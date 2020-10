L’ACCORDO SEGRETO FRA PIO XI E HITLER, SIGLATO DA PACELLI.

Marco Tosatti

Un accordo che fortunatamente non è mai esistito. A differenza di…ma partiamo da più lontano.

Quando cominciai a occuparmi di vicende Vaticane, alcuni decenni fa, incontravo con una certa regolarità un monsignore della Segreteria di Stato, che era allora segretario di una carica importante dei vertici vaticani, e che purtroppo non è più con noi da molto tempo.

Si parlava di molte cose, naturalmente anche storiche; e mi ricordo molto chiaramente che mi diceva: la Chiesa – quella di allora – fa i concordati specialmente con i governi di cui non si fida, per ottenere un quadro chiaro in cui l’azione della Chiesa locale possa svilupparsi, e avere lo strumento giuridico internazionale per difenderla, nel caso che ci siano delle violazioni.

Concordati: cioè patti, in chiaro, sottoscritti da entrambi i contraenti, e che perciò impegnano al rispetto degli accordi presi.

Ancora adesso – e lo è da molti anni – il concordato del 1933, firmato dal Pontefice Pio XI, quello che si allontanò da Roma per non essere nella capitale quando arrivava Hitler (vi ricorda, mutatis mutandis, qualcosa?) fu spacciato come l’appoggio della Chiesa al Reich nazista; e naturalmente – perché quella era, ed è la propaganda comunista, e dei cattolici che si muovono su quelle linee, e che, come Melloni contrappongono Pio XII a Giovanni XXIII – ne fu incolpato Eugenio Pacelli.

1933: il regime nazista aveva appena cominciato a mostrare il suo volto, non c’erano ancora campi di sterminio né invasione di Stati confinanti.

Facciamo un piccolo gioco.

Immaginiamo che Pio XI, su consiglio di mons. Eugenio Pacelli, avesse, invece di un concordato, siglato un accordo segreto con Adolf Hitler, permettendo che le camice brune e la Hitlerjugend, e quei simpatici signori che ostentavano la svastica, e magari una bella associazione di Chiesa Patriottica Nazionale Germanica potessero partecipare alla scelta dei vescovi, e proporli.

E nel frattempo, con questo accordo segreto ben operante, il Reich imprigionasse e torturasse vescovi e preti recalcitranti, distruggesse luoghi di culto e abbattesse croci cristiane?

Ve li immaginate voi gli alti lai e strida dei Cattolici Adulti, dei Dialoganti, dei Costruttori di Ponti, e l’esecrazione eterna dei prelati che avessero fatto questo?

Tranquilli, questo era solo un gioco.

Non è possibile che la Chiesa di Roma, quella fondata sulla Roccia di Pietro, faccia accordi segreti con una delle peggiori dittature mai esistite, quella che tiene milioni di persone – adesso, adesso! – in campi di rieducazione per dissidenti, in veri e propri campi di concentramento, che pratica un genocidio culturale in un Paese che ha occupato, il Tibet, e che opprime in ogni modo libertà di religione e di espressione, per tacere del resto.

Non è possibile, e di conseguenza hanno ragione i Tornielli, i Valente e tutti gli ossequiosi giannizzeri della Pontificia Imperante. Che magari fosse rinascimentale! Assomiglia di più alla corte della Regina di Cuori di Alice nel Paese delle Meraviglie. Off with their heads!

Leggete quest’ultima notizia di Bitter Winter – ma Bitter Winter e AsiaNews ne riportano continuamente – e guardate con che fior di gentiluomini i nostri monsignorini fanno accordi segreti. Ma perché segreti? Che cosa hanno, ancora, da nascondere?

§§§

