valore di questi cosiddetti diritti civili resta Papa Francesco, “minacciato dall’integralismo cattolico”.

In sintesi, questo Sergio Romano ci vuole dire che il <disordine è ormai l’ordine che va imposto> e che Bergoglio è indiscusso pontefice del disordine. Eugenio Scalfari starà soffrendo di gelosia….

PG

§§§

