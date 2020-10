VIGANÒ: BERGOGLIO ESTÁ TRATANDO DE CAUSAR UN CISMA.

Marco Tosatti

Estimados Stilumcuriali, las declaraciones del actual Pontífice sobre las uniones homosexuales, que contradicen las Escrituras, la tradición bimilenaria de la Iglesia y el Magisterio, en particular el de los predecesores inmediatos de Bergoglio, han llevado al arzobispo Carlo Maria Viganò a hacer pública esta declaración. Agradecemos a Beatriz Iturribarria Andrade por el generoso trabajo de traducción. Disfruta de la lectura.

§§§

El sitio web Vatican News (1) ha dado la noticia de que hoy en el Festival de Cine de Roma se proyectará un documental llamado Francesco, realizado por el Director Evgeny Afineevsky.

Este documental -según lo informado por Catholic News Agency [2] y America Magazine [3] – hace públicos varios pronunciamientos de Jorge Mario Bergoglio, sobre el tema de la homosexualidad. Entre las diversas declaraciones, estas dos son particularmente desconcertantes:

“Los homosexuales tienen derecho a ser parte de la familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie debe ser expulsado o sentirse miserable por ello “.

“Lo que tenemos que crear es una ley de unión civil. De esa forma ellos están legalmente cubiertos. Yo apoyé eso”.

No hace falta ser un experto en Teología o en Moral, para saber que tales declaraciones son totalmente heterodoxas y constituyen una gravísima causa de escándalo para los fieles.

Atención: estas palabras constituyen simplemente la enésima provocación, con la que la parte “ultra progresista” de la Jerarquía quiere provocar, artísticamente, un cisma, como ya lo intentó hacer a través de la Exhortación postsinodal Amoris Lætitia, la modificación de doctrina sobre la pena de muerte, el Sínodo Panamazónico, la sucia Pachamama, y la Declaración de Abu Dhabi, la cual ya ha sido reafirmada y agravada a través de la Encíclica Fratelli Tutti.

Parece que Bergoglio está tratando -descaradamente- de “subir las apuestas”, en un crescendo de afirmaciones heréticas, de tal modo que obligará a la parte sana de la Iglesia -que incluye Obispos, Clérigos y fieles- a acusarlo de herejía; para luego declarar cismática a esa parte sana de la Iglesia y [y también declararla] “enemiga del Papa”.

Jorge Mario Bergoglio está tratando de obligar a algunos Cardenales y Obispos a separarse de la comunión con él, obteniendo como resultado no su propia deposición [de Bergoglio] por herejía, sino la expulsión de los católicos que quieren permanecer fieles al Magisterio perenne de la Iglesia. Esta trampa tendría el propósito -en las presuntas intenciones de Bergoglio y su “círculo mágico”- de consolidar su propio poder dentro de una iglesia que solo nominalmente sería “católica”, pero que en realidad sería herética y cismática.

Este engaño se basa en el apoyo de la élite globalista, de los principales medios de comunicación y del lobby LGBT, del que muchos Clérigos, Obispos y Cardenales no son ajenos. Además no olvidemos que en muchas naciones hay leyes vigentes que castigan penalmente a quien considere reprobable y pecaminosa a la sodomía, o a quien no apruebe la legitimación del “matrimonio” homosexual, incluso si lo hace sobre la base de su Credo. Un pronunciamiento de los Obispos contra Bergoglio, sobre una cuestión como la homosexualidad, podría llevar a la autoridad civil a enjuiciarlos penalmente, con la aprobación del Vaticano.

Bergoglio tendría así de su lado no solo la “iglesia profunda” representada por rebeldes como el [sacerdote jesuita] Padre James Martin y por quienes promueven la “Senda sinodal” alemana, sino también el “estado profundo”. No es de extrañar que en el documental también haya un respaldo al candidato demócrata de las próximas elecciones presidenciales estadounidenses, junto con una desconcertante condena a la política de la Administración Trump, a la que se le acusa de separar familias que quieren ingresar ilegalmente a Estados Unidos, cuando la realidad es que el Presidente está enfrentando a la trata de personas y a la trata de menores.

Así, mientras los Obispos conservadores estadounidenses tienen prohibido intervenir en el debate político en apoyo del Presidente Trump, el Vaticano se permite interferir casualmente en las elecciones a favor de su adversario demócrata, en unión con la censura de los medios sociales y noticiosos de las gravísimas acusaciones en contra de la familia Biden.

Como Católicos, estamos llamados a estar del lado de quienes defienden la vida, la familia natural y la soberanía nacional. Pensamos que teníamos al Vicario de Cristo a nuestro lado. [Sin embargo] Reconocemos dolorosamente que en este choque trascendental, el que debería guiar la Barca de Pedro ha optado por ponerse del lado del Enemigo, para hundirla. Recordando la valentía de los Santos Pontífices al defender la integridad de la Fe y al promover la salvación de las almas, sólo se puede señalar: Quantum mutatus ab illis! (4).

+ Carlo Maria Viganò. Arzobispo.

_________

Notas:

(1) https://archive.is/h6Dqh

(2) https://archive.is/be9JL

(3) https://archive.is/DmT1x

(4) “¡Qué cambio de lo que alguna vez fueron!” – cf. Eneida de Virgilio: “Quantum mutatus ab illo!”

§§§

