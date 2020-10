OM: IL PAPA ECOLOGICO COME FA AD ALLEARSI CON BILL GATES?

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, come sapete papa Bergoglio ha firmato la sua enciclica ecologica “Fratelli tutti”, ad Assisi. Osservatore Marziano ne ha avuto notizia, e ha visto anche altre uscite ecologiche del Pontefice. Le ha commentate, per voi. Buona lettura.

§§§

OM a Tosatti.

Caro Tosatti, essendo noi qui su Marte impegnati a investigare e cercare di capire il manifesto cambio di strategia di Repubblica, che da tempio laicista “scalfariano-debenedettiana “ si è convertita in tempio “molinariano-elkaniano”,non abbiam avuto molto tempo da dedicare alle vicende politico-finanziarie del vostro Pontefice.

Poi ci è giunto il link (qui riportato) che ricongiunge la nostra inchiesta con il citato Pontefice.

L’articolo qui sotto, in realtà, si riferisce ad una banalità assoluta: “l’ecologia dei media”. Anche i media devono diventare ecologici, ma non usando carta riciclata, bensì sovvertendo le verità su ambiente e Covid. Repubblica in questo è certo stata sempre esemplare. Quasi come l’Avvenire.

L’articolo sotto è solo una sciocchezza utopistica, che manifesta però chi sono coloro che manipolano detto papa o che detto papa utilizza quali testimonial. Oltre a Bill Gates, il gastronomo fallito Petrini, ora anche Piero Angela e l’archistar Fuksas, quello delle “nuvole “, orrendo esempio di architettura demenziale e inutilizzabile. Noterete nel pezzo allegato che oltre alla ecologia dei media si sta pensando (pur di raccattare i soldi del Recovery plan) anche di inventare (chissà quale) tecnologia ecologica, senza dubbio orientata utopisticamente a sostituire la crescita economica “tradizionale” fondata sulla vita e sui figli. Noterete, se leggerete il pezzo, che c’è anche l’intervento ridicolo di tal Gunter Pauli, imprenditore nell’economia blu, (in pratica fa detersivi biodegradabili) famoso in Italia perché aveva convinto il nostro premier Conte della relazione tra Reti 5G e diffusione della pandemia Covid.

Un altro prestigioso testimonial di Bergoglio….

Tutta questa accelerazione di insistenza esclusivamente sul tema ecologico da parte di Bergoglio dovrebbe sorprendere: Prima una Enciclica, copia-incolla dei testi del Club di Roma. Poi Assisi 2020 Economy of Francesco. Ora addirittura una seconda enciclica “Fratelli tutti” che tratta anche la “contemplazione ecologica”. Ma che succede? Lo spiega l’ultimo tweet di Bergoglio: La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose possono cambiare. #TempoDelCreato

Tutto ciò fa sospettare che il Covid lo abbia voluto Bergoglio per difendere il pianeta dai suoi abitanti e sia stato inventato in un laboratorio artigianale in Vaticano, nonchè portato in Cina (per la diffusione) da qualche Prelato cinese in visita.

Perché? E’ evidente che l’effetto voluto dal papa-ecologista è quello di proteggere “madre Terra “ dallo sfruttamento prodotto dall’uomo cancro della natura ed il Covid serve a ridurre drasticamente i consumi (le emissioni di Co2) e a fare conseguentemente decrescita economica e di popolazione. Così madre terra dove si incorporò “l’angelo ribelle “, tornerà ad essere un paradiso terrestre, modello foresta pluviale amazzonica.

Ritornando all’articolo allegato, molti si sono domandati come faccia il papa ad allearsi a BillGates e compagnia per un tema che non gli dovrebbe competere fino a questo punto e di cui continua a domostrare di saperne ben poco.

Propongo di ripensare la domanda: come faccia Bill Gates ad allearsi con Bergoglio, apparentemente ormai senza più credibilità, prestigio e influenza.

Che sotto la terra ci sia davvero colui cui fa riferimento l’Apocalisse di San Giovanni?

§§§

