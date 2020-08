PEZZO GROSSO SI DIVERTE. UN INDOVINELLO PER GENTE ASTUTA.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, è estate, fa caldo, c’è voglia di leggerezza. E queste sensazioni lievi hanno contagiato anche Pezzo Grosso, che ci ha inviato uno scherzo sotto forma di indovinello per voi. Buona lettura e buon gioco…

§§§

Caro Tosatti, propongo ai suoi lettori un breve test ironico e paradossale, di pausa estiva, non saprei se definirlo letterario, teologico, politico, o solo ridicolo.

La domanda è: secondo voi a chi si riferiscono queste definizioni? Un personaggio che io indicherò in: LUI (adattato alle esigenze di ridicolizzazione ).

– LUI rappresenta il pensiero religioso del secolo moderno che si interroga e afferma i tempi nuovi.

– LUI è il fondatore dei tempi moderni della Chiesa. il punto di partenza della nuova storia dell’uomo emancipato dal soprannaturale e dal peccato originale…

– Con LUI si rinnova la base morale, perchè fa appello alla realtà, alla vita attiva, all’etica applicata nel sociale, dicendo basta alla contemplazione sterile e vuota.

– Con LUI la Chiesa diventa finalmente povera per recidere il rapporto con ogni potere temporale, trasformandola in struttura etica temporale.

– LUI è il Lutero italiano e con LUI nasce la nuova “scolastica” che toglie gli ostacoli alla scienza (per curare l’ ambiente ), negando il tradizionalismo medievale, per emancipare l’uomo dagli elementi soprannaturali, per umanizzare la religione…

– LUI è il restauratore delle coscienze..con lui finisce realmente il medioevo.

Avete risposto Bergoglio?

SBAGLIATO!

Si tratta di estratti, un po’ adattati, tratti da la Storia della letteratura italiana e della biografia Machiavelli di Francesco De Sanctis, riferiti, pensate un po’, nientepopodimeno, a Nicolò Machiavelli. De Sanctis (1813-1883) fu anche ministro della Pubblica Istruzione nei Governi Cavour e Ricasoli…

§§§

