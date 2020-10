VIROLOGOCRAZIA- POTERE AI VIROLOGI. UN LIBRO DI BRUNO VOLPE

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ci segnalano l’uscita imminente di un libro che ha tutte le caratteristiche per essere molto interessante. “Virologocrazia- potere ai virologi”: è il titolo del nuovo libro sul Covid, scritto dai giornalisti Manuela Antonacci e Bruno Volpe, assieme al noto virologo professor Giulio Tarro, con la preziosa collaborazione medica del dottor professor Pasquale Bacco.

La pubblicazione è stata resa possibile dal contributo di sponsor quali: L’ Eretico, Ortopedia Biosan, Italian Heritage di Roma (icone russe) e Servizi Speciali, unitamente a benefattori che hanno voluto generosamente mantenere l’anonimato.

Il libro raccoglie contributi e scritti inviati dall’epidemiologo prof. Paolo Gulisano, collaboratore del quotidiano online La Nuova Bussola Quotidiana, dello psichiatra professor Alessandro Meluzzi, di don Mario Pieracci, opinionista Rai, dello chef stellato Gianfranco Vissani e del senatore Domenico Scilipoti Isgrò.

Degne di lettura ed attenzione le interviste di Manuela Antonacci a Toni Brandi di Pro Vita, Rachele Ruiu e del sociologo Sergio Bevilacqua. Il dottor Pasquale Bacco ha dedicato uno dei suoi due capitoli al tema molto delicato delle autopsie durante l’ epidemia. Il titolo e la copertina si riferiscono al tema virologi e loro dilagante presenza nei media. Poco alla volta il loro ruolo (rectius: di una sola parte, quella gradita al politicamente corretto o al pensiero unico) ha persino sostituito la politica spesso incapace di prendere autonomamente decisioni corrette. Vale per la maggioranza, ma anche per l’ opposizione in molti casi confusionaria, debole o complice. Dopo in tanti dpcm, figi della logica da uomo solo al comando, possiamo affermare di essere ancora davvero liberi? L’ emergenza in questo momento è sanitaria o democratica? Ed è lecito o esagerato parlare di dittatura sanitaria? Se ne parla in questo volumetto. La presentazione avverrà il 10 di dicembre a Bari, parrocchia San Carlo Borromeo, normativa Covid permettendo.

