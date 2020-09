DIDATTICA DELLA SANTITÀ. UN NUOVO MODO DI INSEGNARE.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, mi sembra interessante parlare di un libro certamente inusuale, anche nel panorama delle pubblicazioni cattoliche: “Didattica della Santità”, del prof. Fabrizio Fabbri, per le edizioni Il Cerchio. Come spiega il prof. Fabbri, lo scopo di questo libro, e delle esperienze educative personali che lo hanno preceduto e accompagnato, è il tentativo di aiutare le persone a non avere paura ad avvicinarsi all’Oggetto del desiderio più profondo di qualsiasi persona umana, cioè allo Splendore magnifico e beatificante di Dio in Cristo. Vi presentiamo a questo scopo la prefazione al libro, scritta da P. Roberto Coggi, O.P. Buona lettura.

PREFAZIONE

È noto a tutti quanto sia difficile oggi tenere delle lezioni di religione nelle scuole medie e superiori. Infatti i giovani assorbono la mentalità secolaristica per cui il loro senso religioso è gravemente compromesso.

Il prof. Fabrizio Fabbri, che ho avuto I ‘onore di avere come brillante allievo di teologia nello studio domenicano di Bologna, si è gettato in quest’opera con una grande carica di entusiasmo, impegnandosi a mostrare ai giovani l’aspetto bello della nostra fede.

Egli infatti è convinto che il vero e il buono comportano sempre anche il bello, per cui nella nostra religione questa bellezza traspare e attira, anche i giovani.

In particolare il culmine della nostra fede consiste nella santità, che da nostro Signore Gesù Cristo si comunica a Maria e ai santi.

Il prof. Fabbri mostra la bellezza della santità in vari modi.

In primo luogo con le normali lezioni cattedratiche, ma oltre a queste anche con altre didattiche più concrete che hanno avuto un successo insperato, e precisamente con lavori di gruppo, con fruizione di opere d’arte e soprattutto di films, e infine con la Didattica della santità stessa, che è I ‘aspetto precipuo della presente opera.

L’espressione “Didattica della santità” ha un duplice senso, e precisamente significa che la santità ha in sé stessa un aspetto didattico, e che essa viene fatta oggetto di una particolare didattica.

Questa avviene soprattutto con la lettura di libri contenenti la vita di santi.

L’ Autore ha fatto dono ad ogni studente di una vita della beata Teresa di Calcutta, invitandoli a fame un’attenta lettura e a esprimere un proprio giudizio.

Nella seconda parte dell’opera vengono riportati alcuni brani degli allievi a modo di antologia, e da cui si può dedurre che questa lettura ha dato frutti abbondanti e ha suscitato vivo interesse.

La panoramica della santità non si limita poi soltanto a Madre Teresa, ma si estende anche ad altri santi, vissuti lungo tutto il periodo della storia della Chiesa.

Non posso che rallegrarmi vivamente con I ‘Autore per quest’opera interes sante e originale, che sarà di grande aiuto a tutti gli addetti a simili lavori.

Roberto Coggi O. P.

Professore emerito di Teologia dogmatica presso la Facoltà Teologica dell ‘Emilia-Romagna

§§§

