PG: PERCHÉ I VESCOVI BRASILIANI DI SINISTRA ODIANO BOLSONARO

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, una delle Chiesa più disastrose e disastrata del pianeta, quella brasiliana, non trova niente di meglio da fare che firmare un appello contro e al Presidente Jair Bolsonaro. Non al completo, bisogna dirlo; ma già il fatto che a un buon numero di vescovi venga in mente qualcosa del genere desta stupore. Pezzo Grosso ci spiega il perché di questa singolare iniziativa…

§§§

Caro Tosatti, troverà in allegato tre link sull’ultimo documento-appello dei vescovi brasiliani anti Bolsonaro.

Secondo questi santi vescovi, Bolsonaro è responsabile di ogni nefandezza, da quella sanitaria a quella sociale economica politica morale, ecc. In questo momento post Covid si possono trovare ovunque mille ragioni per attaccare un governo (solo in Italia i Vescovi coccolano il Governo).

In realtà il governo brasiliano non ha lavorato male un questi mesi, ha adottato una politica espansiva piuttosto decisa (oltre 10 punti di Pil) e la Banca centrale ha immesso liquidità per 17punti di Pil.

Eppure i Vescovi non trovano di meglio che attaccarlo perché con le sue riforme liberiste, dicono, ha peggiorato la vita dei poveri.

Ma Jair Bolsonaro, che è stato nominato Presidente del Brasile il 1°gennaio 2019, ha avuto solo un anno di tempo per avviare riforme.

Certo non riforme comuniste, come forse i vescovi si attendevano.

Ha anche stabilito qualche alleanza con gli USA di Trump, decisione che comporta la scomunica nella Chiesa cattolica attuale.

Poi si è scontrato con la pandemia Covid come è successo in tutto il mondo. Ma in Brasile ad un Presidente cattolico e conservatore un errore di qualsiasi tipo nella gestione della pandemia non può venir perdonato. Anzi magari i nostri vescovi auspicano un bel colpo di stato (vedi Julio Loredo–Colpo di Stato in Brasile -15 luglio su Fatima oggi.).

Ma perdincibacco, come mai 152 vescovi brasiliani invece di occuparsi di evangelizzazione o di lotta contro l’aborto attaccano con questa insistenza e veemenza un Presidente cattolico antiabortista?

Il Brasile anni fa era un paese cattolico, negli ultimi sette anni I pentecostali evangelici stanno crescendo a ritmi vertiginosi.

Bolsonaro cerca di correggere il crollo del cattolicesimo dovuto esclusivamente al fatto che I brasiliani non amano i vescovi cattocomunisti e i preti rivoluzionari. Che cosa c’è quindi sotto?

Bolsonaro ha più colpe intollerabili per la Chiesa di oggi, le quattro più importanti (mettendo da parte la sfiga del Covid) sono le seguenti:

La prima colpa è di essere cattolico.

La prima dichiarazione che firmò fu quella contro l’aborto.

La seconda colpa di Bolsonaro è stata quella, grazie alla sua elezione, di avere ha messo in crisi il cattocomunismo e i Vescovi brasiliani che lo avevano osteggiato (essendo filo-Lula) sostenendo piuttosto, con stile curiale, candidati marxisti.

La terza colpa è stata nel cercare lo scontro con papa Francesco sul sinodo amazzonico. Dicendogli di non dire stupidaggini sull’Amazzonia.

La quarta e maggiore colpa, quella che ha fatto traboccare il vaso, Bolsonaro l’ha commessa quando ha lanciato una sfida imperdonabile a papa Bergoglio: annunciare il piano di “conversione degli indios attraverso un progetto di evangelizzazione”.

Ciò al fine di aiutarli nel progetto di civilizzazione e integrazione. Altro che coccolarli quali animisti primitivi perché esemplari nella tutela di madre Terra.

Queste quattro colpe, soprattutto l’ultima, hanno provocato la rivolta dei vescovi brasiliani. Che di tutto sanno occuparsi tranne che di evangelizzazione.

Come qui da noi peraltro. Deve esser diventato “un vizio di famiglia”….

***

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: bolsonaro, brasile, chiesa, pg



Categoria: Pezzo Grosso