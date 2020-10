DEOTTO: ROBERTO MANCINI HA SBAGLIATO. A CHIEDERE SCUSA.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, viviamo tempi veramente difficili sotto tutti i punti di vista, e soprattutto sotto quello della libertà di espressione, sempre più messa a rischio dai pasdaran del politicamente corretto. Avremmo creduto, solo qualche anno fa, a chi ci avesse predetto che avremmo vissuto in un clima orwelliano? E invece…L’amico e collega Paolo Deotto spezza giustamente una lancia in difesa di Roberto Mancini, reo di aver ritrasmesso una vignetta ironica sul Coronavirus. Vorremmo poter dire alle Vestali della Pandemia: una risata vi seppellirà. Purtroppo non è così. Buona lettura.

§§§

Caro Marco,

non seguo il calcio da anni e del sig. Roberto Mancini sapevo solo che era il commissario tecnico della Nazionale. Ora so anche (e mi spiace per lui) che è l’ennesima vittima illustre di questa isteria generale che sembra aver preso tanta gente, con effetti ben più devastanti rispetto al “Covid 19”, che almeno non fa rincretinire.

Dunque, il sig. Mancini, avendo esercitato quello che mi pare dovrebbe essere un indiscusso diritto, ossia la pubblicazione di una vignetta inoffensiva, che può piacere o non piacere, ma non fa del male a nessuno, è stato messo alla gogna.

La vignetta non era nemmeno nuova. È quella che mostra un malato che, alla domanda “Come hai preso il virus?”, risponde “Guardando troppi telegiornali”. Poi se non sbaglio al C.T. della Nazionale è stato rimproverato anche il fatto di aver ripreso delle affermazioni di Göring (anch’esse in circolazione non da oggi su Internet) circa la facilità di sottomettere una popolazione con l’arma della paura.

Con quella vignetta e quelle frasi di Göring il sig. Mancini ha fatto del male a qualcuno? Ha mancato di rispetto a qualcuno? Non vedo a chi e non vedo come.

E invece i cani da guardia del “politicamente corretto”, che, a quanto pare, non vanno mai in ferie e probabilmente si danno dei turni per assicurare un servizio h24/24, sono subito insorti ringhiando. E il sig. Mancini (e questo sinceramente mi spiace molto) si è affrettato a scusarsi. Mi spiace, perché quando si è innocenti le “scuse” ricordano molto le autocritiche e le autoaccuse che si sentivano nei processi-farsa ai tempi delle purghe staliniane. Ma almeno lì le vittime erano state torturate, avevano subito il lavaggio del cervello. Oggi invece vedo una specie di “ansia” di scusarsi, di rientrare nei ranghi, che francamente mi fa un po’ pena.

Transeat.

Comunque ne vien fuori un quadretto interessante. Dopo mesi di bombardamento mediatico che credo non abbia alcun precedente nella Storia, il Coronavirus è ormai diventato una sorta di fatto mistico, una divinità, senza dubbio malvagia, ma pur sempre una divinità, di cui bisogna parlare solo nei dovuti modi stabiliti dall’onnipotente, e ovviamente indiscutibile, Pensiero Unico.

Alla divinità malvagia si può opporre la divinità buona, rappresentata dalla Mascherina, che ci ama e ci protegge e poi ci si può affidare a liturgie pagane che iniziano con l’invocazione “Andrà tutto bene” (perché, poi? Boh. Potrebbe anche andar tutto male…) e magari si concludono con il canto corale di “Bella ciao”.

Ma scherzare, giammai! Siamo matti? I custodi del “politicamente corretto” sono terribilmente musoni, come quei grigi funzionari del PCUS stile Suslov, per intenderci. E hanno inventato un’altra accusa che mi pare si possa collocare tra il cretino e il surreale: chi scherza, sottovaluta, comunque dice cose non conformi al Pensiero Unico sul Covid, “manca di rispetto ai morti causati dalla pandemia”.

Questa affermazione va al di là, francamente, delle mie capacità di comprensione. Per i morti dico una preghiera e prego anche per i loro parenti e amici, che devono affrontare il dolore della perdita di una persona cara. Poi il criticare la gestione dell’emergenza sanitaria, o lo scherzarci sopra per sdrammatizzare un po’, o comunque l’esprimere un’opinione su una faccenda che di lati oscuri e discutibili ne ha fin troppi, è un diritto che nessuno mi può togliere. Non riesco assolutamente a capire in che modo questo possa tradursi in una mancanza di rispetto per i morti…

Di tutta questa faccenda, ciò che francamente mi fa paura è l’ansia di essere tutti abbracciati da un Pensiero Unico, l’ansia di non ragionare autonomamente, l’ansia di essere gregge. Forse per alcuni è tranquillizzante. Per me, è degradante. E fa paura la violenza contro chi si permette di non essere in riga. La Divinità cattiva, il Virus, potrebbe arrabbiarsi e magari si arrabbia anche la Divinità buona, la Mascherina e non ci protegge più. La sera, si recita la preghiera davanti all’immaginetta dell’ultimo DPCM e poi si va a dormire, in attesa che domani ci venga detto come respirare, come camminare, come mangiare. Eccetera.

Ripeto quanto dicevo all’inizio: questa malattia, molto diffusa, del conformismo assoluto e violento, mi pare assai più preoccupante del virus. Del resto, come diceva un grande scrittore (Chesterton, mi pare) quando non si crede più in Dio, va a finire che si crede in tutto. Anche nelle Divinità buone e cattive…

§§§

