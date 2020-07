PG. LA CHIESA VISTA (SURREALMENTE) DA “GLI ALTRI”. DUE ESEMPI.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, oggi Pezzo Grosso ci ha inviato non riflessioni sue, ma un piccolo reportage su come “gli altri” vedono la Chiesa ai tempi del Coronavirus. Riportando due contributi diversi, e per certi versi, a mio parere, in maniera differente, piuttosto (l’uno) e assolutamente(il secondo) surreali. Buona lettura.

§§§

Pezzo Grosso a Tosatti.

Caro Tosatti, credo che possa esser interessante conoscere l’opinione di un intellettuale (direi) laico e di uno laicista (UAAR) su quello che accadrà alla nostra Chiesa a seguito dell’epidemia Covid e lockdown?

Quale migliore fonte di Micromega, la rivista di Paolo Flores d’Arcais ? Nell’ultimo numero di giugno ci son due articoli che mi hanno intrigato e che sintetizzo.

Il primo è di Marco Marzano ordinario di sociologia alla università di Bergamo, studioso della chiesa, soprattutto di quella di Papa Francesco. Nell’articolo (“Il cattolicesimo dopo il lockdown”) espone una tesi che merita riflessione. Il lockdown sta permettendo a Papa Francesco di assumere una leadership assoluta, da monarca, “..conquistando l’intera ribalta del cattolicesimo, finendo per coincidere con la Chiesa, per divenire la Chiesa, per fagocitarla e sussumerla in sé”.

Per riuscirci, oltre al comprtamento improntato a “semplicità, alla virtuosa essenzialità evangelica sintomo di autenticità”, il nostro autore suggerisce una strategia usata da Francesco per affermarsi quale leader unico: contrapporsi sistematicamente alla sua stessa CEI (dove” ha collocato una figura scialba, politicamente incolore e debolissima, come il card. Gualtiero Bassetti”). Lo spiega ricordando il gioco di chiusura-riapertura delle chiese durante la pandemia, dove il Papa ha sconfessato continuamente Bassetti. Non solo, quando Bassetti ha mostrato di voler cedere al potere delle autorità pubbliche e “l’onda cattolica era pronta a scendere in guerra contro lo Stato” (accipicchia! Coghe e Brandi fanno davvero paura!!), il papa (“con una ennesima svolta”) impone alla comunità ecclesiale maggior cautela, impedendo una specie di “guerra civile” provocata dalla CEI. Un altro esempio di -ennesima svolta- l’autore lo riconosce nel gioco sul celibato del clero in occasione di Querida Amazzonia, dove il papa, secondo l’autore, si è abilmente imposto con forza contro i progressisti (appena ha capito che “non erano ancora maturi i tempi”) allineandosi alla tradizione di Ratzinger e Sarah. In pratica Bergoglio ha strategicamente cambiato le carte in tavola mentre si giocava. Ma la grandezza di Bergoglio sta nell’esser riuscito in tal modo a porsi come unico, incontrastato, assoluto, centrale e potente interlocutore con il resto del mondo. (E qualcuno lo aveva sottovalutato!). Con un sottinteso però; che se riesce a perdere credibilità come papa, la fa perdere alla chiesa intera. Ma c’è di più, secondo l’autore: il lockdown ha cambiato drasticamente, con l’uso dei social ed internet, il futuro della Chiesa, che non sarà adeguata a gestirne digitalmente il futuro. Le messe on line, secondo l’autore, avendo provocato digitalizzazione della liturgia, sradicheranno la parrocchia dai credenti praticanti. Anche ciò, e tutto ciò, accentuerà la leadership carismatica di Bergoglio, con l’eccezione di pochi altri preti carismatici (come don MInutella?) che sanno elettrizzare il proprio pubblico, come avviene nelle sette evangeliche. Questo è l’intuizione dell’autore.

Il secondo articolo è di Adele Orioli, responsabile giuridico dell’ UAAR (Unione Atei, Agnostici, Razionalisti), usa ad intervenire al famoso SOS Laici. Leggere l’articolo di Adele Orioli è utile anche per capire come chi è dotato di fantasia ed immaginazione possa avere una professione anche senza dover scrivere romanzi. Riferendosi alle messe aperte al pubblico ed alla apertura delle chiese in periodo di lockdown, l’autrice accusa (chi governa) di far godere la chiesa cattolica di privilegi inaccettabili. Perché, lascia intendere, noi cattolici che vogliamo andare a messa (“assembramento potenzialmente foriero di contagi”) anche in tempi di pandemia, nonostante le raccomandazioni medico-scientifiche, siamo i potenziali untori. Dice che “Non stupisce pertanto che proprio da raduni, preghiere di gruppo e convention a matrice religiosa di ogni sorta, siano esplosi focolai epidemici pressoché in tutto il mondo “ (esempi: raduni neocatecumenali, processioni, vie crucis, funerali di massa, battesimi di gruppo, che hanno persino visto l’intervento delle forze dell’ordine. Poi: dalle acquasantiere, allo scambio del segno della pace, dalle pratiche della comunione, canti a bocca aperta, fino ai baci e sfregamento agli oggetti devozionali, ecc. Insomma, dice: “appare evidente come anche la più semplice funzione liturgica sia potenzialmente letale o quanto meno letalmente pericolosa”.

Orioli conclude affermando che i diritti di libertà religiosa devono esser contemperati con i diritti degli altri di non esser contagiati. Anche se fa capire che “pecunia (raccolta offerte in chiesa) non olet”. Insomma Tosatti, noi cattolici paghiamo un obolo per prendere il contagio e per poter contagiare anche gli atei agnostici razionalisti? Che malvagi siamo! Mi è venuto un dubbio leggendo l’articolo della Orioli, non sarà che gli olandesi (paese laicissimo) ci stanno boicottando nelle trattative per il Recovery Fund perché siamo cattolici, che per loro equivale ad esser inaffidabili?

Suo PG

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: chiesa, coronavirus, pezzo grosso, uaar



Categoria: Pezzo Grosso