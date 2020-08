LIBRO DIALOGO PETRINI-BERGOGLIO. NON CI RESTA CHE PIANGERE.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, la tentazione di dare un grande bacio in fronte a tutti voi, per quanto dilettissimi, e un saluto molto diverso al resto del mondo, e andare in un posticino di cui dispongo a fare in buona sostanza l’eremita è ogni giorno più forte. Non stupitevi, allora quando succederà. E quando leggo notizie come quella contenuta in questo collegamento mi sembra che Pezzo Grosso sia stato colto da un attacco di buoni te agostana, per aver scritto solo quello che state per leggere…

§§§

Caro Tosatti, le nostre sofferenze morali e intellettuali son destinate a crescere.

Così espieremo meglio i nostri peccati, dice mia moglie, ma indicare errori e fedifraghi che concorrono a peggiorare la fede e la morale cattolica, magari attenuerà le nostre pene. (speriamo).

Per Bergoglio l’ultima persona simbolo, riferimento ed esemplare da mostrare al mondo cattolico (e non), dopo Scalfari, Pannella-Bonino, Napolitano, Paul Ehrlich, Jeffrey Sachs, e compagnia bella, è il signor Carlin Petrini, gastronomo, fondatore di Slow Food.

Essendo un personaggio, a dir poco, inquietantemente curioso (qualche tempo fa rilasciò una intervista al Corriere dichiarando che lui, Greta e Bergoglio avrebbero salvato il mondo), vale la pena parlarne con Stilum Curiae.

La ragione per cui vi chiedo attenzione sta nella notizia (vedi il link qui sotto) che ha destato la mia attenzione: Questo signore ha scritto un libro (Terra futura. Editore se stesso) dove dialoga con Bergoglio sull’ecologia integrale.

Naturalmente sotto il patrocinio del grande stratega di Bergoglio, padre Spadaro.

Vediamo cosa è Slow Food e chi è Petrini.

– Slow Food è l’evoluzione opportunistica della ARCI–Gola, associazione di cultura sinistrorso-comunista (la stessa di ARCI-Gay ecc.).

E a questo punto cominciamo a capire perché questo pontefice se ne senta attratto.

Lo scopo di questa Slow Food, non è quello di sfamare i poveri e gli emigranti, no!

Lo scopo è (attenzion!!): “Promuovere il diritto al piacere, difendere la centralità del cibo e il suo giusto valore”.

Vuoi vedere che questo scopo diverrà il secondo articolo della nuova Dottrina Sociale della Chiesa secondo Bergoglio?

È anche interessante sapere che tra i tredici padri fondatori di Slow Food (oltre al Petrini) ci sono: Dario Fo, Sergio Staino, Ermete Realacci, Guccini, Chiaromonte…Cioè il meglio degli intellettuali “cattolici”, del tipo prediletto da Bergoglio.

Naturalmente avrete capito che Slow Food è una Arci-presa per i fondelli, tanto che i veri gastronomi la attaccano da sempre spiegando che è ideologica e contraddittoria, perché dice di sostenere i piccoli produttori alimentari, ma si fa sponsorizzare, con laute somme, dai grandi produttori alimentari. Vediamo ora chi è sto Petrini.

Carlin Petrini è un gastro-opportunista, (autodefinitosi agnostico), ex di Unità proletaria, e poi arruolato nel PD.

Essendo sempre alla ricerca di “sponsorizzazioni ed incarichi”, tenta anche con Renzi, che gli sbatte la porta in faccia, poi con Salvini (idem).

L’unico che gli da un impiego chi è? Bergoglio. (Applausi!).

Alcuni anni fa, quando Alemanno (AN) fu Ministro dell’Agricoltura, chissà come Petrini ebbe un incarico da Alemanno.

In un convegno organizzato da Alleanza Nazionale dichiarò che lì (fra quelli di Alleanza Nazionale) si sentiva finalmente a casa sua…Petrini è famoso per aver fatto sapere che è (a parole) contro gli OGM, ma soprattutto (attenzione!) per aver fondato la “Libera e benemerita Associazione Amici del BAROLO”.

E costui scrive libri con Bergoglio e viene cooptato tra gli speaker di Economy of Francesco ad Assisi.

Questo è l’uomo che salverà la terra con Greta e Bergoglio! Bergoglio per caso beve Barolo?

§§§

