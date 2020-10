STORIE ORDINARIE DI COVID 19. PANDEMENZA IS IN THE AIR…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, voi sapete bene che Stilum Curiae, ben lontano dal negare l’esistenza del Covid 19, ha molte perplessità specialmente italiane sulla gestione di questo fenomeno (a mio avviso addirittura con risvolti di negligenza e stupidità criminale, nella primavera scorsa, in tema di diagnosi e autopsie) e sull’uso politico e non solo che di questo fenomeno con rara abilità stanno facendo molti in molti modi diversi. Un amico, un professionista di notevole standing, ci ha inviato questo breve raccontino che ci dimostra come il terrorismo mediatico sia riuscito a creare in tutta la società meccanismi e reazioni che avremmo criticato come assurdi e folli nella Milano dei Promessi Sposi, a tal punto da doverci domandare da quale anfratto della mente umana possano provenire. Chiedendoci come mai la gente avrebbe potuto credere agli untori…eccoci qua, e buona lettura.

§§§

“PANDEMENZA IS IN THE AIR”

(quando la realtà supera la fantasia…da qualche parte ..nei cieli italiani)

Un tizio prende un aereo di una qualsiasi compagnia che vola sui cieli italiani. All’ingresso in cabina viene subito omaggiato della fantastica mascherina di carta velina azzurra ..a loro dire sanitaria e protettiva ..perché quella di stoffa che indossava non era conforme al loro regolamento.

Raggiunto il proprio posto scopre però che su 180 di capienza ne erano occupati solo 25 e tutti ammassati, dunque per la compagnia aerea senza problemi di assembramento.

Decide allora di spostarsi di almeno 2 file, con sollievo di tutti, così da non avere nessuno attorno.

Dopo un po’ arriva uno steward che lo redarguisce perché il “criminale” aveva il naso fuori dalla mascherina, e lo minaccia di “interrompere le procedure di volo” se non l’avesse indossata anche sul naso.

Il tizio con calma risponde: ok, ma io devo respirare e siccome ho anche fame mangerò per tutto il volo ..ed e’ possibile togliere la mascherina per mangiare o bere come da vostro regolamento (mettendogli sotto il suo, di naso, il cartoncino con le loro nuove presunte norme anti covid da osservare in volo dove era scritta tale possibilità).

Lo steward quindi desiste e così il tizio comincia a mangiare grissini. Ovviamente però il presunto delinquente e’ stato “attenzionato” perché ha creato “il caso” ..essendo chiaramente un potenziale sobillatore eversivo.

Ed infatti dopo un po’ durante il volo il comandante gli invia ad personam il capo steward per richiedere i dati fornendogli documento e carta d’imbarco.

A quel punto sempre con calma il tizio si qualifica osservando che la richiesta non era legittima perché non aveva infranto alcuna norma e stava osservando il loro stesso regolamento, chiedendogli quindi di andare a riferirlo al comandante.

Il capo steward si allontana un po’ deluso e, finalmente, finiscono le minacce e nessuno torna più ad interrompere il pericolosissimo sgranocchiamento di grissini. Fine della storia…“vera”.

Domanda: qualcuno ha ancora dubbi che siamo sotto una dittatura che ha creato l’ipocondria di Stato ..favorita dall’imbecillità dei più che ormai hanno accettato l’addomesticamento, rinunciando anche solo a difendere la ragione, la libertà o semplicemente il buon senso? (Ovviamente chiedo per un amico).

§§§

