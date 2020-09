RVC: PAROLIN POTENZIALE PAPA? CHE DIO CI AIUTI E NE SCAMPI…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Romana Vulneratus Curia ci ha inviato il collegamento a un articolo-intervista di una rivista di religiosi brasiliani, che gli è sembrata, e così ci sembra, molto interessante. Il protagonista è il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato in carica. RVC ne ha tratto spunto per una serie di considerazioni, molto condivisibili, a nostro parere. Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, allego una interessante intervista del Segretario di Stato, card. Parolin rilasciata alla rivista brasiliana dei gesuiti . Io non conosco personalmente il card. Parolin, mi dicono essere un eccellente diplomatico, il migliore della Santa Sede Forse nell’intervista ha ecceduto in arti diplomatiche. Poiché molti “conservatori” nutrono la speranza che possa diventare Papa, vale la pena analizzare detta lunga intervista.

L’intervistatore, Carlo di Cicco, Vice direttore dell’Osservatore Romano, passa per esser un catto-comunista con il patentino. Mi dicono che l’ex direttore Gian Maria Vian non lo sopportava, ma ha perso il braccio di ferro. Non voglio fare una lunga e dettagliata interpretazione “fra le righe “ dell’intervista, solo vorrei dare una chiave di lettura per chi volesse leggerla . Una chiave di lettura “maieutica”, proponendo domande al lettore di SC:

– Che ne direste di un futuro potenziale Papa che afferma che Papa Francesco, in economia, vuole difendere la – centralità dell’uomo -, quando in molte occasioni ha ribadito che l’uomo è un avido predatore della natura? e che il Covid è stato prodotto dall’uomo che ha ripetutamente oltraggiato la natura?

– Che ne direste del potenziale Papa che continua a dire che Papa Francesco vuole riaffermare la Dottrina Sociale della Chiesa, quando lo stesso papa ci ha spiegato che la chiesa deve “uscire“, non deve insegnare, ma apprendere? Non deve fare evangelizzazione perché tutte le religioni sono uguali, ecc.? Di quale Dottrina sociale della Chiesa parla? Quella futura centrata sulla conversione ecologica? La nuova DSC spiegherà quindi che centrale è la natura da difendere dall’uomo cancro della natura?

– Che ne direste del potenziale Papa che afferma che Laudato S^ è in continuità con Caritas in Veritate? (A leggerlo mi è venuto da ridere, forse Parolin non ha letto e capito Caritas in Veritate?). Forse non pensa che ci siano cattolici che sanno leggere e capire ed hanno studiato entrambe le Encicliche?

– Che ne direste del potenziale Papa che parla di – “ centralità dell’uomo nel bene comune universale in un sistema di interdipendenza planetaria“? Ohibò! Voi vedete la medesima centralità dell’uomo interpretata (ancora per poco) qui da noi ed in Cina? La Cina, tanto cara a Parolin e Bergoglio? La Cina di cui il prefetto della Pontificia Accademia delle scienze, Sanchez Sorondo, dice che è esempio di applicazione reale della Dottrina sociale della Chiesa?

Concludo con una battuta, giusto per una risata . Ho letto poco fa una recensione di un film che andrà in onda stasera su un canale Tv, si tratta di un film del 2004: <Timeline> .

Il sottotitolo, che sintetizza evidentemente la storia del film, dice:” Immaginate di essere nel medioevo e di non poter tornare indietro” . Mi son detto: “magari“!

/Unisinos (rivista dei gesuiti brasiliani)-RipartItalia-Carlo di Cicco: Il Cardinale Parolin parla del bisogno di un nuovo modello economico sul progetto di Papa Francesco)

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: ECONOMIA, papa, parolin, rvc, usinos



Categoria: Romana Vulneratus Curia