EEUU: CRUZADA DEL ROSARIO POR TRUMP. GUIADA POR MONSEÑOR VIGANÒ

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, publicamos la traducción al español de la meditación del obispo Viganò sobre la Crusada del Rosario. Agradecemos al Ejército Viganò por la traducción.



El Santo Rosario, el arma más poderosa en contra del enemigo de Dios y de los hombres.

LifeSiteNews ha lanzado una Cruzada a través de la cual convoca a rezar el Santo Rosario, para que la Voluntad del Dios se cumpla en las elecciones presidenciales de noviembre, en los Estados Unidos.

Monseñor Carlo Maria Viganò se ha unido a ella y además ha pronunciado una poderosa meditación, que hemos traducido al Español y que aquí les compartimos.

¡Comencemos!

Quien cree que puede merecer la gloria del Paraíso con una vida mediocre, sabe que va por mal camino: Regnum cælorum vim patitur et violenti rapiunt illud. (Mateo 11, 12) [El Reino de los Cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. (Mateo 11, 12) ]. En las contundentes palabras del Evangelio, comprendemos que solo los violentos pueden -de alguna manera- ganar la Justicia de Dios y conquistar el premio, gracias a Su infinita Misericordia. Esta violencia, es una fuerza que ciertamente no es la del mundo, y que por encima de todo, consiste en reconocer nuestra indignidad como criaturas ante el Ser increado y eterno; en reconocernos como pecadores ante el Santo de Santos, así como reconocer la Omnipotencia de Dios, que se ha dignado en redimirnos a través de la Pasión y de la Muerte de Su divino Hijo. En efecto, diría que el primer acto de esta sublime violencia para conquistar el Reino de los Cielos, fue consumado por Nuestro Señor, que en la Eternidad de los tiempos quiso restaurar la caída de Adán, ofreciéndoSe al Padre, para redimirnos del pecado y de la muerte. Tunc dixi: Ecce venio. In capite libri scriptum est de me, ut faciam Deus voluntatem tuam. (Salmos 39, 8-10) [Entonces dije: ¡He aquí que vengo! En el rollo del libro me está prescripto hacer Tu Voluntad, Dios mío. (Salmos 39, 8-10)] Del mismo modo, Nuestra Señora también respondió al Arcángel Gabriel [diciendo]: Ecce ancilla Domini: fiat mihi secundum verbum tuum. (Lucas 1, 38) [He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. (Lucas 1, 38)]



Esta es la violencia que sacude las Puertas del Cielo: el poder de la humildad y del sacrificio, siguiendo el ejemplo de Cristo y de su Santísima Madre, la Cual, Mediadora de todas las gracias, ha podido obtener de la Misericordia de Dios, lo que la Justicia [de Dios] hubiera rechazado. Es a Ti, Abogada nuestra, a quien dirigimos nuestras fervientes oraciones, estando seguros de que nos escuchas: Memorare, o piissima Virgo Maria, non esse auditum a sæculo quemquam ad tua currentem præsidia, tua implorantem auxilia, tua petentem suffragia esse derelictum. [Acordaos, ¡Oh piadosísima Virgen María!, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a Vuestra protección, implorando Vuestro auxilio, haya sido desamparado de Vos.]

En el rezo del Rosario invocamos a la Santísima Virgen por medio de tres oraciones muy sencillas y tan fáciles que incluso pueden ser recitadas por un niño: el Pater Noster, el Ave María y el Gloria Patri [el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria]. Y mientras repetimos estas oraciones, meditamos en los Misterios Gozosos, Dolorosos y Gloriosos, concentrando nuestra mente en las dulces palabras que vamos pronunciando con nuestros labios. Toda la Doctrina Católica se encuentra compendiada en estas tres oraciones. Toda la Doctrina Mariana se proclama en el Ave María. Y en esas palabras que ascienden al Trono glorioso en el que nuestra Madre se sienta como Reina: toda la Corte Celestial se conmueve, el Sacratísimo Corazón de Jesús es conmovido con Compasión y el brazo de la Justicia Divina, se detiene.

Por lo tanto queridos hermanos y hermanas, en este momento de tribulación y crisis, recurramos al rezo del Santo Rosario, haciendo violencia al Cielo, con la fuerza infalible de la oración que la Santísima Virgen le enseñó a Santo Domingo, y que a lo largo de los siglos ha logrado la conversión de los pecadores, la salvación de las Naciones y la derrota del Enemigo.

San Pío V ordenó a los fieles rezar el Rosario para implorar a Dios, la victoria en la épica batalla que enfrentó a la Armada Cristiana en contra del [ejército] Turco, en las aguas de Lepanto: todavía hoy al mediodía, en memoria de aquel 7 de octubre de 1571, las campanas suenan en nuestras ciudades. El Senado de la República de Venecia, quiso honrar a la Reina de las Victorias, grabando las siguientes palabras en el Palacio Ducal: No fue el valor, ni las armas, ni los líderes militares, sino la Señora del Santo Rosario, quien nos hizo vencedores. También nosotros que sin ejército desplegado, peleamos una batalla aún más sangrienta contra un enemigo mucho más temible, debemos recurrir al Rosario con la misma confianza que armó el brazo de los valientes líderes de Lepanto.

Oremos por los Estados Unidos de América. Oremos por nuestro Presidente. Oremos por la victoria que el Señor Dios de los Ejércitos –Dominus Deus Sabaoth– le concederá, si él sabe ponerse bajo Su protección y si [el Presidente] quiere convertirse en paladín de los justos y en defensor de los oprimidos. Oremos para que salgan a la luz las trampas que el enemigo invisible trama en las sombras, y para que sean derrotados aquellos que quieren promover el vicio y el pecado, así como la rebelión en contra de los Mandamientos de Dios y en contra de las propias leyes de la naturaleza. Oremos con la confianza con la que los hijos –gimiendo y llorando–, han recurrido a su Reina, con el propósito de que Ella interceda ante Su Hijo divino y así nos obtenga la gracia de ver protegida a la amada Nación americana y al mundo entero; a nuestras familias, defendidas; y a nuestros adversarios, derrotados. Así nosotros también escribiremos: No fue el valor, ni el poder de los medios de comunicación, ni los recursos económicos, sino la Señora del Santo Rosario, quien nos hizo vencedores. Y que así sea.

+ Carlo Maria Viganò, Arzobispo.

8 de septiembre del 2020.

Festividad litúrgica de la Natividad de la Santísima Virgen María.