BECCIU. IL FUMO DI LONDRA SULL’ORDINE DI MALTA. CHE ACCADRÀ?

Marco Tosatti

Carissimi stilumcuriali, ci sembra giusto e interessante condividere con voi questa riflessione fatta da un caro amico sulle ultime vicende vaticane. Buona lettura.

Il fumo di Londra sull’Ordine di Malta

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il terremoto che ha travolto la curia all’imbrunire di ieri, 24 settembre, con la violenta – almeno così ci hanno riferito – defenestrazione del card. Giovanni Angelo Becciu e la sua sicuramente obbligata rinuncia ai “diritti del cardinalato” (espressione che più confusa non potrebbe essere) apre scenari inquietanti sulla politica interna di Oltretevere, ma soprattutto ha riverberi di non poco conto anche su altre realtà con le quali Becciu aveva a che fare.

Avendo pubblicato la nota della Sala Stampa nella tarda serata di ieri Bergoglio ha consegnato in pasto al mondo le sorti del suo ex primo collaboratore, consentendo così – probabilmente con un non troppo vago sadismo – atti di sciacallaggio nei confronti di un uomo che non solo è a servizio della Santa Sede da quarantanni, ma è anche stato in tante occasioni “il suo uomo di fiducia”. Gianluigi Nuzzi – per dirne uno – col suo solito stile morboso, sputa veleno dalle pagine dei social, quasi che la notizia fosse una sorta di pena del contrappasso per il cardinale sardo che ne avrebbe sollecitato e ottenuto il processo dopo la pubblicazione del libro “Via crucis”.

Questo commento, però, non vuole entrare nel merito della vicenda e delle ragioni che avrebbero portato ai fatti di queste ultime ore, ma solo soffermarsi su una delle loro conseguenze.

Come tutti sappiamo Becciu era stato nominato, all’acme dell’ultima crisi interna dell’Ordine di Malta, “Delegato Speciale” del Papa affinché accompagnasse il processo di riforma delle costituzioni, sostituendo di fatto il ruolo di Cardinalis Patronus titolarmente ancora oggi conferito (per quel che può valere l’Annuario Pontificio) al card. Burke, dopo averlo silurato dalla Segnatura (punendolo per non aver votato per lui). Con la morte dell’ultimo Gran Maestro Dalla Torre (di cui ampiamente ci siamo occupati) Becciu – come abbiamo anche visto di recente – ha assunto un ruolo centrale nella vita interna dell’Ordine. Da una sorta di commissariamento non troppo velato si è passati a una forma di efficiente e proficua collaborazione per far fronte a talune istanze per le quali il fronte tedesco (che regge l’attuale esecutivo) ha sempre mostrato cieca sordità. Becciu, infatti, pare si sia accorto che la tendenza a laicizzare l’Ordine di Malta con un progressivo trasferimento della gestione capitale dal nucleo dei religiosi a quello dei cavalieri in obbedienza fosse una priorità dell’attuale governo dell’Ordine, guidato sostanzialmente dal Gran Cancelliere Boeselager. La prematura morte di Dalla Torre ha certamente creato un dissestamento nel sistema interno che avrebbe condotto all’approvazione di una riforma a scatola chiusa, e se da una parte si è riscontrata una forma di strumentalizzazione di presunte volontà dell’illustre defunto volta a blindare una riforma in realtà sempre rimasta allo stato embrionale, dall’altra si è visto sempre più crescere il ruolo direttivo e di argine di Becciu in questa vicenda, trasformandosi di fatto da mero osservatore ad ago della bilancia.

Il cardinale sardo, infatti, estraneo alle vicende della vita interna dell’Ordine fino a due anni fa, ma anche mente fina e acuta, si è reso probabilmente conto del golpe interno che Boeselager e i suoi vorrebbero compiere e col quale certamente si snaturerebbe l’istituzione, sottraendola peraltro anche al naturale legame con la Santa Sede, così come peraltro aveva già rilevato Burke prima di essere sollevato.

Pare infatti che mentre inizialmente la linea tedesca abbia sostenuto con insistenza la possibilità di un intervento diretto del Papa nelle vicende interne dell’Ordine – e il primo ad esserne stato beneficiato è lo stesso Boeselager che, dopo esser stato rimosso dall’ex Gran Maestro Festing, è stato reintegrato con un decreto diretto di Bergoglio dall’assai dubbio valore giuridico – in un secondo tempo, constatando che Becciu si era reso conto che la vera intenzione era marginalizzare i religiosi professi e dunque sottrarre l’Ordine all’egida della Santa Sede, pare vi sia stata una inversione di rotta, che ha provocato insofferenza verso il Delegato Speciale, il quale appunto non era più solo uno spettatore silente e che aveva anche costituito una sua commissione di studi per portare avanti sani progetti di riforma coerenti col diritto dei religiosi. In più Becciu si era anche messo di traverso quando l’attuale governo riteneva che l’attuale ottantenne Luogotenente Interinale potesse gestire il Capitolo Generale, quando invece il suo unico compito è quello di convocare il Consiglio Compìto di Stato per l’elezione del capo dell’Ordine. Insomma una presenza diventata, nel tempo, da “utile” a “scomoda” per via del continuo richiamo al rispetto delle procedure per chi si crede domineddio.

Anche se la spoliazione dei diritti connessi al cardinalato di Becciu, di per sé crediamo non possa comportare automaticamente la perdita di quell’incarico (che peraltro gli fu affidato quando ancora era Arcivescovo Sostituto), è evidente però che trattasi di un compito fiduciario, fiducia che per quanto ci hanno riferito circa l’aggressività dell’incontro di ieri nel quale si è quasi giunti alle mani (che miseria!) si è certamente infranta.

Ad oggi, dunque, l’Ordine di Malta risulta essere privo di un rappresentante della Santa Sede: il cardinale patrono (Burke) è solo “titolare” e certamente sarebbe fantascienza ipotizzare un suo ritorno in sella; il delegato speciale è congelato e crediamo anche in uno stato di prova emotiva nel quale di certo non penserà alle beghe dei parrucconi di Via Condotti ma piuttosto a dimostrare la propria innocenza e la propria estraneità ai fatti che gli si imputano.

Questa situazione, però, provoca di riflesso una sorta di mano libera dell’asse tedesco che non incontrerà più la resistenza robusta da parte di un rappresentante diretto della Santa Sede; il che, naturalmente, risulta essere molto pericoloso perché se prima si aprivano varie ipotesi “di buona linea” per la nomina del successore di Dalla Torre, ad oggi si fa ampia strada la “soluzione Luzzago”, cioè l’elezione di un religioso fragile e facile vittima emotiva della linea tedesca che sarebbe continuamente sotto scacco dell’attuale governance dell’Ordine e che consentirebbe, di fatto, uno stato di cose che porterebbe a fratture, divisioni e alterazioni fatali dell’istituzione secolare dei cavalieri di Malta.

Qualcuno, riferendosi al fatto che l’attacco a Becciu sia partito dallo IOR, si addentra in scenari ipotetici nei quali ci possa essere anche lo zampino di Georg Boeselager, dal dicembre 2016 nominato da Parolin membro del Consiglio di Sovrintendenza dell’Istituto per le Opere di Religione e fratello del più famoso Albrecht, Gran Cancelliere SMOM osteggiato da Becciu, e che dunque possa esservi un affondo del mai troppo sofferto Segretario di Stato, che così regolerebbe conti personali e dei suoi amici teutonici. Fantapolitica vaticana? Forse, ma è ormai certo che in questa notte dei lunghi coltelli che dura da sette anni tutto è possibile: sparigliare il mazzo può certamente aiutare chi è solito barare, mentre il demonio se la ride e gode del fango che finisce sul volto della Chiesa.

E intanto, mentre si aspetta di conoscere il nome del successore di Becciu (sempre se ci sarà), oscure e fitte nuvole si addensano sulle mura vaticane, che forse non vedeva intrighi e cortigianerie del genere dai tempi dei Borgia.

