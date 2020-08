FATIMA, 13 AGOSTO. SI PARLA DELLA MADONNA? NO, DEI MIGRANTI…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, un amico di Stilum Curiae era a Fatima, il 13 agosto, ieri, per le celebrazioni solenni della Madonna, anche se in realtà l’apparizione di quel mese avvenne sei giorni più tardi, perché i piccoli veggenti erano stati arrestati dalla polizia, e si trovavano in carcere. L’amico ci ha mandato questo messaggio che non possiamo non condividere con voi. Non possiamo non farvi partecipi dello sconforto nel vedere che neanche quel santuario si salva dai ritornelli migrantistici usuali. Che pena!

§§§

Fatima, 13/08/2020

Caro Dott. Tosatti,

qui a Fatima si celebra solennemente il 13 agosto la quarta apparizione di Nostra Signora, pur essendo avvenuta il 19 agosto 1917.

Quest’anno la solenne celebrazione è stata presieduta dal Vescovo Don José Traquina, Diocesi di Ourém, presidente della Comissione Episcopale della Pastorale Sociale e della Mobilità Umana, ed ha avuto per tema….I MIGRANTI.

Da quanto mi risulta, il Portogallo non è lambito dal Mediterraneo, ma dall’Oceano Atlantico. Non ha una “Lampedusa”, non conosce l’invasione in atto. Penso che i Vescovi portoghesi, riunitisi di recente per discutere questo “problema pastorale”, abbiano lo stesso diritto di pontificare sull’argomento degli attori di Hollywood (Richard Gere docet…).

“E prendendo un’aria più triste aggiunse:

– Pregate, pregate molto e fate dei sacrifici per i peccatori! Vi sono molte anime che vanno all’inferno perché non c’è nessuno che si sacrifichi e preghi per loro.”

Questo il succo dell’apparizione del 19 agosto, dalle parole stesse di Maria.

Ieri sera ed oggi ne abbiamo avuto una vuota e grottesca parodia.

Il rosario di ieri sera, misteri della gloria: che arrampicate sugli specchi per collegare l’Assunzione di Maria ai migranti!!!

Stamattina la stessa cosa, con le nozze di Cana dei luminosi.

Poi la Santa Messa internazionale. Pazienza la predica di Don Josè, ma….le parole finali del Cardinal Marto: uno strazio, parole pie ma vuote mescolate al più trito “politicamente corretto”.

Fortuna che non eravamo in molti, e fortuna che i bravi portoghesi vanno per pregare, non per altro.

Certo una delle due: o Nostra Signora ha deciso di fondare una nuova ONG, oppure…oggi aveva un’aria più triste, MOLTO PIU’ TRISTE che nell’agosto 1917.

La melassa bergogliana sta pervadendo tutti gli ambienti, con una forza preternaturale.

Caro Tosatti, io non sconsiglio certo i fedeli italiani dal venire al Santuario di Fatima, ma….cercate anche qui le realtà CATACOMBALI, come abbiamo fatto in Italia durante i tristi giorni iniziali della pandemia. Queste realtà, dove si ama e si vive ancora il messaggio di Fatima, e dove si celebra con dignità, per fortuna ci sono! Naturalmente non posso nominarle! Il “Santuario ufficiale” ha occhi e orecchie ovunque.

Questi tristi funzionari PENSANO DI FERMARE LA MADONNA, che, come ha detto San Giovanni Paolo II qui, il 13 maggio 2000, è venuta a cercare i “piccoli, prediletti dal Padre”, non per un suo capriccio, ma “SECONDO UN DISEGNO DIVINO”. “Essa parla a loro con voce e cuore di Mamma” (ancora GPII). E parla ancora oggi, attraverso la voce, l’opera, il ministero di tanti bravi (e nascosti) Sacerdoti. Non attraverso i funzionari del nulla.

Prego per Lei e per tutti i lettori di Stilum Curiae.

Un caro saluto da Fatima

Un fedele italo-portoghese

§§§

Tag: 13 agosto, bergoglio, FATIMA, migranti



Categoria: Generale