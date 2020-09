12 FATTI SULL’USO DELLA MASCHERINA ANTI CORONAVIRUS.

Marco Tosatti

Carissimi amici e nemici di Stilum Curiae, dal profilo dell’amico Cesare Sacchetti (@CesareSacchetti, trovatelo su twitter, è una miniera di notizie interessanti, normalmente trascurate dai media di regime) ho tratto lo screenshot che vedete. E poi faticosamente l’ho buttato giù come testo, per risparmiarvi la fatica di cavarvi gli occhi leggendolo. (E poi non dite che non vi voglio bene, Stilumcuriali, popol mio!).

Io credo che quello che segue sia molto interessante. Anche perché i Paranoici Konformi mi devono spiegare da chi si difendono quelli che vedo girare, da soli, con la museruola, per strada. O i mariti e moglie che si tengono per mano, per strada, immuseruolati. E suppongo a questo punto che lo facciano anche a casa. O ancora – ma gli esempi di ordinaria follia sono infiniti – perché devo entrare al bar o al ristorante con la mascherina, dopodiché sono libero di toglierla e di infettare – secondo i burattinai paranoici – questo mondo e quell’altro. Quos vult Deus perdere dementat prius. Buona lettura.

§§§

12 FATTI SULL’USO DELLA MASCHERINA ANTI CORONAVIRUS

1.

Non vi sono studi che dicano che una mascherina in tessuto, o una mascherina N95 abbiano un effetto sulla trasmissione di Covid 19

È un dato di fatto che la ricerca, pubblicata negli “Annals of Internale Medicine” il primo aprile, ha indicato che “Sia le mascherine chirurgiche sia quelle in cotone sembrano essere inefficaci nel prevenire la diffusione della SARS- CoV 2 e dalla tosse dei pazienti con Covid 19

(testo di riferimento: Effectivness of cotton masks in blocking Sars- CoV 2. A controlled comparison in 4 patients.

2.

In un’analisi del febbraio 2020 di sei studi randomizzati e controllati che hanno coinvolto 9171 pazienti, non ci sono state differenze statisticamente significative nella prevenzione dell’infezione da influenza, o virale, usando respiratori N95 e mascherine chirurgiche (Testo di riferimento: Effectivness of N95 respirators versus surgical masks against influenza. A systematic review and meta-analysis.

3.

Uno studio del maggio 2020 che ha coinvolto 159 operatori sanitari di età compresa fra 21 e 35 anni, ha rilevato che indossando una mascherina, l’81% ha sviluppato mal di testa.

(Testo di riferimento: Headaches associated with Personal Protective equipment – A cross-sectional study among frontline healthworkers during Covid 19)

4.

Uno studio del 2008 sulle mascherine chirurgiche indossate da 53 chirurghi, i ricercatori hanno scoperto che la mascherina ha ridotto significativamente i livelli di ossigeno nel sangue, creando una condizione nota come ipossia. (Testo di riferimento: Preliminary Report on Surgical Masks induced Deossigenation during major surgery)

5.

Uno studio del 2015 ha indicato che l’ipossia inibisce i linfociti T (le principali cellule immunitarie utilizzate per combattere le infezioni virali) aumentando il livello di un composto chiamato Fattore 1, indicibile dall’ipossia (HIF 1).

(Testo di riferimento: Cutting EdgeHipoxia-inductive Factor 1 Negatively regulates the Function)

In altre parole, indossare una mascherina, che ha dimostrato di causare Ipossia, può effettivamente preparare il terreno per contrarre Covid 19 e peggiorarne le conseguenze.

6.

L’IPOSSIA promuove l’infiammazione che può favorire crescita, l’invasione e la diffusione dei TUMORI.

L’ipossia è anche un fattore significativo nell’arteriosclerosi quindi aumenta il rischio di Ictus e di Infarto.

7.

L’avvertenza sulla confezione delle mascherine chirurgiche recita chiaramente: QUESTO PRODOTTO NON FORNIRA ALCUNA PROTEZIONE CONTRO COVID.t9 (Corononavirus) O ALTRI VIRUS O CONTAMINANTI.

8.

CHI INDOSSA LA MASCHERINA STA COSTANTEMENTE RESPIRANDO NUOVAMENTE VIRUS. AUMENTANDO LA CONCENTRAZIONE DEL VIRUS NEI POLMONI E NEI PASSAGGI NASALI. Indossando una mascherina, i virus espirati non sono in grado di fuggire e quindi si concentrano nei passaggi nasali. ENTRANO NEI NERVI OLFATTIVI EPOSSONO VIAGGIARE E RAGGIUNGERE IL CERVELLO.

9.

Anthony Fauci direttore dell’Istituto Nazionale di Allergie e Malattie Infettive (NIAID)

ha rilasciato un’intervista di 60 minuti nella quale ha detto: “LE PERSONE NON DOVREBBERO ANDARE IN GIRO INDOSSANDO LA MASCHERINA.

10.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che NON È NECESSARIO CHE LE PERSONE SANE INDOSSINO MASCHERINE PER IL VISO. L’organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda che le persone sane indossino mascherine solo quando si prendono cura di qualcuno infetto da Covid 19.

11.

Il chirurgo generale Jerome Adams ha sconsigliato al grande pubblico di indossare mascherine per il viso, affermando che “non hanno dimostrato la loro efficacia nel prevenire la contrazione di Covid 19”.

12.

Sebbene il CDC raccomandi di indossare mascherine, ha però ammesso di non disporre di dati per confermare che l’indossa una mascherina riduca il rischio di contrarre o diffondere Covid 19.

CONCLUSIONE: indossare la mascherina è una misura di sicurezza da “opzione psicologica”; non si tratta cioè di protezione, ma di un caso di studio nel “pensiero di gruppo” e nel pensiero “magico”.Il risultato però è che a causa del terrore indotto dai principali media sul Covid 19, la popolazione si sente obbligata a indossare la mascherina:

NONOSTANTE IL FATTO CHE SULLA CONFEZIONE DELLE MASCHERINE SIA ESPLICITAMENTE SCRITTO: «LA MASCHERINA NON PROTEGGE DA COVID 19″.

§§§

