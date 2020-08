UNA CALMA APPARENTE. IL M° PORFIRI RACCONTA HONG KONG NEL 2019

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, è con grande piacere che presentiamo il libro di Aurelio Porfiri “Una calma apparente. Vaticano, Cina e l’insorgenza di Hong Kong” (Solfanelli 2020). Come sapete il M° Porfiri si divide fra Roma e l’ex colonia britannica, per cui può vantare una conoscenza diretta di prima mano di luoghi, persone e fatti. In questo libro ci racconta un 2019 che già si pensava come difficile per la Cina e Hong Kong, e che purtroppo si è poi rivelato dagli sviluppi ancora più tempestosi, anche se nel 2019 non si poteva naturalmente immaginare che cosa si sarebbe scatenato nel 2020.

Nel giugno 2019 in Hong Kong è scoppiata una rivolta che già covava da tanto tempo, per via di una legge sull’estradizione che avrebbe consentito di trasferire persone giudicate colpevoli in Hong Kong anche in Cina continentale, diffondendo una paura diffusa nella società dell’ex colonia britannica. L’autore ha potuto respirare il clima della ribellione che montava trovandosi a Hong Kong nei giorni della protesta. In Cina, si cerca sempre di far sembrare tutto sotto controllo, tutto calmo, ma è quasi sempre una calma apparente e questo non è mai stato così evidente proprio in Hong Kong, dove la calma proprio è sparita, fino ai fatti recenti che saranno oggetto di un libro successivo.

Durante i suoi viaggi nell’ex colonia britannica ha potuto testimoniare il sorgere della protesta popolare e cerca di dare un’idea con questo testo del clima che si è respirato e che si respirava a Hong Kong, dove per legami familiari e professionali si recava spesso; questo è un testo che contiene anche molte interviste con esperti e persone informate sui fatti.

Un testo che, come i precedenti, dimostra un grande amore alla Cina, e certamente non scritto per denigrarla. Ma l’amore anche richiede sincerità. Questo non è molto capito da alcuni ma è bene ribadirlo: si vorrebbe che la Cina potesse riflettere su certi limiti che ne impediscono la vera grandezza da loro tanto cercata e anche, in un certo senso, anche meritata.

