UN SECONDO VESCOVO CRITICA L’ABORTO-FAI-DA-TE. 224 TACCIONO.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, qualche giorno fa abbiamo dato conto dell’intervento di mons. Giovanni D’Ercole dopo la decisione del Ministro della Salute Speranza di allungare a nove settimane il periodo in cui si può usare la pillola abortiva Ru 486, e derubricare la sua assunzione da ricovero ospedaliero a day hospital; cioè, la donna se ne va ad abortire a casa. Oggi ci fa piacere che alla voce di mons. Giovanni D’Ercole si unisca quella di mons. Massimo Camisasca, presule di Reggio Emilia e Guastalla, che dalle colonne di La Libertà, settimanale diocesano dice cose vere, giuste e crudeli su questa decisione; che, a quanto pare il Ministro avrebbe preso senza una consultazione con il Governo (Così dice Giuseppe Conte; se poi sia vero o no non lo sappiamo.)

Mentre cercavamo online se per caso ci fosse sfuggito qualche documento o presa di posizione della Conferenza Episcopale Italiana sul tema, senza fortuna, ci siamo imbattuti in un commento di Michela Marzano, che ci ha colpito per la sua profonda disonestà intellettuale.

L’incipit dell’articolo: “Secondo quel che recitano le norme sull’interruzione volontaria di gravidanza, il vecchio paternalismo morale forse inizia finalmente a eclissarsi, lasciando il posto ai principi di autonomia e di autodeterminazione. Da quando l’Agenzia italiana per il farmaco ha dato via libera alla pillola abortiva, i nostalgici della clandestinità si sono sentiti in dovere di iniziare una nuova crociata, parlando dell’interruzione di gravidanza farmacologica come di un aborto “facile” e “fai da te”: ormai chiunque, secondo loro, avrebbe potuto abortire con la stessa facilità con cui si beve un bicchier d’acqua, facendo aumentare in modo esponenziale il numero di Ivg”.

Avete letto bene: le persone – come molti di quelli che leggono Stilum Curiae – si lamentano perché è abolito il ricovero ospedaliero (una precauzione sana e saggia, visto che ci possono essere conseguenze serie nella procedura di aborto) e secondo la Marzano sono “nostalgici della clandestinità”; quando invece grazie a questa norma la donna è lasciata certamente più sola nel momento più difficile. Cioè, un ritorno alla semi-clandestinità, come ha ben spiegato Leonardo Lugaresi nell’articolo che abbiamo rilanciato oggi.

Non vogliamo commentare il “vecchio paternalismo morale”, che ostacolerebbe l’uccisione – sì, uccisione – di un individuo della specie umana nel grembo che lo accoglie. Cioè, la difesa dell’essere più indifeso che ci sia è vecchio paternalismo morale? Auguriamo alla sig.a Marzano quando fra molti anni sarà a causa dell’età, come molti, un essere debole, indifeso, di incontrare sempre sul suo cammino persone dotate di “vecchio paternalismo morale”. Ecco, se quella che sembra si occupi nei suoi studi della fragilità della condizione umana tira fuori questi argomenti, parlare di tradimento dei chierici appare inadeguato per difetto.

Ma leggiamo, su ben latro livello, mons. Massimo Camisasca.

§§§

Di fronte alle notizie apparse in questi ultimi giorni in merito all’interruzione volontaria della gravidanza, cioè all’aborto, che verrebbe permesso con metodo farmacologico in day hospital e fino alla nona settimana di gravidanza, esprimo la mia tristezza e la mia totale contrarietà, sulla base di molte considerazioni.

Desidero mettere in luce almeno le più importanti.

Purtroppo la depenalizzazione dell’aborto ha portato ad una cultura di morte in cui la decisione della donna di interrompere la gravidanza è sempre più banalizzata e presentata all’opinione pubblica come un qualunque intervento farmacologico.

Tra un po’ non si parlerà più di aborto, perché esso sarà “invisibile”, non senza gravi conseguenze per la mamma e per la società.

La donna viene sempre più lasciata sola di fronte alla drammatica decisione se rinunciare o meno al proprio bambino.

Alla luce dei nuovi regolamenti, viene lasciata sola anche nelle ore oltremodo pesanti in cui devono agire i farmaci assunti per fermare la gestazione e provocare l’espulsione.

La donna sarà sola, a casa con il proprio dolore e le possibili conseguenze negative sulla sua salute.

La tristezza nasce in me soprattutto nel leggere alcune affermazioni di parlamentari riportate dai giornali, come ad esempio questa: “Una risposta civile e moderna, che spazza via ogni concezione medievale del ruolo delle donne”.

Invece di scegliere la strada dell’aiuto alla maternità, in una situazione di declino demografico che sta mettendo una seria ipoteca sul futuro del nostro Paese, si nasconde ipocritamente l’origine vera di questa decisione: gravare meno sulle strutture ospedaliere, anche a costo di pesanti conseguenze che il Consiglio Superiore della Sanità nelle sue Linee Guida del 2010 aveva riconosciuto come rischiose per la salute della donna.

+ Massimo Camisasca

vescovo di Reggio Emilia-Guastalla

§§§

