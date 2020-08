BASSETTI, L’ASSUNTA, LA RU 486. PEZZO GROSSO: CHE VOLEVA DIRE?

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Pezzo Grosso ha letto la lettera scritta dal Presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, ad Avvenire, di cui abbiamo parlato ieri su Stilum Curiae. Dal suo rifugio estivo ha voluto comunque spezzare il riposo per condividere con noi alcune riflessioni. Buona lettura!

§§§

Caro Tosatti, ho letto con attenzione questa letterina (allegata) di Bassetti pubblicata dall’Avvenire per l’Assunta. Nel suo blog appena uscito: “L’Assunta. L’Aborto, la RU (i migranti), Crepaldi e Bassetti”) leggo i commenti dei suoi lettori, dove quasi tutti si domandano che c’entri la RU con i i migranti.

Sempre con un po’ di ironica polemica paradossale estiva, cercherò di rispondere a questo interrogativo corretto. Con un pre-commento necessario.

– Bassetti per richiamare la festa dell’Assunzione (si vede che era a corto di citazioni tradizionaliste) tira fuori una (bella invero) citazione nientepopòdimeno che di padre Turoldo, discusso (incompreso?) sacerdote morto nel 1992, martiniano di ferro, che l’Autorità ecclesiale del Sant’Uffizio nel 1954 allontanò dall’Italia per motivi non chiari. Ufficialmente per l’appoggio dato a Nomadelfia, una Comunità (a me parve buona) fondata da un (mi parve) buon sacerdote, don Zeno Saltini.

– Bassetti prosegue parlando di “devozione popolare” mariana, ma con tanta poca devozione sua, che si direbbe che abbia piuttosto voluto intendere “populista”.

– Bassetti poi si lascia andare all’indispensabile richiamo leccapiedi esaltatorio del papa che avrebbe parlato di – vita umana calpestata dalla indifferenza ed individualismo -.Non dal “peccato”, quindi, termine vietato alla Cei, ma dagli stessi due vizi, con cui questo pontificato connota chi non accoglie i migranti a braccia aperte (e senza mascherina e distanza sociale): indifferenza ed individualismo. Bene.

– Poi il nostro Bassetti fa il richiamo più banale immaginabile alla RU 486, ed infine il riferimento ai migranti (si legga in allegato) con congratulazioni al Ministro degli Interni.

– E su questo “abbinamento “ si son scatenati i commenti sul blog: ma che c’entrano i migranti?

– C’entrano eccome. Tenterò di spiegarlo con la dovuta ironia paradossale (sia chiaro! sto ironizzando).

I migranti per Bassetti sono la soluzione al problema dell’aborto e della pillola RU. Più migranti equivale a meno pillola e meno aborti, per le seguenti ragioni:

– Prima, perché la maggior parte dei migranti voluti da Bassetti sono di regione islamica, che per legge coranica devono fare figli, vivi…

– Seconda, perché son pagati per venire in Italia e fare figli “meticciandosi” (il 90% dei migranti son giovanotti fertili senza famiglia, avete visto molte donne o anziani?).

– Terza, perché il termine usato in questo pontificato: ACCOGLIENZA va coniugato nello stesso modo per figli e migranti. E’ invito ad accogliere i migranti per accogliere poi i loro figli quando si accoppieranno in Italy.

Ma secondo me il premio “per l’intuito geniale” a Bassetti per va dato per aver scritto questa ultima frase: “A ben vedere, la festa dell’Assunta porta lontano, unisce credenti e no, celebra l’unità dell’uomo redento”.

Qualcuno ha capito che piffero ha voluto dire il Presidente della CEI, e potrebbe cortesemente spiegarmelo?

https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/bassetti-assunta-2020

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: bassetti, migranti, pezzo grosso, ru 486



Categoria: Pezzo Grosso