GOTTI TEDESCHI, IL COVID: RE LEAR O LA DOTTRINA SOCIALE?

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, con il permesso dell’autore rilanciamo il commento su Covid e Dottrina sociale della Chiesa che il prof. Ettore Gotti Tedeschi ha scritto per La Verità, e che è apparso ieri sul giornale. Buona lettura.

§§§

COVID E LA LEZIONE DI RE LEAR.

Rischiamo di preferire di ispirarci a Shakespeare anzichè alla dottrina (sociale )?

Desidererei suggerire , con devozione, al Presidente della CEI ed al Presidente della Pontificia Accademia per la vita , la lettura di Shakespeare. La lettura estiva del dramma shakespeariano Re Lear mi ha fatto pensare alla nostra situazione pre e post -Covid , alle nostre paure ed alla mancanza di guida e conforto da parte della nostra Chiesa , che più che di anime sembra occuparsi di economia e ambiente. Rischiando di trasformare le nostre paure in cinismo. Il dramma Re Lear di Shakespeare rivela ed illustra il valore della purificazione della sofferenza fisica e psicologica quando si viene spiritualmente aiutati . Re Lear aveva tutto: orgoglio ( anzi tutto) , potere ,ricchezza e anche salute . Grazie a problemi ( chiamiamoli così) familiari , impazzisce , fugge , si dispera .Poi grazie alle cure spirituali di persone a lui vicino, scopre l’umiltà, contempla le sue miserie , corregge i suoi errori , apprende il valore della sofferenza , del dolore .Espia, si purifica , prega . Volendo ( con un opportuno sforzo) ispirarci alla lezione di Re Lear , dobbiamo riconoscere che, pre-Covid ,anche noi credevamo di avere tutto : salute, benessere, libertà , speranze …Facevamo progetti, certo da creature umane .Poi arriva questo Covid e i progetti si interrompono tutti , iniziano le paure , una serie di paure . Paura del contagio, paura della morte , paura per i propri cari .Paura di perdere il lavoro, di impoverirci, paura del prossimo , paura dell’isolamento , della solitudine . Paura che è cresciuta in funzione della crescita della confusione di informazioni , delle contraddizioni delle spiegazioni scientifiche e politiche. Abbiamo avuto persino paura di leggere i giornali e paura delle informazioni stesse . Poi una nuova sconcertante paura , quella di complotti contro la creatura umana unitamente a una paura di esser circondati da cinici esseri umani . Ed infine la paura di morire non in grazia di Dio, quando siamo stati privati ( per disposizione Cei) dei conforti religiosi da parte di una prudentissima “chiesa in uscita “…,ma non per i fedeli. Pensando al dramma di Re Lear si potrebbe immaginare che da tutte queste paure ( e dalle loro cause) si sarebbe potuto trarre nuovi e migliori valori morali .Un certo tipo di paura e di sofferenza ,se ben capita, guidata ed orientata , può valorizzare chi la sperimenta .Come appunto successe a Re Lear che rinsavì ,grazie alla paura ed al dolore. Ma ReLear ebbe una fraterna guida spirituale . Noi abbiam scoperto di avere una guida spirituale che sorprendentemente spiega il Covid quale punizione per aver oltraggiato la natura , e sembra indicare di fatto la Redenzione nella protezione della terra . Ma sembra anche proporci di sostituire la sofferenza in unione con Cristo, in sofferenza in unione con la foresta amazzonica . Deve soffrire molto questa chiesa per esser arrivata a tanto. Deve soffrire ancor più visto che , dopo la riapertura delle chiese al culto , solo il 30% dei fedeli , privato dei sacramenti per mesi, è tornato a frequentare quelle chiese dove sono rimasti preti coraggiosi e santi , senza i quali le nostre prospettive sarebbero senza tante speranze. Dobbiamo starle molto vicino a questa “chiesa che soffre” . Probabilmente un giorno capiremo che il maggior impatto prodotto dal Covid è consistito nel rischio di affermazione di un nuovo umanesimo cinico , proposto grazie alla disattenzione della autorità morale , che sembra aver dimenticato la dottrina e presume di saper dare ricette utopistiche di economia , camuffate da attenzione alla dignità umana , di cui sembra aver perso competenza e il dovuto amore . Sembra , ho detto , sperando di aver male capito . Un tempo alla chiesa era impedito di parlare di economia , solo di coscienze doveva occuparsi , tanto che le Encicliche Sociali venivano immediatamente avversate . Oggi si direbbe che non debba occuparsi più di coscienze, ma solo di economia , analizzata solo negli effetti e non nelle cause , rischiando perciò di incorporare nel Magistero soluzioni utopistiche ed errate . Il rischio di un nuovo umanesimo denso di cinismo è conseguenza evidente . Rischiamo, grazie al Covid , di preferire ispirarci a Shakespeare piuttosto che alla nuova dottrina , anche sociale, della chiesa ?

