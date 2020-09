TANGA: DOPO LA DECISIONE DELLA FED, È ORA DI CAMBIARE ROTTA.

Carissimi Stilumcuriali, il dott. Paolo Tanga, già Direttore Principale della Banca d’Italia, ci ha inviato questa riflessione sulla recentissima decisione della FED in termini di politica monetaria, abbandonando la rigidità degli ultimi anni. Buona lettura.

La notizia che la FED abbia modificato gli obiettivi di politica monetaria dopo gli interventi a favore del mercato per ripristinare le condizioni di crescita armonica mi consente di esplicitare quello che fino a pochi giorni fa sarebbe stato ampiamente criticato e avrebbe prestato il fianco ai soloni del disfattismo economico realizzato con l’introduzione di una moneta a debito senza correttivi.

Per coloro ai quali la notizia fosse sfuggita, la FED ha dichiarato che l’obiettivo di stabilità dei prezzi del 2 per cento non deve essere un dogma annuale, ma un valore medio nel tempo; quindi avendo rilevato che i prezzi si sono mantenuti pesantemente al di sotto del 2 per cento, la politica monetaria appropriata è quella che cerca di recuperare puntando a ottenere un’inflazione moderatamente superiore al valore obiettivo massimo indicato nel 2 per cento. Questo correttivo sconfessa la validità della politica di austerità ancora mantenuta all’interno del consesso europeo.

A questo punto chiedo ai “grandi” economisti e a quanti hanno fatto loro eco, criticando le mie esternazioni a favore della politica monetaria portata avanti assieme alla nostra lira – valuta nazionale che aveva contribuito a portare l’Italia al quarto posto nell’economia mondiale – di fare “mea-culpa” ben pubblicizzandolo e facendo cambiare rotta alle assurde politiche monetarie seguite per circa un ventennio, ma soprattutto negli ultimi quattordici anni.

Il ritorno al passato è un atto dovuto, per chi non riesce a riconvertirsi è ormai dimostrato che deve lasciare il ruolo assegnatogli e ricoperto.

Abbiamo subìto una scelta politica nefasta che ha indotto al suicidio tanti nostri connazionali indotti, o meglio istigati al grave gesto perché convinti di essere incapaci di condurre le proprie imprese e impossibilitati a onorare i propri debiti, mentre in realtà le colpe erano e tuttora sono da ricercare nel cambiamento di paradigma passato da un’economia reale di benessere e di sviluppo a un’economia finanziaria-speculativa globalista che impoverisce e fa perdere la speranza: anche i giovani sono stati colpiti perché nonostante gli studi e la preparazione devono accontentarsi di lavori umili – se li trovano, in patria – mentre i più audaci sono stati costretti a trasferirsi all’estero a fare altrettanti lavori umili. Qualcuno potrebbe asserire che forse era meglio che rimanessero in patria; la differenza sostanziale è che gli “sradicati” all’estero possono ancora contare su qualche forma di meritocrazia e crescere professionalmente avendo l’opportunità di svolgere ruoli più elevati man mano che dimostrano le proprie capacità, invece in Italia se si accetta un lavoro umile si rimane a vita in quel ruolo perché la “prontezza di intelletto” e la preparazione culturale tanto decantate e cercate dalle aziende diventano una punizione che “tarpa le ali”. Lo dimostrano le critiche, anche da tastiera (social), che vengono proprio dalle persone incompetenti o che pure ricoprono immeritatamente ruoli migliori.

Dopo vent’anni di danni da Unione Europea ed euro, così come li conosciamo e subiamo, c’è ancora chi si manifesta ciecamente a favore degli stessi senza palesare motivazioni e prove tangibili della bontà delle proprie convinzioni, piuttosto facendo come le tre scimmiette ovvero richiamando falsi luoghi comuni e senza prendere atto che bisogna intervenire pesantemente sulle scelte erronee finora messe in atto che ci hanno portato e ci costringono nella condizione miserrima in cui navighiamo a vista (quando fortunati, visto che ci costringono a tenere la testa sott’acqua con lo scopo di finire l’annegamento) cui fa da contraltare il cennato recente provvedimento adottato dalla FED e dal suo capo, Powell, che, serve proprio a dimostrare l’erroneità delle scelte europee e che, tuttavia, appare incerto, tiepido, incompleto poiché non affronta i veri problemi alla radice, visto che lascia intatta la cornice in cui viene inserita la politica monetaria improntata esclusivamente a dare maggiore spazio all’espansione attraverso una politica dei tassi mantenuti bassi per lunghi periodi di tempo. A meno che nelle parole di Powell, con le quali si è dichiarato disposto a usare tutti gli strumenti a disposizione e non solo i tassi per sostenere l’economia, possiamo leggere qualcosa di più che vorremmo, però, vedere messo in campo a breve.