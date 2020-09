PG, LA NUOVA ENCICLICA. RIPARARE LA TERRA? RIPARARE IL PAPA…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Pezzo Grosso ha avuto una notizia che lo ha inquietato veramente, più di quanto non avvenga d’abitudine. Una notizia che riguarda, come è ovvio, il Pontefice regnante e le sue intenzioni letterarie. Vedete un po’ che cosa ci aspetta, e dite voi se il povero Pezzo Grosso non ha tutte le ragioni del mondo…buona lettura.

§§§

Caro Tosatti,leggo che Sua Santità Francesco I° sta preparando la sua terza Enciclica, che sarà sociale ed economica post Covid.

In questa Enciclica la massima Autorità Morale al mondo, non darà direttive morali, bensì direttive di carattere economico e produttive al mondo intero. Una lezione di economia, in pratica.

Nel frattempo Sua Santità ha fatto un – Appello per la Decrescita Consapevole – “E’ tempo di riparare la terra” (Fonte HuffPost 1-9-2020). In questo appello il Papa invita a “intervenire sui disastri climatici, contro l’avidità sfrenata dei consumi (vedi mio commento successivo..), per stili di vita più semplici (quali? quelli degli indigeni in Amazzonia?) e cancellare il debito dei paesi più fragili (magari il debito del Vaticano?)”.

Io mi aspettavo (lo dico ironicamente) che dicesse: “E’ tempo di riparare la Chiesa! Bisogna intervenire sul disastro religioso di perdita della fede! Contro l’avidità sfrenata della gnosi nella Chiesa, per stili di vita più spirituali. Dobbiamo cancellare il peccato con la confessione…!”.

Invece ha detto il contrario, evidenziando anche stavolta la sua totale incompetenza sui problemi che abitudinariamente affronta.

Per esempio, ancora non ha capito (non gli hanno spiegato) che l’eccesso di consumi nel mondo occidentale è dovuto al crollo della natalità (promosso anche dal Club di Roma che ha ispirato Laudato Sì, dai suoi amici e PaulEhrlich e JeffreySachs), compensato da iperconsumi per tener su la crescita del PIL.

Ma questa avidità sfrenata dei consumi ha permesso a molte aree geografiche ricche di materie prime e mano d’opera a basso costo (come la Cina, l’India…) di arricchirsi e superare il problema povertà. Certo generando maggior emissioni di Co2 e pertanto impattando il clima, ma Sua Santità rifletta please, è il crollo nascite che ha creato il problema climatico, essendo il consumismo il rimedio deciso per compensare detto fenomeno. Se non ha capito la causa, come può proporre soluzioni e risolvere gli effetti?

Ah! quanti danni ha provocato la negazione della vita e della natalità!

Ma Bergoglio non lo ha ancora inteso. Ora propone “decrescita consapevole “.

Bene questa decrescita supplementare (che peraltro è già stata ampiamente provocata dal Covid), se venisse realmente attuata, produrrebbe un freno alla ripresa, produrrebbe disoccupazione, fallimenti, fame nei paesi poveri, maggiori diseguaglianze.

E bravo Bergoglio! ma non voleva ottenere il contrario? Insomma, in materia economica il suo motto è quello stesso che ha adottato in materia di dottrina cattolica: “confondere per squilibrare”.

Ma lui ne farà persino una Enciclica. Chissà come la chiamerà, magari la chiamerà “Risanare il mondo intero”, immediatamente ribattezzata “Cancellare l’uomo per salvare madre terra”. Non è tempo di riparare la terra, è tempo di riparare il Papa.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: ambiente, club di roma, enciclica, pezzo grosso



Categoria: Generale