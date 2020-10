CRISIS MAGAZINE: NON POSSIAMO SEGUIRE IL PAPA DOVE VUOLE CONDURCI.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, un amico del nostro sito, Maurizio Brunetti, ha letto questo articolo molto interessante di Crisis Magazine, e si è preso la pena di tradurlo per Stilum Curiae. Lo ringraziamo di cuore! Buona lettura.

Dove Francesco intende condurci… noi non possiamo seguirlo

Traduzione dell’articolo Where Francis leads, We Can’t Follow di Michael Warren Davies comparso sul portale Crisis Magazine il 22 ottobre 2020

«Gli omosessuali hanno diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio, e hanno il diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe esserne buttato fuori o essere infelice per questo. Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili. In questo modo, gli omosessuali godrebbero di una copertura legale. Io ho difeso norme di questo tipo».

È una citazione di Papa Francesco. Cioè del Vescovo di Roma, Vicario di Cristo e Sommo Pontefice della Chiesa Cattolica. Con questa affermazione, egli non si è solo schierato a favore di unioni civili tra persone dello stesso sesso, ma ha anche confermato una diceria che circolava da tempo, e cioè che l’aveva già fatto nel 2010 nella sua nativa Argentina.

Per sfatare ogni dubbio sulla questione, nel 2003 la Congregazione per la Dottrina della Fede – a dirigerla c’era all’epoca il cardinale Joseph Ratzinger, nominato da Giovanni Paolo II – aveva dichiarato: «La Chiesa insegna che il rispetto verso le persone omosessuali non può portare in nessun modo all’approvazione del comportamento omosessuale oppure al riconoscimento legale delle unioni omosessuali. […] Riconoscere legalmente le unioni omosessuali oppure equipararle al matrimonio, significherebbe non soltanto approvare un comportamento deviante, con la conseguenza di renderlo un modello nella società attuale, ma anche offuscare valori fondamentali che appartengono al patrimonio comune dell’umanità. La Chiesa non può non difendere tali valori, per il bene degli uomini e di tutta la società».

Questo infatti è la dottrina perenne della Chiesa Cattolica. E ora il Papa, nero su bianco, afferma di dissentire da quella dottrina, pubblicamente e in modo inequivocabile.

Fino a ieri, avevo provato a concedere a Francesco il beneficio del dubbio. Ora non più. Il Papa ha abbondantemente chiarito che il suo modo di pensare non è in accordo con quello della Chiesa. Egli non crede nel sacro deposito del magistero. Egli non si sente vincolato alla tradizione della Chiesa.

Alcuni lettori se ne faranno implicitamente una ragione, altri no. Comunque, diciamocelo chiaramente: uno dei principi primi della dottrina sociale cattolica è che un atto immorale non può avere un riconoscimento giuridico. Ecco perché la Chiesa insegna che l’aborto (cfr. il Catechismo della Chiesa Cattolica al no. 2273) e la pornografia (al no. 2354) debbano essere proibiti per legge. Come cattolici, riteniamo che le autorità civili non possano approvare atti viziosi, neppure implicitamente.

Che il Papa – o qualunque altro cattolico – sostenga le unioni civili fra persone dello stesso sesso è una cosa riprovevole e perversa. Si tratta della stessissima logica con la quale Joe Biden giustifica il suo sostegno all’aborto: «Personalmente, mi oppongo alle uccisioni dei bimbi nel grembo delle madri, ma non posso imporre questo mio modo di pensare alle donne che vogliono uccidere i propri bambini». Il Papa ha fatto proprio lo stesso argomento a proposito della sodomia maschile.

Ci troviamo probabilmente dinanzi al momento più importante e significativo nella storia dei Papi da quando Paolo VI pubblico l’enciclica Humanae vitae. Infatti, le osservazioni di Papa Francesco ne costituiscono una diabolica inversione.

Quando Paolo VI stabilì che la contraccezione artificiale è sempre e comunque immorale, intervenne nel vivo di un dibattito che era ancora aperto, non essendo mai stato risolto in maniera definitiva. La posizione da lui assunta non fu solo contraria a quella prevalente nell’opinione pubblica, ma anche in disaccordo con quella dei teologi di punta della sua cerchia, molti dei quali ritenuti «conservatori». Quanto a Francesco, nessuno attendeva con ansia una sua presa di posizione sul tema. Si è trattato di una osservazione all’impronta circa una materia su cui le autorità ecclesiastiche si erano espresse risolvendola molto tempo fa. Solo uno sparuto gruppo di teologi «mainstream» e di vescovi si era fino ad ora espresso in favore delle unioni civili.

Paolo VI ha difeso il magistero contro le nutrite legioni di propugnatori della Rivoluzione sessuale fuori le mura del Vaticano e contro le molte quinte colonne insediatesi all’interno. Dinanzi alla Rivoluzione sessuale, Francesco ha invece innalzato una bandiera bianca, sebbene da quel fronte non fosse arrivato altro che un tiro di cerbottana

.

Alcuni cattolici interpreteranno ciò che è accaduto come una dimostrazione che Francesco sta consapevolmente sovvertendo la dottrina tradizionale della Chiesa. Altri desumeranno che, dal punto di vista teologico, egli sia semplicemente un analfabeta e, in tutta franchezza, neanche tanto intelligente. Altri ancora arriveranno alla conclusione che egli indulga a concionare su materie che non comprende e che non gli interessa veramente comprendere. Molti altri penseranno che si stia semplicemente rimbambendo, e sarebbe l’opinione più caritatevole. Lascio al lettore decidere ciò che preferiscono.

In un certo senso, non è ciò che più importa. Che il Papa stia dissentendo consciamente o solo accidentalmente da ciò che la Chiesa insegna, il punto è che egli dissente dall’insegnamento della Chiesa. Sul punto non c’è alcun dubbio.

Non c’è da meravigliarsi che i cattolici progressisti si siano dimostrati entusiasti dinanzi alle osservazioni del Papa. Padre James Martin, che ha lavorato a lungo per minare la dottrina della Chiesa sull’omosessualità, ha scritto in un tweet: «Questo è un passo di grande importanza verso l’approvazione e il supporto da parte della Chiesa del popolo LGBTQ». Il suo sodale Michael J. O’Loughlin, della rivista America Magazine gestita dai gesuiti, ha similmente affermato: «Le persone che vogliono minimizzare le parole pronunciate dal Papa dinanzi a una videocamera a favore delle unioni civili fra persone dello stesso sesso dovrebbero chiedere ai cattolici LGTB quali emozioni hanno suscitato in loro quelle parole… Vi posso assicurare che si tratta di un gran bella notizia». Infatti, lo è davvero.

Naturalmente, i cattolici di sinistra utilizzeranno le parole del Papa come un’arma contro i credenti rimasti ortodossi. Padre Daniel Horan, un francescano ribelle, si domanda «[…] cosa passerà ora per la testa di quei cattolici bigotti con qualche autorità che, in passato, hanno allontanato docenti dalle scuole cattoliche e ministri dalle parrocchie che si era uniti civilmente a persone dello stesso sesso. Forse stanno pensando a come stilare una lettera di dimissioni per loro stessi». Sicuramente è così: vescovi progressisti e burocrati degli uffici diocesani useranno l’avallo di Francesco come una clava contro i cattolici ortodossi ancora presenti nelle curie, nelle scuole e nei college.

Ciò che desta stupore è il numero dei cattolici «conservatori» che non se ne rendono conto. Ryan T. Anderson, salito agli onori della ribalta per aver ostacolato le battaglie omosessualiste e che ora insegna all’Università di Dallas, pure ha scritto un tweet in cui dà ragione a papa Francesco, affermando di avere anche lui «[…] proposto qualcosa che assomigliava alle unioni civili per persone non sposate». Uno vorrebbe concedere ancora una volta a Papa Francesco il beneficio del dubbio. Ma qui si è manifestamente superato il limite della dissonanza cognitiva.

Francesco potrebbe essere una della quinte colonne dentro la Chiesa che Paolo VI ha a suo tempo combattuto. O magari è uno dei loro utili idioti. Ma se c’è qualcosa di perfettamente chiaro e che Francesco non pensa a se stesso come a un papa. Qualunque sia la sua idea di papato, egli si sbaglia di grosso. Il dovere di un papa è salvaguardare e di rendere più chiaro il Sacro deposito della fede. Da lui ci si aspetta che senta con la Chiesa e segua il suo magistero; al contrario egli dice qualunque cosa gli passi per la testa e si aspetta che il magistero vi si adegui. L’essere papa non lo ha reso umile – come invece accadde al suo predecessore – ma lo ha reso più spavaldo.

Francesco incarna la peggiore caricatura protestante del suo ufficio. Egli si ritiene un uomo che ha su tutto una competenza universale, datagli direttamente da Dio stesso. E quella competenza lo autorizzerebbe a dire la propria con presunta autorevolezza su qualunque argomento, sacro o secolare, che solletichi la sua fantasia.

E noi lo abbiamo capito. Così come sappiamo che quando il Papa contraddice apertamente il magistero, noi possiamo ignorarlo. Meglio ancora, noi possiamo – anzi dobbiamo – contestarlo ad alta voce, per il bene di coloro che, volendo seguire il santo Padre, sarebbero indotti in errore. «Non è questo che la Chiesa insegna» diremo, «Non è questo ciò cui i cattolici credono».

Che tremendo fardello il Papa ha gettato sulle spalle dei fedeli!| Un buon cattolico non vorrebbe che rispettare, fidarsi e prestare obbedienza al successore di san Pietro. Se fosse veramente così saggio e compassionevole come ritiene di essere, papa Francesco si renderebbe conto di quanto numerosi sono i piccoli che egli scandalizza, conducendoli all’incredulità.

Ma, a volte, un figlio rispettoso non può fare altro che essere un uomo più grande di suo padre. Ed è questa la triste situazione nella quale ci troviamo. Papa Francesco sta conducendo la nostra famiglia su un sentiero pericoloso e certamente non possiamo «accompagnarlo» in questo viaggio. Dobbiamo invece piantare fermamente i nostri piedi nella Santa Tradizione della Chiesa, ed incoraggiare i nostri fratelli e le nostre sorelle a fare lo stesso.

Preghiamo per il Santo Padre, che mai ha avuto bisogno delle nostre preghiere come adesso. Se lo amate, non cedete terreno. Se Dio lo vorrà, un giorno Francesco volterà le spalle ai propri errori e, quel giorno, noi, il resto rimasto fedele, riusciremo forse a condurlo di nuovo a casa.

