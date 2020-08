PAGLIA SULL’ABORTO: CHIACCHIERE PER LA PARALISI MORALE.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il Presidente della Pontificia Accademia per la Vita, mons. Vincenzo Paglia, ha concesso un’intervista al quotidiano americano Crux su un tema che dovrebbe stargli particolarmente a cuore, e cioè la difesa della vita. Ci sembra interessante e giusto offrirvi qui nella nostra traduzione il commento di un laico cattolico impegnato, Jeff Mirus, su Catholic Culture. Mons. Paglia è legato strettamente a Sant’Egidio, le cui posizioni di sinistra politica, sia in Italia che negli Stati Uniti sono evidenti. In pratica Paglia annacqua quello che è un problema drammatico, e ben specifico, in una vaga difesa dell’essere umano nel suo complesso…probabilmente per non creare difficoltà all’abortista democratico Joe Biden e non riconoscere che Donald Trump è su posizioni che in teoria dovrebbero essere più vicine alla Chiesa cattolica sull’argomento. Buona lettura. Il tutto con un bel discorso in ecclesiale, tanto, ma tanto buono. Che pena infinita.

§§§

Da quando l’arcivescovo Vincenzo Paglia è stato nominato presidente della Pontificia Accademia per la Vita, sembra che sia diventato impossibile per l’Accademia far luce su una particolare minaccia alla vita nel nostro mondo. Non c’è bisogno di guardare oltre per stabilire la vacuità dell’Accademia se non le sue osservazioni amorfe e secolarizzate sul Coronavirus nel mese di luglio. Ora, in un’intervista a Crux, l’arcivescovo Paglia ha ulteriormente avvelenato lo stagno brulicante della vita sostenendo, in effetti, che la politicizzazione dei problemi della vita deve essere sempre evitata come gravemente dannosa.

L’intervista è stata volutamente inquadrata in parte sullo sfondo della campagna presidenziale americana, quindi è giusto leggere i commenti di Paglia in questo contesto. In verità, però, i suoi commenti sono estremamente disorientanti in qualsiasi contesto. In realtà, Paglia ricorre essenzialmente alla tattica dell'”abito senza cuciture”, che usa la verità che tutti i problemi che incidono negativamente sulla persona umana sono questioni di “vita umana”, e poi enfatizza quell’intuizione molto marginale al punto che diventa immorale dare priorità a queste questioni. Così la nostra energia morale si disperde, impedendoci di produrre qualsiasi effetto positivo.

Pur non usando il termine “abito senza cuciture”, Paglia articola chiaramente questo tema inefficace. Per citare la storia di Crux:

Paglia] ha detto che le chiese cristiane negli Stati Uniti dovrebbero sentire “una responsabilità universale” nei confronti della vita, e ha chiesto un maggiore impegno sulla questione della vita “in tutte le sue dimensioni… Cioè, una prospettiva di bioetica globale, che coinvolge tutti i principali temi che toccano la vita, dell’individuo e della famiglia umana”.

Si tratta di un ordine talmente alto che, in termini pratici, non può realizzare assolutamente nulla al di là di una pallida approvazione di ciò che la cultura dominante sta sottolineando come buono in questo momento. Quando ci viene insegnato che tutto richiede sempre la nostra attenzione, diventiamo inerti, prendendoci il merito di galleggiare sui venti del cambiamento.

Così, come raccontato con le citazioni di Crux, Paglia ci ha magnanimamente messo in guardia dal:

trasformare la causa pro-vita in un’arma ideologica, dicendo che fare della protezione della vita un sport politico rischia di fare “un grande male”… [e] … “Farebbe un grande male”, diceva, “se qualche argomento di bioetica venisse estratto dal suo contesto generale e messo verso strategie ideologiche”. Farebbe un grande male”.

Questo può essere interpretato solo come un abbandono dell’impegno politico a favore della vita come “ideologia”, ed è un enorme travisamento. Che cosa può significare questo monito contro le “strategie ideologiche” nel contesto della necessità di cercare un governo giusto e leggi che limitino la portata del male e promuovano il bene comune – il che è precisamente lo scopo della politica?

Consideriamo invece queste due realtà: (a) La priorità deve essere chiaramente ed enfaticamente posta sul diritto alla vita stessa, senza il quale nessun altro bene umano può essere ricercato; e (b) In tutto il mondo, nella nostra vita, la politica è stata usata, attraverso leggi, decisioni giudiziarie e regolamenti, per attaccare il diritto alla vita. Se è così, come può un leader cattolico cercare deliberatamente di dissipare l’energia e l’impegno che tutti gli uomini e le donne di buona volontà dovrebbero applicare proprio alla politica, per rimediare a tali stupendi torti? Tale azione è radicata nella legge naturale; è l’esatto contrario dell’ideologia. Infatti, ci si chiede quando e dove qualsiasi affermazione a favore della vita sia mai stata il prodotto o il servo dell’ideologia!

Di recente ho visto diverse indicazioni della confusione creata da una guida semi-ecclesiastica così amorfa. (Io la chiamo “semi-ecclesiastica”, perché l’arcivescovo Paglia non ha alcuna autorità didattica come presidente della Pontificia Accademia per la Vita). In primo luogo, c’è la nostra recente notizia sulle osservazioni di mons. Paul Garrity di Boston, che afferma con fiducia che è possibile essere a favore della vita e continuare a sostenere l’aborto. Al suo attivo, il vescovo di Garrity (il cardinale O’Malley) ha rilasciato una dichiarazione contraria. Ma non è la prima volta che Garrity contraddice pubblicamente la Fede cattolica e, finora, rimane un sacerdote in regola.

In secondo luogo, nel rispondere ai messaggi di coloro che sono registrati su CatholicCulture.org, troviamo occasionalmente cattolici che rifiuteranno ogni ulteriore contatto, perché evidenziamo le contraddizioni intrinseche della pretesa del candidato alla presidenza Joe Biden di essere cattolico. In due occasioni, nell’ultimo mese, i lettori hanno cancellato le loro iscrizioni presso di noi perché intendono sostenere Biden. Entrambi hanno considerato Donald Trump come un razzista, in contrapposizione a quelle che apparentemente considerano le opinioni più accettabili di Biden.

Invano si ricorda che il presunto “razzismo” di Trump non può essere dimostrato da nessuna politica da lui sostenuta o attuata che sia specifica della razza, mentre Biden ha sostenuto e continua a sostenere politiche che soffocano la vita di persone di tutte le razze, oltre a sfidare la legge naturale in modi che minano seriamente la famiglia e, quindi, l’intero ordine sociale. Sono il primo ad ammettere che il presidente Trump si rifiuta di intraprendere (o è incapace di intraprendere) qualsiasi discorso o comportamento da statista che possa conquistare più persone al suo fianco, e che è davvero molto sciocco a non prendere più sul serio le profonde preoccupazioni dei neri e degli ispanici, soprattutto in una cultura liberale dominante che demonizza costantemente i leader politici e religiosi più conservatori proprio per renderli impopolari con quei gruppi.

Ma non c’è paragone morale tra la retorica insensibile e la difesa e l’attuazione di leggi e politiche che soffocano direttamente le vite umane.

Questo è il nostro mondo! Un’azione morale efficace, sia privata che politica, è resa molto più difficile dai leader cattolici che si parlano della totalità del bene umano in modo tale che nessun bene particolare può mai essere considerato prioritario. Quando i cattolici sono costantemente rimproverati per aver insistito sul fatto che i mali più grandi e più direttamente voluti del nostro tempo devono essere affrontati per primi, possono sentirsi perfettamente giustificati nel ripiegare su qualsiasi piccolo brandello di giustificazione retorica si possa trovare in cause culturalmente dominanti, anche quando queste cause sono, nel loro carattere essenziale e negli effetti diretti, oggettivamente e singolarmente malvagie.

E così ci si perde in un labirinto. Per la persona umana finita, l’enfasi costante sulla responsabilità totale diventa sempre una scusa per non assumersi alcuna responsabilità reale. Di fronte a tutte le cause, si può sempre giustificare il fatto di non fare nulla per correggere un male particolarmente grave, o addirittura di contribuire ad esso. Così Paglia: “Tutto ciò che non rispetta la persona umana… è un peccato contro il Vangelo della vita”. Questa inutile affermazione porta inesorabilmente alle parole conclusive del rapporto Crux sull’intervista:

“Per la prima volta viviamo insieme con quattro generazioni”, ha detto Paglia, aggiungendo che promuovere un “Vangelo della vita” significa favorire il dialogo tra le generazioni e sostenersi a vicenda mentre l’umanità affronta il complesso compito di imparare a guidare la tecnologia e il mercato, piuttosto che lasciarsi guidare da essi. “È un compito enorme – ha detto – e ha esortato i cristiani a impegnarsi in “un dialogo attento in tutti i sensi, l’umanista e il tecnologico”.

Questo consiglio è straordinariamente altisonante. Ma nessuno può seguirlo senza una paralisi morale.

§§§

