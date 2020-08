LOS FANÁTICOS DEL VATICANO II NO TOLERAN EL DEBATE…

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, en los últimos días Michael Matt, del periódico americano The Remnant, ha publicado esta carta dirigida al arzobispo Carlo Maria Viganò, que publicamos a continuación, junto con la respuesta de Viganò. Disfruta de la lectura.

Su Excelencia:

Puede que esto le resulte interesante. Como saben, el obispo Robert Barron no es el peor obispo de los Estados Unidos. Me he beneficiado de algunas de sus lecciones en el pasado y no quiero cuestionar su sinceridad. Dicho esto, encuentro su reciente posición sobre el Vaticano II, como se detalla aquí, problemática en muchos niveles.

No tengo ni idea de si el lanzamiento de esta iniciativa tuvo algo que ver con sus recientes cartas sobre el tema, pero me parece un intento no tan sutil de descalificar (si no difamar) la resistencia católica tradicional a las desastrosas y no vinculantes innovaciones del Vaticano II.

Me gustaría saber su reacción a los argumentos del obispo Barron y su equipo de World on Fire. Y si está interesado en compartirlos con nuestros lectores, me encantaría hacerlos públicos. Que Dios te bendiga y que María se quede.

En Christo Rege,

Michael J. Matt

(P.D. Agradecemos a Ejercito Viganò la traducción al español)

§§§

Querido Michael:

Vi el texto sobre el catecismo en el Concilio, publicado por Word on Fire, y en respuesta a tu pedimento, te hago llegar una breve reflexión. No entraré en los detalles de las preguntas frecuentes [ahí mencionadas] las cuales me parecen más adecuadas para un manual de instrucciones, sobre cómo usar de una herramienta o cómo administrar un call center. En cambio me centraré en el pasaje introductorio escrito por Benedicto XVI:

“Defender la verdadera Tradición de la Iglesia hoy significa defender el Concilio. […] Debemos permanecer fieles al hoy de la Iglesia, no al ayer ni al mañana. Y este hoy de la Iglesia son los Documentos del Vaticano II, sin reservas que los amputen y sin arbitrariedades que los desvirtúen.”

El Santo Padre afirma apodícticamente que “defender la verdadera Tradición de la Iglesia hoy significa defender el Concilio” y que “debemos permanecer fieles al hoy de la Iglesia”. Estas dos proposiciones, que se complementan mutuamente, no encuentran respaldo en la Tradición, toda vez que el presente de la Iglesia, siempre e indisolublemente, está ligado a su pasado.

La Iglesia se compone de tres dimensiones: una triunfante en el Cielo, una militante en la tierra y una que sufre en el Purgatorio. Estas tres dimensiones de la misma Iglesia están íntimamente ligadas, y es claro que la dimensión triunfante y la purgativa existen en una realidad metahistórica, metatemporal o metafísica, mientras que la Iglesia militante solamente tiene un hoy, una contingencia dada por el paso del tiempo, de modo que nada puede cambiar su esencia, su misión y sobre todo, su Doctrina. Por lo tanto, no hay una Iglesia sólo de hoy, en la que el ayer es irremediablemente pretérito, y el mañana algo que aún no ha sucedido: Lo que Cristo enseñó ayer, lo repetimos hoy, y Sus Vicarios lo profesarán mañana: Lo que los Mártires atestiguaron ayer, lo custodiamos hoy y nuestros hijos lo confesarán mañana.

Luego hay otra proposición [de BenedictoXVI] que dice: “debemos permanecer fieles al hoy de la Iglesia, no al ayer ni al mañana“, [proposición] que fue adoptada de manera significativa por los defensores del [Concilio] Vaticano II, precisamente para borrar el pasado, para afirmar la revolución conciliar en el hoy de ese tiempo, y para preparar la crisis de ese mañana, en el que ahora nos encontramos. Y los Innovadores que querían ese Concilio, justamente lo llevaron a cabo a través de “las reservas que amputaron” al Magisterio ininterrumpido de la Iglesia y, parafraseando las palabras de Ratzinger, a “la arbitrariedad que lo desvirtuó“.

No veo por qué lo que los Innovadores lograron, ayer, con el [Concilio] Vaticano II, en detrimento de la Tradición, hoy no pueda aplicárseles a ellos: Quienes en nombre del ser pastoral, no dudaron en derribar el edificio doctrinal, moral, litúrgico, espiritual y disciplinario de -como ellos la llaman- la antigua religión, [ellos] hoy en nombre del Concilio, se atreverían a reclamar por sus osadas innovaciones, esa obsequiosa sumisión y esa defensa que no quisieron aplicar a dos mil años de infalible Magisterio. Y nosotros debemos mostrar apoyo incondicional no a la Tradición, sino al único evento que ha contradecido y adulterado esa Tradición. Me parece que esta línea de razonamiento, aunque solo sea desde un punto de vista puramente lógico, no tiene mucha credibilidad y se limita a reafirmar esa autorreferencialidad de la iglesia conciliar, en ruptura con la Enseñanza ininterrumpida de los Sumos Pontífices que la precedieron.

Más aún, me parece que la cita de Benedicto XVI, también contradice esa hermenéutica de la continuidad, de acuerdo a la cual el Concilio debe aceptarse no como una ruptura con el pasado de la Iglesia, sino precisamente, como una continuidad con dicho pasado: y es que si no existe la Iglesia de ayer, entonces: ¿a qué se refiere la continuidad de la supuesta hermenéutica conciliar? Este es otro retruécano filosófico que lamentablemente, ha evidenciado signos de fracaso desde el momento en que se formuló, y que ese hoy se niega desde el Trono más encumbrado.

Podemos observar con “estupor”, el compromiso de los fanáticos del [Concilio] Vaticano II, mediante la defensa de su Concilio, al punto de hacer nada menos que una especie de catecismo del Concilio. Si con el mismo nivel de compromiso y precisamente en nombre de la renovación conciliar, ellos se hubieran tomado la molestia de reafirmar la Inmutable Doctrina de la Iglesia cuando fue negada o silenciada, hoy la propagación de la ignorancia de la Fe y [la propagación] de la confusión, serían menores. Pero lamentablemente, defender el [Concilio] Vaticano II es más importante que defender el perenne depositum fidei.

+ Carlo Maria Viganò.

14 agosto 2020.

Vigilia de la Asunción de la Santísima Virgen María.

_________

Traducción:

Beatriz Eugenia Andrade Iturribarría.

§§§

