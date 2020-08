MAURIZIO RAGAZZI: I DEMOCRATICI USA, IL PARTITO DELLA MORTE.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, le presidenziali USA di Novembre si avvicinano, e il prof. Maurizio Ragazzi ci ha inviato questa breve nota, molto interessante, sul rapporto che lega il Partito Democratico con la maggiore fabbrica di aborti del mondo, Planned Parenthood. Buona lettura.

§§§

Democratici USA: il partito della morte?

(Dr. Maurizio Ragazzi, Washington)

La convention Democratica (tenutasi via video dal 17 al 20 agosto)[1] ha ufficialmente nominato, quali sfidanti di Trump-Pence, la coppia Biden-Harris, formata da due fidati soldatini della macchina di sterminio abortista Planned Parenthood.[2] Niente di nuovo sotto il sole. Gia’ nel 2006, era uscito un libro che documentava in maniera dettagliata come i Democratici siano diventati il partito di aborto, eutanasia, distruzioneembrionale e infanticidio.[3] Non sorprende quindi che, durante la convention, i Democratici abbiano riaffermato il loro pieno sostegno a Planned Parenthood,[4] sia per comunanza di (dis-)valori, sia in gratitudine per il foraggiamento dei suoi candidati.[5] Che il rapporto Democratici-aborto sia organico e non meramente passeggero trova conferma nell’appello rivolto il 14 agosto, ai membri del comitato sul programma, da parte di un centinaio di esponenti Democratici.[6] Mendicando un po’ di spazio per le posizioni pro-vita, questi politici avevano chiesto che il programma Democratico del 2020 reintroducesse la clausola di coscienza del 2000, che non intaccava certo la posizione pro-aborto del partito, ma mirava a consentire agli sparuti Democratici pro-vita di non essere cacciati fuori senza tanti complimenti. Inoltre, i firmatari dell’appello avevano timidamente chiesto che il partito si astenesse dal proporsi di far adottare una legge che definisca l’aborto come “diritto” (la cosiddetta’ codificazione legislativa di Roe v. Wade) e di far pagare l’aborto ai contribuenti (il cosiddetto rigetto dell’emendamento Hyde). A giustificazione delle loro richieste, i firmatari avevano addotto, non l’inaccettabilita’ intrinseca del crimine di aborto, ma le conseguenze contingenti di una posizione intransigente del partito che non consentisse dissensi, e cioe’ (1) la discrepanza fra politica Democratica sul tema ed opinione pubblica, (2) il rischio di perdere voti, e (3) il tradimento di valori Democratici quali l’inclusivita’. (Non, si badi bene, l’inclusione, fra le persone degne come tali di rispetto, dei bambini ancora nel ventre delle loro madri, ma l’inclusione, nel partito, di Democratici pro-vita). Ma chi sono i firmatari di questo appello? A parte un governatore, vecchie “glorie” in pensione, ed esponenti locali, nessun senatore (su 45 senatori Democratici piu’ due “indipendenti”), e solo due deputati (su 232 Democratici nella House of Representatives), hanno apposto la loro firma. I due deputati firmatari (decisamente appartenenti ad una specie in via di estinzione, se non gia’ estinta) sono Dan Lipinski e Collin Peterson. A far fuori dal prossimo Congresso Dan Lipinski (un cinquantenne di Chicago) ci ha comunque pensato Planned Parenthood: dopo che Lipinski era stato eletto in otto precedenti turni elettorali, gli abortisti gli hanno fatto perdere le primarie per le prossime elezioni, finanziando lautamente un’abortista fidata quale sua concorrente.[7] Quanto a Collin Peterson, un esponente del Minnesota che veleggia verso gli 80 anni, gli abortisti non sono ancora riusciti a disarcionarlo.

L’appello pro-vita del 14 agosto e’ stato prontamente cestinato, dato che il programma del partito rimane fortemente e chiaramente abortista, senza clausola di coscienza.[8] I Democratici hanno ben altro cui pensare,[9] e le differenze interne che li proccupano non sono certo quelle sollevate da una sparuta minoranza di politici pro-vita ma quelle fra estremisti (chiamati dalla stampa “moderati”) ed iper-estremisti (chiamati dalla stampa “progressisti”) sui temi che stanno veramente a cuore alla sinistra ad ogni latitudine: dall’estensione dello stato sociale imponendo nuove tasse all’immigrazione incontrollata, a come creare condizioni ideali per una rivoluzione permanente.

Morale della favola? L’appello pro-vita del 14 agosto, pur timido, e’ comunque qualcosa. (San Massimiliano Kolbe, nella cui festa e’ stato firmato l’appello, prega per loro!). Pero’, alla luce di quanto sta succedendo da decenni nel partito Democratico, sa piu’ di canto del cigno che di riscossa. Si puo’ continuare a discutere quanto si vuole sull’opportunita’, in linea teorica, di una presenza trasversale di esponenti pro-vita nei vari partiti. Ma quando, in pratica, un partito (come quello Democratico) da il ben servito a chiunque osi opporsi all’aborto, meglio guardare in faccia la realta’ e chiamare quel partito, non per quello che si vorrebbe che fosse, ma per quello che effettivamente e’: una partito saldamente al servizio dell’incultura della morte.

[1] https://www.demconvention.com/schedule-and-speakers/?_sft_event-day=august-18.

[2] L’assoluta fedelta’ abortista della coppia emerge immediatamente dalla consultazione del sito “On the Issues”: Joe Biden on abortion(https://www.ontheissues.org/2020/Joe_Biden_Abortion.htm) e Kamala Harris on abortion(https://www.ontheissues.org/Social/Kamala_Harris_Abortion.htm).

[3] Ramesh Ponnuru, The Party of Death (Regnery Publishing, Washington 2006).

[4] Dichiarazione del 19 agosto: https://democrats.org/news/dnc-statement-of-support-for-planned-parenthood/.

[5] Per il solo ciclo elettorale di quest’anno, e per i soli candidati alle elezioni federali, questo e’ il dettaglio dei contributi di Planned Parenthood (99% a Democratici, 0% a Repubblicani, e 1%, evidentemente, a cosiddetti “indipendenti”): https://www.opensecrets.org/pacs/pacgot.php?cmte=C00314617.

[6] Per il testo, si veda https://www.democratsforlife.org/index.php/articles-and-op-eds.

[7] https://www.ncregister.com/daily-news/dan-lipinski-one-of-the-last-pro-life-democrats-discusses-abortion-and-his-; https://www.prochoiceamerica.org/2020/02/24/naral-response-campaign-support-marie-newman/.

[8] https://www.demconvention.com/wp-content/uploads/2020/08/2020-07-31-Democratic-Party-Platform-For-Distribution.pdf.

[9] https://thehill.com/homenews/campaign/512404-five-things-to-know-on-the-democratic-platform.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: aborto, democratici, planned parenthood, ragazzi, usa



Categoria: Generale