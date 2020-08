PG: SUI MIGRANTI, PERCHÉ IL PAPA NON INDICA I VERI RESPONSABILI?

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, il Pontefice regnante è tornato a parlare – ma che stranezza, ma che singolarità – di migranti e migrazioni, affermando che Dio chiederà conto ecc. come potete leggere in questo collegamento. Ora io credo che ci siano tante responsabilità, in questi viaggi avventurosi che talvolta finiscono in tragedia. Il primo, ovvio ed evidente, è di chi dietro pagamento li organizza, in totale illegalità e in condizioni di sicurezza precaria, se non inesistente. Poi c’è chi non impedisce che questo avvenga; bloccando – è possibile, ci sono Paesi e zone del mondo dove avviene – questo traffico. Poi c’è chi li raccoglie, un business quello delle ONG mascherato da “non facciamoli affogare”. Poi c’è la responsabilità di chi li accoglie, facendosi veramente complice e motore primo del traffico di carne umana; perché se so che quando arrivo non c’è tutta una filiera che mi protegge, mi dà cibo alloggio soldi e telefonino, ma anzi magari mi rimandano indietro, forse ci penso sei volte prima di partire. Poi c’è lo Stato, con i i suoi Ministeri, che invece di compiere il suo dovere favorisce questa invasione…insomma ce ne sono di responsabilità da indicare; e se parliamo di Chiesa – è il Pontefice che parla – che anche lei riceve la sua bella fetta di soldi – ora aumentati fino a oltre 40 euro al giorno, a quel che ho letto, dal ministro Lamorgese – dobbiamo dire che si tratta di una carità non pelosa, ma villosa (avete presenti gli orsi) di cui dovrà rendere conto davanti alla Storia, oltre che davanti al Giudice. E chissà se quel Giudice, che legge nei cuori e nei portafogli, crederà alle scuse sull’accoglienza. Ma leggiamo Pezzo Grosso.

§§§

Caro Tosatti, diceva spesso l’amatissimo e infinitamente compianto card. Caffarra che di questo Papa non si deve prestare troppa attenzione a quello che dice estemporaneamente; (mia considerazione: visto che raramente pensa e riflette prima di parlare, che sia in aereo o sul balcone), ma solo al suo magistero.

Ora il magistero di questo pontefice è fatto di tre documenti fondamentali: Evangelii Gaudium.dove dice che il peggiore dei mali è la inequità (la cattiva ripartizione delle risorse).

Amoris Laetitia, dove dice che ci sono tentazioni (della carne) cui non si può più resistere. Ed infine il capolavoro Laudato Sì, dove sostanzialmente dice che la redenzione dell’uomo consiste nella protezione della terra da se stesso (avido predatore).

Fuori magistero il pontefice si occupa solo di migrazioni.

Ora il tema migrazioni è il cavallo di battaglia della società aperta di Popper di cui Soros è il profeta, ed è anche lo strumento con cui il Nuovo Ordine Mondiale di Kissinger, incarnato nell’ONU, pretende (dichiarandolo da decenni) di realizzare il necessario processo di sincretismo religioso, necessario a far scomparire religioni dogmatiche e pertanto pericolose per la pace universale; che si otterrà solo con l’ambientalismo, religione universale.

Quando perciò questo pontefice parla di clima e migrazioni, mira allo stesso obiettivo: adattare alle esigenze del mondo gnostico la Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana.

Ma veniamo all’ultimo avvenimento, richiamato ieri dal pontefice all’Angelus e riferito al 10°anniversario (oggi 24agosto) del “massacro di 72 migranti in Messico” (vedi il link qui).

Di per sé il richiamo sarebbeß buono, se fosse veritiero nella esposizione e nel messaggio dato. In questo caso il pontefice invece di gridare genericamente: “Dio chiederà conto dei morti durante i viaggi della speranza”, oppure, totalmente inopportunamente ed arbitrariamente: “I profughi deceduti in mare sono vittime della cultura dello scarto”, avrebbe dovuto indicare e condannare i trafficanti di migranti.

Cosa che non ha mai fatto e continua a non fare. tanto che molti cominciano ad avere “sospetti”…

Spiego ora l’avvenimento che ha permesso al papa di confondere i fatti e eccitare al rancore verso noi italiani. cattolici soprattutto:

Dieci anni fa. il 24 agosto 2019, 72 migranti, in una località messicana, furono sequestrati. torturati ed uccisi dai narcotrafficanti (Los Zetas) che avevano ben inteso il business delle migrazioni, organizzando estorsioni per autorizzarli a passare il confine (la polizia sembra chiudesse un occhio).

Ora. mi pare evidente che l’autorità morale che lancia anatemi debba prima informarsi, e poi specificare contro chi li lancia. In questo caso, come nei casi dei barconi nel Mediterraneo, avrebbe dovuto lanciarli contro i trafficanti di esseri umani.

Invece li lancia contro chi non li accoglie immediatamente condividendo con loro i propri beni.

Forse il punto da chiarire è il sospetto che una elevata percentuale di “trafficanti” sono Ong legate direttamente o indirettamente al sopracitato autorevole moralista (da Casarini a Sant’Egidio), che si sospetta sappiano ben scegliere gli emigranti da trasferire in modo sicuro in Italia, mentre quelli meno prescelti…. naufragano.

Saranno magari, forse. soprattutto quelli di religione cristiano-cattolica a naufragare? O quelli che son sul barcone con moglie e figli? (Cioè non giovanottoni giovani e robusti, pronti al meticciato).

Mi domandavo, leggendo la citazione dei migranti in Messico all’Angelus di ieri, se magari non si potesse verificare se qualche ONG papalina non abbia deciso di aprire una filiale in Messico per proteggere i migranti dai narcotrafficanti e portarli direttamente a Washington. se vincesse le elezioni Trump…

§§§

