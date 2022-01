RVC: la Straordinaria Proibizione del Vescovo Cirulli, e l’Eucarestia a Fatima.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Romana Vulneratus Curia (RVC) ci invia questa riflessione, e testimonianza, molto bella, di prima persona. Buona lettura e meditazione.

§§§

Caro Tosatti , le allego l’ultima incredibile trovata clericale di questo vescovo-medico pugliese Cirulli , che invita i sacerdoti no-vax a astenersi dal concedere la comunione in bocca . Ma sono i SI-Vax che la danno in mano.

Il 4 gennaio scorso Stilum Curiae ha pubblicato una mia testimonianza da Fatima in cui lamentavo il fatto che alla messa di fine anno nel Santuario ,il vescovo celebrante ( di Leiria) avesse anninciato che la santa comunione sarebbe stata data solo in mano e invitava a non insistere nel volerla in bocca. Davanti a me, il sacerdote si rifiutò di darla in bocca persino ad una anziana in carrozzella . Lo stesso vescovo di Leiria in una intervista aveva dichiarato che per ragioni sanitarie ( e lui è medico ) non sarebbe stata data la comunione in bocca . Tornando da Fatima , il 7 gennaio , mi son fermato a SanRemo , son andato alla messa delle 18 alla centralissima chiesa dei Cappuccini in via Cavallotti . Il celebrante si è rifiutato di darmi la comunione in bocca ,nonostante fossi l’ultimo della fila e ci fossero pochissimi presenti in una messa feriale.

Attraverso Stilum Curiae farei un appello al Vescovo di SanRemo –Ventimiglia , mons Antonio SUETTA, che si è distinto per la sua fede e coraggio contro la legge Zan, affinchè faccia riflettere i suoi sacerdoti sulla comunione in bocca , molto più “igienica” di quella data in mano .

Riferendo l’esperienza di Fatima avevo omesso un fatto , che ora, dopo SanRemo e Puglia , vorrei proporvi .

Alla messa citata a Fatima avevano partecipato molte suore di vari ordini femminili portoghesi . Alla distribuzione della Eucarestia ho assitito ad una “lezione” memorabile impartita da una suorina , giovanissima e di aspetto e portamento signorile . Ricevuta la comunione in mano dal sacerdote , davanti a lui l’ha messa in bocca , poi cercando di farlo con il massimo riservo , ha leccato con la lingua ,più volte, il palmo della mano ,dove aveva ricevuto il Sacro Corpo di Cristo , fin ad esser sicura che nessuna particella potesse esser rimasta sulla mano.

Caro Tosatti , la memoria di questa suorina e del suo atto di fede e di amore , non solo mi ha commosso , ma ha rafforzato la mia convinzione sul valore della comunione in bocca . Da cui io peraltro non so prescindere , testardamente certo che sia un sacrilegio prenderla in mano .Nell’Ostia santa c’è realmente e sostanzialmente Nostro Signore Gesù Cristo , vivo, nel Suo Corpo , Sangue ,Anima e Divinità . Papa Paolo VI nella MemorialeDomini (1969) avvertì del pericolo di prendere l’Eucarestia in mano, pericolo di abuso e profanazione . Ma i Protestanti , così influenti a Roma negli ultimi anni, la vogliono .

Cento anni fa, nel 1916, un angelo, l’Angelo del Portogallo, apparve per tre volte ai tre pastorelli di Fatima Lucia, Francesco e Giacinta. Mostrandosi con il calice e l’Ostia santa, insegnò ai tre fanciulli queste due preghiere: «Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo, vi chiedo perdono per coloro che non credono, non adorano, non sperano, e non vi amano» e «Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo: vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo Corpo, Sangue, Anima e Divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze da cui Egli stesso è offeso. E per i meriti infiniti del suo Sacratissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori». In queste orazioni è racchiuso il cuore della devozione eucaristica che ogni cattolico dovrebbe avere.

***

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: cirulli, eucarestia, FATIMA, teano



Categoria: Romana Vulneratus Curia