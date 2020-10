DEL POZZO. NON È DETTO CHE IL BUON SAMARITANO SIA CRISTIANO…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, mi sembra interessante condividere con voi la riflessione che Luca Del Pozzo ha inviato nella rubrica delle lettere al Direttore de Il Foglio, sull’enciclica Fratelli Tutti, e sul modello a cui si ispira. E su quanto esso sia cristiano…buona lettura.

§§§

Al direttore

– Giustamente Daniele Menozzi (nel Foglio di ieri) individua nella parabola del cosiddetto “buon samaritano” il modello che, per Francesco, dovrebbe condurre la chiesa a una rinnovata capacità di rendere nuovamente attrattivo il Vangelo agli occhi di un mondo che sempre più vive “etsi Deus non daretur”, per dirla alla Benedetto XVI.

Senza entrare nel merito dei molteplici atteggiamenti in cui in concreto il modello del “buon samaritano” si articola a seconda dei tanti problemi che affliggono la società, atteggiamenti tutti ultimamente riconducibili alla “fratellanza” nei confronti del prossimo, ciò che qui preme sottolineare è che non sembra essere stato sufficientemente messo a fuoco il cortocircuito, o se si vuole il limite di tale approccio: il fatto cioè che non c’è bisogno di essere cristiani per essere dei buoni samaritani.

Anzi, a dirla tutta non c’è neanche bisogno di essere credenti (come dimostrano per altro le tante, tantissime e lodevoli iniziative umanitarie, caritatevoli e di solidarietà assolutamente “laiche” sparse per il mondo).

Dal che la domanda, visto che l’obiettivo finale è rendere più attrattivo il Vangelo, se e in che misura il modello del “buon samaritano” sia il più adatto allo scopo.

Se cioè esso sia davvero in grado di far emergere il proprium del Vangelo o non si corra piuttosto il rischio di abbassare le pretese e le aspettative del messaggio evangelico, rendendo il cristianesimo un qualcosa di, tutto sommato, anonimo.

E’ difficile, per non dire impossibile, che ci si senta attratti da ciò che è alla portata di tutti.

Luca Del Pozzo

§§§

