CARTA ABIERTA A MONS. VIGANÒ DI ADORACIÓN Y LIBERACIÓN

Marco Tosatti

Queridos Stilumcuriali, es un placer publicar esta carta abierta que Vicente Montesinos, director del sitio web Adoración y Liberación, dirige al arzobispo Carlo Maria Viganò. Disfruta de la lectura.

§§§

CARTA DE VICENTE MONTESINOS, DIRECTOR DE ADORACIÓN Y LIBERACIÓN, A MONSEÑOR CARLO MARÍA VIGANÒ

Excelencia:

En primer lugar, permítame saludarle con mucho afecto, y transmitirle la ingente cantidad de oraciones que las decenas de miles de almas que ya forman parte, a Dios gracias, del apostolado de “Adoración y Liberación” en todos los rincones del planeta, elevan a diario por usted, por su labor, por su misión y por su transcendental obra para el momento que vive la Iglesia y el mundo.

Hace escasos días, le preguntaba a nuestro común amigo y hermano Marco Tosatti, en el marco de una entrevista que amablemente me concedió, si en cierta forma no estaría usted actuando moralmente como el Papa que la Iglesia necesita hoy.

Mi convencimiento personal es que sí, y me va a perdonar el atrevimiento a la hora de expresarle esta idea. La barca de Pedro navega a la deriva sin timón, con un Papa Emérito en cierta forma prisionero de la jerarquía de Bergoglio, y con un falso Papa ocupando la silla de Pedro. Y navega sin timón porque, desgraciadamente, la jerarquía olvidó que quien debe de conducir la barca es Cristo , de quien ella solo es, o debería ser, testigo fiel; y no el mundo , en el peor sentido de la palabra , al que ha entregado su poder y dirección.

Excelencia: en Adoración y Liberación hace ya tiempo que nos pusimos como misión fundamental la coordinación del Remanente Fiel Católico en todo el mundo. Ese Pequeño Resto que, sí o sí, hará que Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, del tiempo y de la historia , encuentre fe en la tierra cuando vuelva.

Jamás vamos a sucumbir a la mentira del mundo , difundida hoy por Jorge Mario Bergoglio, la jerarquía eclesial , la mayor parte del episcopado y la inmensa mayoría de los consagrados , que nos quieren hacer creer que no somos católicos porque “no obedecemos al Papa”.

También nos sitúan cómo cismáticos, herejes , rebeldes, y en definitiva, en toda esa serie de calificativos que tan bien están sirviendo a estos depredadores de la fe para tener engañadas a millones de de almas y conducirlas de forma irremediable al averno.

Nosotros sabemos bien, queridísimo Monseñor Viganó, que los cismáticos son ellos. Que los herejes ocupan en la gran mayoría los templos, las conferencias episcopales, y la curia. Y que, desde luego, si alguien ha de irse son ellos , y no nosotros . Porque nosotros, excelencia, estamos donde siempre , y no nos hemos movido: estamos con las Sagradas escrituras , la Sana Doctrina , la Santa Tradición y el Magisterio Bimilenario. Y esos cuatro pilares fundamentales, de la mano de Cristo y de la Santísima Virgen María , reflejan lo que es ser católico. Y no quien ostenta un supuesto Pontificado, que actúa, evidentemente, como principal enemigo de la propia institución que debiera encabezar y dirigir hacia Dios.

El católico ha de estar con el Papa… sí… pero siempre que el Papa esté con Cristo.

Porque , Excelencia… ¿no nos recuerda muy bien San Pablo que “si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema”? (Gal 1, 8-11) ¿ No está a caso Bergoglio, junto con su jerarquía, y todo el episcopado obsecuente , predicando un Evangelio que nada tiene que ver con el de Cristo?

Vienen, una vez mas a mi cabeza , las palabras de San Atanasio : “Ellos tendrán los Templos , pero nosotros tenemos la fe”. Y es ahí donde permanecemos fuertes y firmes en la fe en Cristo: la Verdad es una, la Verdad es atemporal , la Verdad es Cristo . Y no hay supuesto Papa ni corte angelical, ni en la tierra ni en los cielos, que pueda cambiar una sola coma de la Ley.

Es tan obvio lo que digo, Excelencia, que a veces siento que predico en el desierto, cuando tantos católicos, al escucharnos, nos tachan de insensatos, solo por denunciar la continua apostasía del actual Vaticano.

Y es por ello, Excelencia, que su voz, su obra, su valentía, y su sacrificio, actúan como un verdadero y constante referente de confirmación en la fe para todos nosotros , quienes, con pena, viendo la situación que vive nuestra Iglesia, pero con la determinación y el compromiso a seguir luchando, por ella , y por Nuestro señor Jesucristo, hasta la muerte si hiciese falta, no cejaremos en el empeño de seguir humildemente trabajando en la viña del Señor con dos únicos objetivos: la Gloria de Dios y la salvación de las almas.

Con todo y con ello; es evidente que los males que aquejan a nuestra queridísima Madre Iglesia no han nacido con Jorge Mario Bergoglio. Este no ha aparecido como una seta espontánea en el campo. Los males que nos acechan son fruto de un largo, profundo, meditado y orquestado plan de infiltración de la Iglesia por parte de la ideología marxista y la masonería , que hoy ocupan gran parte de los cargos eclesiásticos, con la inestimable ayuda de todo el clero modernista, encabezado por los propios jesuitas. Unos planes que obtienen un gran triunfo en el Concilio Vaticano II, y que logran su “victoria final” con la colocación de uno de los suyos en la silla de Pedro.

Pero esa victoria, aparentemente definitiva, ¡es tan débil! … Piensan que ya han ganado la batalla, piensan que la Iglesia ya forma parte del Estado Profundo y que ya es la Iglesia Profunda que soñaron todos estos fanáticos al planear infiltrar a la única Institución que actuaba como contrapeso a los valores mundanos: la Iglesia Católica.

Pero se equivocan. La Iglesia Católica la fundó Cristo, y de Dios nadie se burla. Nos esperan grandes tribulaciones, sí , y estamos dispuestos a ellas por amor al Señor. Pero la Victoria final es de Cristo Rey del Universo, quien ya salvó a todos quienes acepten con devoción filial esa santa redención y la hagan operar en ellos, viviendo como católicos. Justo lo contrario de lo que penosamente está haciendo esta jerarquía apóstata. Y ni un solo cabello de nuestra cabeza se mueve sin que Dios lo sepa, y en su infinito y providencial plan de salvación para los hombres esto estaba escrito. Y también su promesa: “Non praevalebunt…”.

Por lo tanto, queridísimo arzobispo, sirva esta humilde misiva para hacerle llegar todo nuestro ánimo, todo nuestro empuje , y toda nuestra oración, en la providencial misión que nuestro Señor Jesucristo, sin duda alguna , le ha encomendado. Por sus obras los conoceréis…

Y sirva también, para que, desde nuestra posición de hijos espirituales suyos, podamos , agradecidos, pedirle su confirmación en nuestra fe: en la fe de nuestra Santa Madre Iglesia que nos gloriamos de profesar. Y permitirnos preguntarle:

¿Actuamos obedientes a Dios cuando decimos que no se pueden seguir los dictados de Bergoglio sin traicionar al mismo Cristo?

¿Actuamos obedientes a Dios cuando decimos que los que humildemente pretendemos formar parte de ese Remanente Fiel Católico estamos llamados a ser la verdadera Iglesia de Nuestro Señor, Santa, Católica y Apostólica, destinada a que Cristo encuentre fe en la tierra cuando vuelva?

¿Actuamos, en definitiva , Excelencia , obedientes a Dios , cuando estamos dispuestos a aceptar todas las persecuciones, tribulaciones y sufrimientos, antes que renunciar a la Verdad Atemporal que es Cristo , y a las Sagradas Escrituras , la Sana Doctrina, la Santa Tradición y el Magisterio Bimilenario?

Excelencia: como hijos de la Iglesia, y como ovejas que intentan pastar en los verdes campos del Señor, buscamos la voz de nuestro pastor, para que desde la sucesión apostólica que usted encarna , nos confirme en la fe. ¿Hacemos bien, excelencia, reconociendo en usted la voz fiel del Apóstol que evangeliza a tiempo y a destiempo, y que en perfecta y directa sucesión apostólica, sigue sosteniendo la fe de estos hijos suyos que nos sometemos a su dirección espiritual, en unión a la Silla de Pedro, como no puede ser de otra forma, pero sin poder bajo ningún concepto atender a las falsarias palabras de quien actualmente la ocupa?

Dios lo bendiga , ahora y siempre, Excelencia; y permítanos ofrecerle nuestro apoyo, respaldo y oraciones.

En Valencia (España) a 15 de septiembre del 2020.

Festividad de la Santísima Virgen de los Dolores.

Vicente Montesinos

Director de Adoración y Liberación

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: adoraciòn y liberaciòn, montesion, vigano



Categoria: Generale