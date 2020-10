GAMBER: UN PAPA SAREBBE SCISMATICO SE CAMBIASSE TUTTI I RITI.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, un amico del nostro blog ci ha tradotto – e consiglia comunque la lettura in originale – di un articolo interessante apparso sul sito di Rorate Coeli, che sicuramente molti di voi conoscono. Lo ringraziamo per questo dono, e vi auguriamo buona lettura.

“Un papa sarebbe scismatico … ‘se cambiasse tutti i riti liturgici della Chiesa che sono stati sostenuti dalla tradizione apostolica’”. (Francisco Suárez / Klaus Gamber)

Erano trascorsi solo quattro anni dalla pubblicazione del nuovo Messale quando Papa Paolo VI sorprese il mondo cattolico con un nuovo Ordo Missæ, datato 6 aprile 1969.

La revisione, operata nel 1965, non toccò il rito liturgico tradizionale.

In conformità con il mandato dell’articolo 50 della Costituzione sulla Sacra Liturgia, si era occupata principalmente di rimuovere alcune aggiunte successive all’Ordine della Messa.

La pubblicazione dell’Ordo Missæ del 1969, tuttavia, creò un nuovo rito liturgico. In altre parole, il rito liturgico tradizionale non era stato semplicemente rivisto come previsto dal Concilio. Piuttosto, era stato completamente abolito e, un paio d’anni dopo, il rito liturgico tradizionale era, di fatto, vietato. Tutto ciò porta alla domanda: una riforma così radicale segue la tradizione della Chiesa?

…Si può argomentare che l’autorità del papa di introdurre un nuovo rito liturgico, cioè di farlo senza la decisione di un concilio, può essere derivata dal “pieno e supremo potere” (plena et suprema potestas) che egli ha nella Chiesa, come citato dal Concilio Vaticano I, vale a dire, potere su questioni quæ ad disciplinam et regimen ecclesiæ per totum orbem diffusæ pertinenti (“che riguardano la disciplina e il governo della Chiesa diffusa in tutto il mondo”) (Denzinger, 1831).

Tuttavia, il termine disciplina in nessun modo si applica al rito liturgico della Messa, in particolare alla luce del fatto che i papi hanno più volte osservato che il rito è fondato sulla tradizione apostolica.

Già solo per questo motivo il rito non può rientrare nella categoria della “disciplina e governo della Chiesa”.

A questo si può aggiungere che non esiste un unico documento, compreso il Codex Iuris Canonici , in cui sia precisato che il papa, nella sua funzione di supremo pastore della Chiesa, ha l’autorità di abolire il rito liturgico tradizionale .

In realtà, da nessuna parte è menzionato che il papa abbia l’autorità di cambiare anche un rito liturgico della tradizione locale.

Il fatto che non si faccia menzione di tale autorità rafforza notevolmente la nostra tesi.

Ci sono limiti chiaramente definiti alla plena et suprema potestas (pieni e massimi poteri) del papa. Ad esempio, non c’è dubbio che, anche in materia di dogma, debba seguire la tradizione della Chiesa universale, cioè, come dice Vincenzo di Lerins, ciò che è stato creduto (quod sempre, quod ubique, quod ab omnibus).

In effetti, ci sono diversi autori che affermano in modo abbastanza esplicito che è chiaramente al di fuori della portata dell’autorità del papa abolire il rito tradizionale.

Così, l’eminente teologo Suarez (che morì nel 1617), citando anche autori precedenti come Gaetano (morto nel 1534), prese la posizione che un papa sarebbe scismatico “se lui, come è suo dovere, non fosse pienamente in comunione con il corpo della Chiesa come, ad esempio, se dovesse scomunicare l’intera Chiesa, o se dovesse cambiare tutti i riti liturgici della Chiesa che sono stati sostenuti dalla tradizione apostolica “. [Et hoc secundo modo posset Papa esse schismaticus, si nollet tenere cum toto Ecclesiæ corpore unionem et coniunctionem quam debet, ut si tenat et totem Ecclesiam excommunicare, aut si vellel omnes Ecclesiasticas cæremonias apostolica traditione firmatas evertere.]

Esaminando il problema dell’autorità papale illimitata e come questa si collega all’autorità di cambiare il rito liturgico stabilito, se l’affermazione fatta da Suarez non è ancora del tutto convincente, potrebbe esserlo questo ulteriore ragionamento: è un fatto già assodato che, fino a Papa Paolo VI, non c’è stato un solo papa che abbia introdotto il tipo di cambiamenti fondamentali nelle forme liturgiche di cui ora siamo testimoni.

Klaus Gamber

La riforma della liturgia romana

( Die Reform der römischen Liturgie: Vorgeschichte und Problematik )

