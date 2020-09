PERCHÉ IL PAPA DOVREBBE PARLARE SUI VACCINI. CHIARAMENTE.

Marco Tosatti

Nei prossimi mesi la Chiesa, anche in Italia, potrebbe trovarsi ad affrontare un problema morale non piccolo. E noto che il Governo italiano sarebbe pronto a acquistare, e usare il vaccino anti-Covid prodotto a Oxford, dall’azienda farmaceutica AstraZeneca. Ora, a parte ogni altro problema – l’azienda ha avuto problemi in passato, l’affidabilità di un vaccino si misura normalmente nell’arco di qualche anno, non di qualche mese, le possibili controindicazioni sono reali e significative, e proprio è di oggi la notizia che a causa di reazioni avverse il processo ha avuto una battuta di arresto – resta il fatto che nella produzione del vaccino vengono usate linee cellulari provenienti da feti abortiti volontariamente. Detto in altre parole: se uso quel vaccino alimento il mercato dell’uso di feti abortiti, e di conseguenza me ne rendo moralmente complice.

Qui da noi non ho visto reazioni, a questo problema. Ma uno dei leader religiosi più anziani dell’Australia dice che probabilmente boicotterà il vaccino COVID-19 sviluppato dall’Università di Oxford per motivi etici. L’arcivescovo anglicano di Sydney ha scritto a al Primo ministro australiano, Scott Morrison esprimendo tutte le sue preoccupazioni.

Il governo federale ha firmato un accordo internazionale che garantirebbe a tutti gli australiani l’accesso gratuito al vaccino britannico, su cui stanno lavorando gli scienziati di Oxford e l’azienda farmaceutica AstraZeneca, se il vaccino sarà approvato per l’uso.

Ma l’arcivescovo anglicano di Sydney Glenn Davies ha detto che ci sono questioni etiche sul potenziale vaccino, “Usare quel tessuto per la scienza è riprovevole”, ha detto il dottor Davies.

Le sue preoccupazioni sono condivise dai leader cattolici e greco-ortodossi, che hanno scritto una lettera congiunta al primo ministro Scott Morrison.

Il dottor Davies ha detto che avrebbe “dovuto pensare molto seriamente” se usare il vaccino COVID-19 se fosse arrivato dall’Università di Oxford. “Dipenderà dalla natura dello sviluppo di altri vaccini”, ha detto.

Invece l’arcivescovo cattolico di Sydney, Anthony Fisher, ha detto al giornale del Catholic Weekly che non credeva che sarebbe stato immorale usare il vaccino di Oxford se fosse stata l’unica opzione. “Ma sono profondamente turbato da questo”, ha detto.

Morrison deve ancora rispondere formalmente alla lettera dei leader religiosi e un portavoce dell’arcivescovo greco-ortodosso d’Australia ha detto che Sua Eminenza Makarios Griniezakis non parlerà prima di aver ricevuto una risposta.

Un portavoce di Catholic Health Australia, che gestisce 75 ospedali e 550 servizi di assistenza per anziani residenziali e comunitari, ha detto che l’organizzazione sperava che ci fossero opzioni diverse di vaccinazione.

“Noi sosteniamo la ricerca basata sui più alti standard etici e di conseguenza speriamo in una ricerca che non comprometta gli standard etici di nessun australiano”, ha detto il portavoce.

“Dove questi standard sono compromessi, abbiamo il dovere morale di cercare delle alternative”.

“Se, tuttavia, non ci sono alternative, abbiamo il dovere di preoccuparci di tutti gli australiani di lavorare per il bene comune”.

Attualmente, secondo quanto riportano fonti australiane, sarebbero circa 167 i vaccini in lavorazione per contrastare il Covid-19. E molti di essi non usano linee cellulari di feti abortiti. Forse sarebbe opportuno che qualche Autorità Morale parlasse forte e chiaro per mettere in evidenza che per molti cattolici esiste un problema morale. Speriamo che accada…

