CONTE ATTACCA LE FAMIGLIE. IL GENDER A SCUOLA, CI RICORDEREMO…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, continuiamo a occuparci del DDL liberticida Zan Scalfarotto che a quanto pare è stato calendarizzato in Parlamento. Abbiamo oggi due reazioni, di Pro Vita e Famiglia e di Massimo Gandolfini, del Family Day. Buona lettura.

Omotransfobia, Pro Vita e Famiglia: “Conte attacca i diritti delle famiglie e dei bambini col gender. Ci ricorderemo”

Roma, 29 luglio 2020

“Conte ha deciso di dichiarare guerra alle famiglie. Le più vergognose leggi sono votate d’estate. Come i ladri che vengono di notte, così il suo governo spera sugli italiani in vacanza per far passare nefaste proposte di legge, senza troppi polveroni. Per questo la legge contro l’omotransfobia è stata calendarizzata e sarà lunedì in Aula alla Camera. Dopo che tutta la maggioranza ha ritirato gli emendamenti presentati al testo unificato, restano di fatto intatti gli evidenti pericoli per la libertà costituzionale dei cittadini italiani e non solo. I genitori rischiano di non poter più difendere i propri bambini dall’ideologia gender che sbarca con tutti gli ‘onori’ (orrori) a scuola” hanno dichiarato Toni Brandi e Jacopo Coghe, presidente e vice presidente di Pro Vita e Famiglia onlus, dopo la notizia della calendarizzazione in Aula del Pdl Zan.

“Una violenza inaudita – hanno aggiunto – che colpisce le famiglie italiane, quelle che hanno figli e che troppo spesso non hanno soldi per arrivare neanche alla fine del mese. E cosa fa la maggioranza? Non gli dà sostegno economico, ma l’educazione al gender: non si è uomini e donne, maschietti e femminucce perché nati con certe identità fisiche, ma in ognuno c’è la possibilità di scegliere cosa essere. Le famiglie non ci stanno, caro Conte, e ci ricorderemo di quello che stai facendo”.

“E’ davvero preoccupante, infatti, che rimanga presente la cosiddetta Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia e lo svolgimento di iniziative inerenti negli istituti scolastici. Caro Conte e caro Zan – hanno concluso Brandi e Coghe – credete davvero che mamme e papà faranno subire ai propri figli i ‘neo-sermoni’ sulla sessualità e sull’indifferenza del sesso biologico, sulla fluida identità di genere e sulla prevalenza della soggettiva e mutevole identità di genere rispetto al sesso biologico? Non riuscirete a cambiare la realtà delle cose, a far accettare ai bambini che i generi possono esse re 70 (sic) moltiplicabili fino a 420 diverse ident ità. Noi difenderemo sempre tutti i bambini da queste follie”.

Omofobia – Gandolfini (Family Day): ddl Zan conferma attacco liberticida e offensiva gender nelle scuole, il governo fermi questa iniziativa parlamentare

”Dalle ultime indiscrezioni sull’accordo di maggioranza, si evince che il ddl Zan prende sempre più la forma di un guazzabuglio legislativo che non definisce alcun reato di discriminazione, lasciando ampi spazi a derive liberticide, e inserisce nell’ordinamento italiano il concetto controverso e privo di basi scientifiche di identità di genere.

Viene inoltre confermata l’offensiva gender nelle scuole di ogni ordine e grado, tramite l’istituzione della Giornata nazionale contro l’omofobia che proporrà iniziative ideologiche a studenti di ogni età”, così il leder del Family Day, Massimo Gandolfini commenta l’accordo di maggioranza sul ritiro degli emendamenti e il testo unico del ddl Zan.

“La legge è scritta talmente male che scontenta numerosi settori sociali. I vescovi italiani si sono fatti portavoce del sentimento di gran parte del popolo parlando di un testo inutile e dannoso; non meno forti le critiche delle femministe italiane, che vedranno diluita nella percezione personale del genere la stessa identità sessuata femminile, in nome di una non meglio specificata tolleranza, tant’è che nemmeno l’introduzione del reato di misoginia ha placato le contestazioni al ddl.

E’ quindi una legge che divide la popolazione in minoranze degne di tutela in base ai loro comportamenti sessuali e che lacera ancora di più il tessuto sociale italiano, creando un reato di opinione riguardo temi fondamentali inerenti la filiazione e la sessualità. Il fatto stesso che le forze di maggioranza intendano formulare una clausola “salva idee” dimostra che i principi consolidati della libera espressione del pensiero, riconosciuti dalla Costituzione, sono fortemente a rischio. Ci rivolgiamo quindi al governo perché non si faccia complice di questa iniziativa parlamentare pericolosa, che rischia di minare ulteriormente la fiducia degli italiani nell’esecutivo. Se pensano di far passare questo scempio con il favore delle estate e con il clima di sofferenza che vivono le famiglie italiane si sbagliano di grosso, il popolo del Family Day non va in vacanza”, conclude Gandolfini.

